Phát hiện cụ bà lãi 19 tỷ đồng sau khi bỏ quên tài khoản chứng khoán 13 năm

Cụ bà đã vô tình lãng quên tài khoản đầu tư chứng khoán 13 năm và kết quả thu về khoản lợi nhuận khổng lồ gấp 100 lần.

Theo China Business News, câu chuyện đầu tư hy hữu này xảy ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Cụ thể, vào năm 2008, một cụ bà 67 tuổi đã giải ngân khoản tiền 50.000 NDT (tương đương 194 triệu đồng hiện tại) để mua cổ phiếu của công ty Changchun Hi-tech. Tuy nhiên, do bận rộn công việc và tuổi tác, khoản đầu tư này nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Mãi đến 13 năm sau, cụ bà mới đột nhiên nhớ ra mình từng có một tài khoản chứng khoán. Do không thể nhớ được mật khẩu đăng nhập, vào ngày 23/4/2021, cụ đã đến trực tiếp sàn giao dịch để nhờ nhân viên hỗ trợ khôi phục hệ thống, đồng thời có ý định tất toán và đóng luôn tài khoản.

Tại đây, quá trình kiểm tra dữ liệu đã mang lại một bất ngờ lớn. Cả nhân viên môi giới lẫn nhà đầu tư đều ngỡ ngàng khi phát hiện giá trị danh mục đã tăng gấp 100 lần. Từ số vốn ban đầu, khối tài sản chứng khoán của cụ bà nay đã cán mốc 5 triệu NDT (khoảng 19,4 tỷ đồng hiện tại). Đón nhận thông tin quá sốc, cụ bà choáng váng đến mức không thể đứng vững và phải nhờ một vị khách bên cạnh dìu giúp.

Yếu tố cốt lõi tạo nên tỷ suất sinh lời kỷ lục này đến từ đà tăng trưởng dài hạn của mã cổ phiếu Changchun Hi-tech. Được thành lập từ năm 1993, doanh nghiệp này hoạt động cốt lõi trong lĩnh vực dược phẩm sinh học và thuốc trung y, sau đó mở rộng thêm mảng đầu tư quản lý bất động sản.

Dữ liệu giao dịch lịch sử cho thấy, nếu như vào năm 2008, thị giá của Changchun Hi-tech chỉ lình xình quanh mức 7,14 NDT/cổ phiếu (khoảng 27,7 nghìn đồng), thì đến ngày 23/4/2021, mức giá này đã bứt phá ngoạn mục lên 480,14 NDT/cổ phiếu (khoảng 1,9 triệu đồng).

Cổ phiếu đã tăng hơn 10.000% kể từ năm 2008

Ngay sau khi được truyền thông đăng tải, câu chuyện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Đa số đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước trái ngọt mà nhà đầu tư lớn tuổi này nhận được. Nhiều ý kiến bình luận chia sẻ như “Chúc mừng cụ nhé. Cách đây 13 năm cụ đã đầu tư hơn 100 triệu thì quả là ngưỡng mộ, số tiền này không nhỏ”, “Niềm vui tuổi già đây mà”.

(Theo China Business News)﻿