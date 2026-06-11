World Cup 2026 có thể bị ảnh hưởng bởi thách thức tưởng chừng không liên quan nhất

Khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, vấn đề này không chỉ là chủ đề bên lề mà đã trở thành mối quan tâm hàng đầu.

Khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, vấn đề thời tiết không chỉ là chủ đề bên lề mà đã trở thành mối quan tâm hàng đầu. Theo nghiên cứu mới từ Climate Central, có tới 97 trong số 104 trận đấu tại giải lần này đối mặt với nguy cơ cao về các điều kiện thời tiết gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất thi đấu, với ngưỡng nhiệt độ trên 28 độ C. Đáng báo động hơn, 14 trên 16 địa điểm tổ chức giải đấu được cảnh báo sẽ chạm ngưỡng điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Lần gần nhất Mỹ đăng cai World Cup là năm 1994. Mặc dù khi đó nước Mỹ cũng trải qua những đợt nắng nóng kỷ lục, nhưng bối cảnh khí hậu hiện nay đã thay đổi hoàn toàn. Tiến sĩ khí hậu học Ella Gilbert giải thích rằng vào năm 1994, nhiệt độ toàn cầu chỉ cao hơn khoảng 0,55 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Hiện nay, con số này đã lên tới 1,55 độ C.

Brazil đã giành chức vô địch World Cup 1994 tại Pasadena, California.



Sự gia tăng này tuy nghe có vẻ nhỏ, nhưng thực tế đã đẩy khí hậu lên một ngưỡng mới. Trong ba thập kỷ qua, tốc độ nóng lên toàn cầu đã tăng tốc, khiến các hiện tượng cực đoan như nắng nóng gay gắt, lũ lụt, hạn hán và bão diễn ra thường xuyên hơn, mạnh mẽ hơn và kéo dài hơn.

Ảnh hưởng trực tiếp đến cầu thủ và trận đấu

Đối với các cầu thủ, thách thức không chỉ nằm ở nhiệt độ tăng cao mà còn ở độ ẩm. Với mỗi độ C nóng lên, bầu khí quyển chứa thêm 7% độ ẩm, khiến không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu hơn, giống như đang thi đấu trong một phòng xông hơi.

Điều này buộc các đội bóng phải thay đổi chiến thuật và cách quản lý sức khỏe cầu thủ. Người hâm mộ có thể sẽ thường xuyên thấy các trận đấu bị gián đoạn do cầu thủ cần bù nước, hoặc thậm chí là bị tạm hoãn do những cơn mưa như trút nước bất ngờ xuất hiện.

Hiện tượng El Niño và tác động địa lý

El Niño là một hình thái thời tiết xảy ra định kỳ từ 5 đến 7 năm một lần, liên quan đến sự ấm lên của bề mặt đại dương ở Thái Bình Dương. Khi El Niño xuất hiện, nó gây ra những tác động khác nhau tùy theo khu vực:

Tại phía Bắc Mỹ và Nam Canada, thời tiết thường khô và nóng hơn.

Tại phía Nam Mỹ, thời tiết có xu hướng ẩm ướt và mát mẻ hơn.

Tại bờ Tây nước Mỹ, hiện tượng này làm thay đổi dòng khí quyển, gây ra nhiều mưa hơn.

Trận đấu giữa Chelsea và Benfica tại Club World Cup năm ngoái đã bị hoãn hai tiếng đồng hồ do thời tiết xấu.

Tương lai của World Cup: Thích nghi hay thay đổi?

Câu hỏi đặt ra là liệu khu vực Bắc Mỹ và các quốc gia có khí hậu tương tự có còn đủ điều kiện để tổ chức các kỳ World Cup mùa hè trong tương lai hay không. Tiến sĩ Gilbert cho rằng câu trả lời phụ thuộc vào khả năng thích nghi. Các sân vận động có mái che và hệ thống điều hòa không khí hiện đại là một giải pháp, nhưng chi phí tài chính và môi trường sẽ là những yếu tố cần cân nhắc.

Nếu tình hình khí hậu tiếp tục diễn biến xấu, có thể bóng đá thế giới sẽ phải học tập Qatar, chuyển thời gian tổ chức giải đấu sang các tháng khác trong năm để tránh cái nóng gay gắt.

Nhìn xa hơn đến năm 2050 hoặc 2060, tương lai của World Cup sẽ phụ thuộc vào những hành động cắt giảm khí thải ngay từ bây giờ. Nếu chúng ta không hành động, các kỳ World Cup trong tương lai sẽ đối mặt với nhiệt độ cao hơn, độ ẩm lớn hơn và các hiện tượng thời tiết cực đoan hơn rất nhiều so với hiện tại. Bóng đá, giống như mọi lĩnh vực khác của xã hội, sẽ buộc phải thích nghi với một thực tế khí hậu hoàn toàn mới.

Nguồn: Sky Sports