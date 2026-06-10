Mỏ dầu trữ lượng 10 tỷ thùng lộ diện sau mũi khoan sâu 1.200 mét, nằm rải rác ở vùng biển rộng 10.000 km2

Một chuỗi mũi khoan đã giúp tìm thấy mỏ dầu lớn.

Ngoài khơi Namibia, một chuỗi mũi khoan tại bồn Orange đang làm thay đổi cách ngành dầu khí nhìn vào quốc gia Tây Nam Phi này.

Phát hiện Mopane, do Galp của Bồ Đào Nha dẫn đầu, được ước tính có ít nhất 10 tỷ thùng dầu quy đổi tại chỗ, đưa Namibia vào nhóm điểm nóng thăm dò dầu khí đáng chú ý nhất thế giới.

Mopane nằm trong giấy phép thăm dò PEL 83, ngoài khơi Namibia, thuộc bồn Orange. Đây là khu vực rộng gần 10.000 km2, nơi Galp ban đầu nắm 80% cổ phần và vai trò điều hành, còn Custos Energy và NAMCOR, công ty dầu khí quốc gia Namibia, mỗi bên nắm 10%.

Trước Mopane, bồn Orange đã thu hút sự chú ý nhờ các phát hiện lớn của Shell và TotalEnergies. Tuy nhiên, kết quả khoan của Galp khiến khu vực này được nhìn nhận như một trung tâm dầu khí mới có thể định hình lại tương lai năng lượng của Namibia.

Galp ước tính phức hệ Mopane có ít nhất 10 tỷ thùng dầu quy đổi tại chỗ.

Quá trình phát hiện bắt đầu với giếng Mopane-1X. Giếng này gặp các cột dầu nhẹ đáng kể trong đá chứa cát chất lượng cao tại hai mục tiêu AVO-1 và AVO-2. Trong thăm dò dầu khí, AVO là dấu hiệu địa chấn được dùng để nhận diện khả năng tồn tại hydrocarbon trong lòng đất.

Sau Mopane-1X, giàn khoan được chuyển sang vị trí Mopane-2X, cách giếng đầu tiên khoảng 8 km về phía đông. Đây là bước rất quan trọng, bởi một phát hiện dầu chỉ thật sự có giá trị lớn khi được chứng minh không phải là một túi dầu nhỏ, cục bộ. Kết quả tại Mopane-2X tiếp tục tích cực, giếng gặp dầu nhẹ trong đá chứa chất lượng cao tại các mục tiêu AVO-3, AVO-1 và một tầng sâu hơn.

Chi tiết đáng chú ý là tầng AVO-1 tại Mopane-2X có cùng chế độ áp suất với Mopane-1X. Điều này cho thấy 2 giếng, dù cách nhau 8 km, có thể cùng nằm trong một hệ thống chứa dầu liên thông. Với các nhà thăm dò, đây là tín hiệu quan trọng để đánh giá quy mô thân dầu và khả năng phát triển thành mỏ lớn.

Không dừng lại ở đó, Galp tiếp tục mở rộng chiến dịch khoan với Mopane-3X ở khu vực đông nam phức hệ. Giếng này được khoan trong vùng nước sâu khoảng 1.200 m, nhắm vào hai mục tiêu chồng xếp AVO-10 và AVO-13, cùng một tầng cát sâu hơn. Kết quả sơ bộ tiếp tục củng cố triển vọng Mopane khi giếng ghi nhận dầu nhẹ và condensate tại AVO-10, dầu nhẹ tại AVO-13 và tầng cát sâu hơn. Tất cả đều nằm trong đá cát kết chất lượng cao.

Trong quá trình khoan, các phép đo địa vật lý, lấy mẫu và thử dòng cho thấy đá chứa tại Mopane có nhiều đặc điểm thuận lợi, bao gồm độ rỗng tốt, áp suất cao, độ thấm cao. Mẫu dầu được mô tả có độ nhớt rất thấp, hàm lượng CO2 tối thiểu và không có H2S. Dầu nhẹ, ít tạp chất và đá chứa tốt thường giúp cải thiện triển vọng khai thác thương mại.

Theo Galp, dòng chảy từ giếng đạt giới hạn tối đa được phép là 14.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày. Con số này không đồng nghĩa sản lượng khai thác lâu dài của toàn mỏ, nhưng cho thấy giếng có khả năng cho dòng dầu mạnh trong điều kiện thử nghiệm.

Chiến dịch Mopane không chỉ gồm các giếng phát hiện ban đầu. Tính đến đầu năm 2025, Galp đã triển khai nhiều giếng, gồm Mopane-1X, Mopane-2X, các giếng thẩm lượng Mopane-1A, Mopane-2A và Mopane-3X.

Các tín hiệu tích cực này đã thúc đẩy Galp tìm kiếm đối tác lớn hơn cho giai đoạn phát triển. TotalEnergies đã đạt thỏa thuận nhận 40% lợi ích và vai trò điều hành tại PEL 83, trong khi Galp giữ lại 40%.

Nếu các giếng thẩm lượng tiếp tục xác nhận quy mô và chất lượng vỉa, Mopane có thể trở thành một trong những dự án dầu khí quan trọng nhất của châu Phi trong thập kỷ tới.

Theo Reuters