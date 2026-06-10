World Cup 2026 chưa hề bắt đầu nhưng người Mỹ đã trải nghiệm giải đấu theo một cách khác rất kỳ lạ

Hàng ngàn người hâm mộ trên khắp Bắc Mỹ đã có cơ hội tận hưởng lễ hội thể thao lớn nhất hành tinh này trước khi giải đấu bắt đầu.

World Cup chính thức khởi tranh tại Mexico vào thứ Năm - ngày 11/6 theo giờ địa phương, nhưng hàng ngàn người hâm mộ trên khắp Bắc Mỹ đã có cơ hội tận hưởng lễ hội thể thao lớn nhất hành tinh này trước khi giải đấu bắt đầu.

Với việc giá vé – chưa kể chi phí đi lại – đã ở mức cực kỳ cao trong nhiều tháng, các loạt trận giao hữu quốc tế diễn ra trước khi giải đấu bắt đầu đã trở thành những khoảnh khắc quan trọng đối với các gia đình trên khắp Hoa Kỳ. Sự dễ tiếp cận của các trận đấu – diễn ra tại những thị trường nơi sẽ không có trận đấu World Cup nào được tổ chức, chẳng hạn như trận đấu giữa Mỹ và Đức tại Chicago vào thứ Bảy (6/6) – cùng với giá vé tương đối phải chăng đã biến những trận đấu vô nghĩa trở thành những kỷ niệm vô giá.

Các cổ động viên Mỹ giơ cao khăn quàng cổ sau chiến thắng trước Senegal vào ngày 31 tháng 5. Ảnh: Reuters

Jay Jhaveri đã đi từ Long Island bên ngoài Thành phố New York đến Bắc Carolina vào cuối tuần trước để xem đội tuyển Mỹ đối đầu với Senegal tại Charlotte. Jhaveri cho biết anh đã cân nhắc việc đi xem các trận đấu tại Sân vận động MetLife ở New Jersey, nhưng đối với gia đình năm người của anh, việc bay đến Charlotte, mua vé hàng ghế thứ năm tại Sân vận động Bank of America và tận hưởng một kỳ nghỉ cuối tuần hợp lý về tài chính hơn là mua vé cho giải đấu thực tế vốn ở gần nhà hơn.

"Thành thật mà nói, nó chênh lệch gấp 10 lần," anh nói với CNN Sports, mô tả việc đi xem một trận đấu tại MetLife sẽ đắt đỏ hơn bao nhiêu. "Với một gia đình năm người, nó sẽ gấp 20 lần. Tôi đã làm phép tính và tôi cũng định đi xem một trận chung kết của giải bóng rổ New York Knicks, vốn cũng có trong lịch trình, tuy nhiên chi phí cho trận đó đang cạnh tranh với nó."

Anh nói thêm rằng việc đi đến Charlotte "vẫn rẻ hơn đáng kể vì tôi đã xem giá vé World Cup cho trận chung kết ở New Jersey tại Meadowlands, chúng bắt đầu – bắt đầu – từ 15.000 USD (khoảng 380 triệu VNĐ) đến 20.000 USD (khoảng 506 triệu VNĐ) mỗi vé. Và nếu ngồi gần sân, giá vào khoảng 90.000 USD (khoảng 2,28 tỷ VNĐ). Ý tôi là, đó là ba giờ tuyệt vời, nhưng 90.000 USD cho ba giờ tương đương với 30.000 USD (khoảng 760 triệu VNĐ) một giờ. Tôi làm phép tính đó, và tôi kiểu như, 'Wow, 500 USD (khoảng 12,6 triệu VNĐ) một phút thì hơi quá.'"

Điều đó đã khiến bầu không khí tại các trận giao hữu trên khắp đất nước trở nên vô cùng sôi động trong tuần này khi các đội tuyển quốc gia từ khắp nơi trên thế giới đổ về Bắc Mỹ cho các trận đấu làm nóng.

Vào thứ Bảy, các trận giao hữu nổi tiếng trên khắp đất nước dự kiến sẽ lấp đầy các sân vận động. Mỹ và Đức sẽ đối đầu tại Soldier Field ở Chicago, Anh và New Zealand đối đầu tại Sân vận động Raymond James ở Tampa, Florida, trong khi Argentina và Honduras chơi tại sân vận động Kyle Field có sức chứa 102.000 chỗ ngồi trong khuôn viên trường Texas A&M tại College Station, Texas. Vào thứ Ba, Argentina và Iceland sẽ thi đấu tại Sân vận động Jordan-Hare ở Auburn, Alabama, nơi có sức chứa hơn 88.000 người hâm mộ.

Người hâm mộ reo hò trước trận đấu giữa Mỹ và Senegal tại Charlotte, Bắc Carolina, vào ngày 31 tháng 5. Ảnh: Getty Images

Khung cảnh tại Sân vận động Bank of America ở Charlotte vào ngày 31 tháng 5 tràn ngập màu sắc và âm thanh khi sắc đỏ, trắng và xanh của đội tuyển Mỹ đối đầu với sắc xanh của những người hâm mộ Senegal đổ về thành phố lớn nhất của Bắc Carolina.

Tiếng ồn từ cả hai nhóm cổ động viên vang dội khắp sân nhà của đội bóng bầu dục Carolina Panthers trong suốt trận đấu, khi nhiều người hâm mộ ở Bờ Đông có cơ hội nhìn thấy đội bóng của họ có lẽ là lần duy nhất trong suốt lễ hội bóng đá kéo dài một tháng. Ngoài việc giá cả khiến nhiều người hâm mộ phải tránh xa, nhiều người hâm mộ Hoa Kỳ ở bờ biển phía đông sẽ cách xa hàng ngàn dặm so với ba trận đấu vòng bảng của Đội tuyển Mỹ tại Los Angeles (nơi người Mỹ thi đấu hai lần) và Seattle.

"Nó rất gần nhà và tôi nghĩ đó là một cơ hội tuyệt vời cho tất cả những người hâm mộ không thể đến xem các trận đấu World Cup để ủng hộ đội tuyển," Kim, người sống ở Elizabeth City gần Outer Banks của Bắc Carolina, cho biết.

Mo Ndiaye, một người hâm mộ Senegal, cho biết anh và hàng ngàn người hâm mộ Senegal khác sống trong phạm vi lái xe đến Charlotte – khu vực trải dài giữa Philadelphia và Charlotte là nơi có đông đảo cộng đồng người Senegal tại Hoa Kỳ – đã chọn đến Charlotte thay vì một trong những trận đấu khác của đội tuyển tại New York.

"Nó gần như là 2.000 USD (khoảng 50 triệu VNĐ) mỗi vé, điều đó thật quá quắt. Thật quá quắt," anh nói với CNN. "Chúng tôi không thể chi trả nổi."

Nguồn: CNN