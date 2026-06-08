Vụ lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ timeshare lớn chưa từng có trong lịch sử: 3.500 người cao tuổi dính bẫy, quy mô tới 985 tỷ đồng

Nhóm đối tượng sử dụng chiêu trò lừa đảo "mồi nhử và đổi chác", thủ đoạn tinh vi để lừa các đối tượng từ 55 đến 80 tuổi.

14 đối tượng đã phải đối mặt với công lý sau khi thực hiện vụ lừa đảo đầu tư quy mô lên tới hơn 28 triệu bảng Anh (khoảng 985 tỷ đồng), gây thiệt hại cho hơn 3.500 nạn nhân. Đây được đánh giá là một trong những vụ án lừa đảo lớn nhất thuộc loại hình này từng được ghi nhận tại Vương quốc Anh.

Sau một cuộc điều tra kéo dài 6 năm đầy phức tạp, Tòa án Southwark Crown đã khép lại chuỗi bốn phiên tòa diễn ra trong vòng hai năm qua. Các đối tượng đã bị kết án với nhiều mức án khác nhau, từ tù giam cho đến án treo, tùy theo mức độ tham gia vào đường dây lừa đảo có tổ chức này.

Chân dung kẻ chủ mưu và thủ đoạn tinh vi

Mark Rowe, 54 tuổi, được xác định là kẻ đứng sau toàn bộ chiến dịch lừa đảo này. Hắn thành lập các doanh nghiệp tại Tenerife (quần đảo Canary) và Anh quốc, nhắm đến những người sở hữu kỳ nghỉ (timeshare) đang có nhu cầu sang nhượng lại do gánh nặng phí duy trì hàng năm hoặc thay đổi nhu cầu nghỉ dưỡng.

Nhóm đối tượng sử dụng chiêu trò lừa đảo "mồi nhử và đổi chác". Cụ thể, chúng tiếp cận nạn nhân qua quảng cáo hoặc gọi điện trực tiếp, hứa hẹn giúp họ thoát khỏi hợp đồng kỳ nghỉ hiện tại. Tuy nhiên, điều kiện là nạn nhân phải bỏ ra số tiền từ khoảng 6.000 bảng Anh (khoảng 211 triệu đồng) đến 80.000 bảng Anh (khoảng 2,8 tỷ đồng) để mua "Monster Credits" - một sản phẩm đầu tư do chính Rowe tự phát minh ra nhưng thực tế hoàn toàn không có giá trị kinh tế.

Vụ lừa đảo nhắm đến người đã sở hữu timeshare

Sự tinh vi của đường dây này còn thể hiện ở việc chúng tạo ra các văn phòng ảo, giả mạo danh tính, thậm chí chi tiền cho các quảng cáo trên truyền hình và tạp chí để tạo lòng tin. Mark Rowe đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được để duy trì lối sống xa hoa với những căn biệt thự đắt đỏ tại Hampshire và Tenerife, cũng như chi trả cho việc học tập tại các trường tư thục của con cái.

Nỗi đau của hơn 3.500 nạn nhân

Các nạn nhân trong vụ án chủ yếu là người cao tuổi, từ 55 đến 80 tuổi. Gayle Ramsay, công tố viên chuyên trách từ Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS), khẳng định các bị cáo đã hành động một cách ích kỷ và thao túng, đánh cắp niềm hy vọng của những người lớn tuổi. Sau khi dồn hết tiền bạc vào "khoản đầu tư" vô giá trị, nhiều nạn nhân đã rơi vào tình cảnh kiệt quệ tài chính.

Peter Highway, sĩ quan điều tra cấp cao từ Đơn vị Tội phạm có Tổ chức Khu vực Tây Nam, nhấn mạnh rằng sự phức tạp của vụ án nằm ở chỗ các đối tượng đã sử dụng hàng trăm tài khoản ngân hàng tại nhiều quốc gia để tẩu tán hàng triệu bảng Anh. Ông cũng bày tỏ sự cảm phục trước lòng dũng cảm của các nhân chứng, những người đã phải chịu đựng những đợt thẩm vấn kéo dài tại tòa để đưa tội ác này ra ánh sáng.

Quá trình xử lý các đối tượng

Trong phiên tòa cuối cùng ngày 17 tháng 10 năm 2025, những thành viên cuối cùng của đường dây đã nhận án phạt, bao gồm các án treo và thời gian cải tạo. Trước đó, vào tháng 1 và tháng 4 năm 2025, các bị cáo chủ chốt như Mark Rowe, Jodi Beard, Paul Harrison và nhiều nhân viên cấp cao khác đã lần lượt bị kết án với mức án cao nhất lên tới bảy năm rưỡi tù giam.

Hiện nay, bên cạnh việc thi hành án tù, cơ quan chức năng Anh đang tiếp tục phối hợp với bộ phận phòng chống tội phạm kinh tế để truy tìm và thu hồi số tài sản mà các bị cáo đã chiếm đoạt được. Vụ án này là lời cảnh tỉnh đắt giá cho người tiêu dùng về những cạm bẫy liên quan đến các lời mời chào đầu tư kỳ nghỉ hấp dẫn nhưng thiếu minh bạch.

Nguồn: CPS