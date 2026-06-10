Khoan gần 6.000 mét xuống đáy đại dương, phát hiện mỏ dầu rộng bằng một thành phố, chứa 100 mét dầu và 900 mét khí ngưng tụ

Đây là phát hiện được đánh giá lớn nhất 25 năm qua.

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Cách bờ biển Rio de Janeiro 404 km, một công ty dầu khí đã khoan sâu 5.855 mét xuống đáy đại dương và phát hiện ra trữ lượng dầu khí lớn nhất trong vòng một phần tư thế kỷ.

Cụ thể, giếng 1-BP-13-SPS đạt độ sâu tổng cộng 5.855 mét tại lưu vực Santos và xác nhận cột hydrocarbon có chiều dài 1.000 mét trong tầng chứa cacbonat chất lượng cao, với diện tích hơn 300 km².

Trong lòng Đại Tây Dương sâu thẳm, ở độ sâu hơn 5.800 mét dưới đáy biển, các kỹ sư của BP (British Petroleum) - một trong những công ty dầu khí lớn nhất thế giới đã khoan xuyên qua các lớp đá có niên đại hàng trăm triệu năm để tìm thấy thứ mà ngành công nghiệp dầu khí toàn cầu đã không thấy trong một thời gian dài: một mỏ hydrocarbon khổng lồ, ẩn giấu bên dưới lớp muối tiền trầm tích của lưu vực Santos .

Kết quả là mỏ Boomerang ra đời - và thông báo sau đó đã làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu. BP thông báo với thị trường về điều mà chính các giám đốc điều hành của công ty đánh giá là phát hiện lớn nhất trong 25 năm qua (kể từ mỏ Shah Deniz ở Biển Caspi năm 1999). Giếng thăm dò 1-BP-13-SPS, thuộc khu vực Boomerang, nằm cách bờ biển Rio de Janeiro 404 km, đã xuyên qua cột hydrocarbon có chiều sâu khoảng 1.000 mét - với 100 mét dầu và 900 mét khí ngưng tụ giàu chất lỏng .

Diện tích mỏ dầu này vượt quá 300 km² (tương đương với diện tích thành phố Fortaleza) nằm trong một tầng chứa cacbonat tiền muối chất lượng cao, chính xác là loại đá đã tạo ra những mỏ dầu lớn nhất trong lịch sử Brazil.

Giếng khoan được đào đến độ sâu tổng cộng 5.855 mét, trong vùng nước có độ sâu 2.372 mét. Điều này có nghĩa là giàn khoan hoạt động dưới áp suất khổng lồ và nhiệt độ khắc nghiệt, trong điều kiện thử thách giới hạn của các thiết bị tiên tiến nhất trong ngành.

Công tác kỹ thuật ngoài khơi ở vùng nước cực sâu như thế này đòi hỏi công nghệ tiên tiến trong mọi thành phần: giếng khoan ngầm, ống dẫn mềm, hệ thống điều khiển điện tử từ xa và các giàn FPSO có khả năng xử lý dầu ở khoảng cách hàng km cách bờ biển mà không cần kết nối với đất liền.

Vấn đề CO₂ có thể định hình tương lai của lĩnh vực này.

Kết quả ban đầu từ giàn khoan đã hé lộ một thực tế thu hút sự chú ý ngay lập tức trong giới kỹ thuật: nồng độ carbon dioxide (CO₂) cao trong tầng chứa dầu. Đây là một thách thức kinh điển và nghiêm trọng đối với các mỏ dầu khí tiền muối ở Brazil.

Mỏ Boomerang vẫn đang trong giai đoạn thăm dò. Chưa có Quyết định Đầu tư Cuối cùng (FID) nào được phê duyệt, và các nhà phân tích tại XP Investimentos ước tính rằng toàn bộ quá trình — từ việc khoanh vùng đến khai thác dầu đầu tiên — có thể mất từ 5 đến 8 năm. Nếu được phát triển, mỏ này sẽ đòi hỏi việc xây dựng các giàn khoan nổi FPSO, đường ống dẫn dầu dưới biển và hệ thống tái bơm CO₂ ở độ sâu cực lớn.