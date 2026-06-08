Phát hiện nữ giáo viên bỏ nghề kiếm hơn 311.000 tỷ đồng/năm nhờ kinh doanh phế liệu

Bỏ nghề giáo để theo đuổi việc thu mua giấy phế liệu, người phụ nữ Trung Quốc gây dựng đế chế tái chế đạt doanh thu hơn 80 tỷ NDT/năm (hơn 311.000 tỷ đồng).

Tháng 9/2025, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc và Hiệp hội Doanh nhân Trung Quốc công bố danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất nước này. Trong đó, Công ty TNHH Thu hồi Tài nguyên Tái sinh Quảng Nguyên Phúc Kiến (Fujian Guangyuan Renewable Resources Recycling Co., Ltd.) xếp thứ 309 với doanh thu đạt 80,07 tỷ NDT (hơn 311.000 tỷ đồng), tăng vọt 176 bậc so với vị trí thứ 485 năm trước.

Ít ai biết rằng doanh nghiệp hiện diện tại 13 tỉnh thành và có doanh thu hàng chục tỷ NDT mỗi năm này lại khởi nguồn từ một cơ sở thu mua giấy phế liệu. Đứng sau thành công đó là Trần Tú Phương, một cựu giáo viên đã dành hơn 2 thập kỷ theo đuổi ngành tái chế.

Từ bục giảng đến thương trường

Sinh ra tại huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trần Tú Phương từng nuôi ước mơ trở thành giáo viên từ khi còn nhỏ. Nhờ thành tích học tập tốt, cô lần lượt theo học khoa Ngữ văn của Đại học Sư phạm Phúc Kiến và khoa Giáo dục của Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

Sau khi tốt nghiệp, Trần Tú Phương trở thành giáo viên đúng như mong muốn. Tuy nhiên, những năm đầu thế kỷ XXI, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là tại thành phố công nghiệp Đông Quan, tỉnh Quảng Đông. Sự phát triển của ngành sản xuất kéo theo nhu cầu lớn đối với nguyên liệu giấy tái chế, mở ra cơ hội cho lĩnh vực thu mua phế liệu.

Trong một lần tình cờ tìm hiểu thị trường, Trần Tú Phương nhận thấy tiềm năng của ngành giấy phế liệu. Khi đó, cô vẫn đi dạy nhưng tranh thủ cuối tuần đến Đông Quan thu mua giấy vụn rồi vận chuyển về Phúc Châu bán cho các nhà máy giấy, hưởng phần chênh lệch.

Ban đầu, mỗi tháng cô chỉ thực hiện 1 chuyến đi. Khi ngày càng am hiểu thị trường, tần suất này tăng lên 4 chuyến mỗi tháng. Việc thường xuyên di chuyển không chỉ giúp người phụ nữ này tích lũy kinh nghiệm thực tế mà còn mở rộng mạng lưới đối tác, từ đó nuôi dưỡng ý tưởng khởi nghiệp.

Năm 2004, Trần Tú Phương quyết định từ bỏ công việc giáo viên ổn định để bước chân vào thương trường. Bất chấp những nghi ngờ từ người thân và bạn bè, cô thành lập công ty thu mua giấy phế liệu đầu tiên mang tên Huayuan Trading.

Xây dựng đế chế tiền tỷ từ giấy vụn

Sau khi khởi nghiệp, hoạt động kinh doanh của Trần Tú Phương nhanh chóng mở rộng tại Quảng Đông. Cô lần lượt thành lập 27 cơ sở thu mua giấy phế liệu tại Đông Quan, Trung Sơn, Phật Sơn, Quảng Châu, Thâm Quyến và Chu Hải.

Năm 2013, cô chính thức thành lập Công ty TNHH Thu hồi Tài nguyên Tái sinh Quảng Nguyên Phúc Kiến với vốn điều lệ 150 triệu NDT, đánh dấu bước chuyển từ mô hình kinh doanh nhỏ lẻ sang vận hành doanh nghiệp quy mô lớn.

Tuy nhiên, Trần Tú Phương sớm nhận ra rằng việc chỉ thu mua giấy phế liệu sẽ khó duy trì lợi thế cạnh tranh trong dài hạn. Theo người phụ nữ này, chuyển đổi mô hình là con đường tất yếu nếu muốn phát triển bền vững.

Năm 2017, Trung Quốc đẩy mạnh chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn, khuyến khích ngành tái chế theo hướng xanh hóa, tuần hoàn hóa và nâng cao giá trị gia tăng. Đồng thời, chương trình phân loại rác thải sinh hoạt được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Nhận thấy đây là xu hướng tất yếu, Trần Tú Phương quyết định mở rộng hoạt động từ thu mua giấy phế liệu sang lĩnh vực phân loại và tái chế rác thải.

Năm 2018, công ty phối hợp với chính quyền địa phương tại Phúc Châu triển khai các điểm thí điểm phân loại rác nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. Đến năm 2019, doanh nghiệp này đã xây dựng hơn 100 điểm thu gom và trung tâm phân loại tại 5 quận của thành phố Phúc Châu, từng bước hình thành mô hình kết hợp giữa hệ thống vệ sinh môi trường và hệ thống tái chế tài nguyên.

Mạng lưới này sau đó tiếp tục được mở rộng sang nhiều địa phương khác như Trường Lạc và Phúc Thanh.

Không dừng lại ở việc thu gom và phân loại, Trần Tú Phương còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất. Doanh nghiệp của cô hợp tác với các công ty công nghệ để xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu lớn phục vụ thu hồi và tái sử dụng tài nguyên. Đến năm 2025, công ty này sở hữu 7 bằng sáng chế cùng 21 bản quyền phần mềm và được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia.

Đặc biệt, từ năm 2024, Công ty TNHH Thu hồi Tài nguyên Tái sinh Quảng Nguyên Phúc Kiến đã đưa vào vận hành nhà máy phân loại tái chế thông minh ứng dụng AI đầu tiên tại tỉnh Phúc Kiến. Nhà máy sử dụng robot phân loại tự động và nhiều công nghệ hiện đại nhằm xử lý đa dạng chủng loại vật liệu tái chế, góp phần thúc đẩy quá trình số hóa và tự động hóa của ngành.

Hiện nay, doanh nghiệp của nữ doanh nhân này hoạt động trong 4 lĩnh vực chính, gồm: phân loại rác và dịch vụ môi trường đô thị, thu hồi và chế biến tài nguyên tái sinh, xử lý rác thải nhà bếp theo hướng tái sử dụng và nghiên cứu phát triển công nghệ môi trường.

(Theo Sina)