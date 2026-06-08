Phát hiện 4 thi thể trong chiếc xe ô tô lao xuống sông

Sau 2 ngày mất tích, thi thể của 4 người trong một gia đình đã được tìm thấy trong chiếc xe ô tô được vớt lên từ dưới sông.

Thi thể của 4 thành viên trong một gia đình mất tích khi đang di chuyển từ Sikkim đến Siliguri, Tây Bengal, Ấn Độ, hôm 5/6, đã được tìm thấy trên sông Teesta vào ngày 7/6, các quan chức cho biết. Trước đó, một vài bộ phận của chiếc xe của họ đã được tìm thấy trên sông sau một cuộc tìm kiếm kéo dài cả ngày 6/6.

Theo cảnh sát, gia đình này đã khởi hành từ Sikkim đến Siliguri trên một chiếc xe Tata Nexon màu đen khi vụ tai nạn xảy ra. Lần cuối cùng họ liên lạc với người thân là vào chiều 5/6, khi đang ở khu vực Rambi thuộc Tây Bengal. Kể từ đó, không ai tìm thấy họ nữa.

Chiếc xe ô tô lao xuống sông.

Cảnh sát cho biết những người đã tử vong được xác định là Sabya Neupane (27 tuổi), Smarika Neupane (29 tuổi), Tika Maya Dahal (31 tuổi) và Ditya Chhetri (5 tuổi).

Nhận được đơn khiếu nại từ người thân, một đội cứu hộ NDRF đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm chung vào sáng ngày 6/6 với sự hỗ trợ của Cảnh sát Tây Bengal và chính quyền Sikkim. Chiến dịch của NDRF được thực hiện dưới sự chỉ huy của Phó Chỉ huy Sanjay Ranjan. Nỗi lo sợ càng tăng cao khi bình ắc quy và một số bộ phận bị hỏng của xe được tìm thấy trên bờ sông. Sáng 7/6, chiếc xe gặp nạn đã được trục vớt từ lòng sông và thi thể của 4 thành viên trong gia đình đã được tìm thấy bên trong.

Theo người dân địa phương, chiều 5/6, mưa lớn đã gây ra hiện tượng nước dâng cao đột ngột ở các dòng suối trên núi tại khu vực Velabari, nằm giữa Sevoke và Baghpool. Sạt lở đất và đá rơi sau đó đã gây hư hại cho Quốc lộ 10.