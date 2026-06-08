Chưa từng có trong lịch sử nhân loại, Elon Musk sắp có 1.100 tỷ USD, cao hơn GDP hầu hết quốc gia trên thế giới
Với số tiền của Elon Musk, một người tiêu 1 triệu USD mỗi giờ mỗi ngày thì vẫn phải mất hơn 1 thế kỷ mới dùng hết.
Elon Musk sắp trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới. Đây là khối tài sản cá nhân chưa từng thấy trong lịch sử thương mại của nhân loại.
Với vai trò CEO của Tesla, Elon Musk đã sở hữu 273 tỷ USD cổ phiếu và quyền chọn. Nhưng nếu đợt IPO của SpaceX diễn ra theo đúng kế hoạch vào tuần này (12/6), Musk có thể sở hữu thêm 841 tỷ USD nữa. Vì SpaceX dự kiến được định giá 1.770 tỷ USD sau IPO và Elon Musk sở hữu gần một nửa cổ phần.
Tổng cộng, Elon Musk sẽ kiếm được 1.100 tỷ USD chỉ từ hai công ty của mình.
Tuy nhiên, khối tài sản này là trên giấy tờ, không phải tiền mặt trong ngân hàng. Tất cả đều phụ thuộc việc các nhà đầu tư định giá các công ty của ông trong tương lai.
1.100 tỷ USD là một số tiền không tưởng đối với một người bình thường. Ngay cả khi một người tiêu 1 triệu USD (tương đương 26 tỷ VNĐ) mỗi giờ mỗi ngày, người đó vẫn cần hơn 1 thế kỷ để tiêu hết 1.100 tỷ USD.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trên toàn thế giới, chỉ có 20 quốc gia và vùng lãnh thổ có nền kinh tế lớn hơn 1.100 tỷ USD. Điều đó có nghĩa là tài sản của Elon Musk sẽ lớn hơn hầu hết GDP của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Trong số đó, GDP Ireland (779 tỷ USD), Bỉ (776 tỷ USD), Thụy Điển (760 tỷ USD), Argentina (688 tỷ USD), Singapore (660 tỷ USD), quê hương Nam Phi của Musk (480 tỷ USD),.v.v..
Không đâu xa xôi, riêng Manhattan - quận trung tâm sầm uất và nổi tiếng nhất của Thành phố New York, nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn tài chính và doanh nghiệp quyền lực nước Mỹ - có GDP đạt hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2024 (năm gần nhất có số liệu). Như vậy, khối tài sản của Elon Musk vẫn cao hơn cả "trái tim" của nước Mỹ này.
Khối tài sản của Musk cũng sẽ lớn hơn tổng giá trị của tất cả bất động sản trong thành phố Houston cộng lại, ước khoảng 879 tỷ USD. Houston là thành phố lớn thứ 3 của Mỹ, chỉ sau New York và Los Angeles. Thành phố thuộc tiểu bang Texas này, nằm trên bờ Vịnh Mexico, là trung tâm của ngành công nghiệp dầu khí đang phát triển mạnh mẽ.
Elon Musk cũng có thể dư sức mua tất cả xe mới tại Mỹ. Giá bình quân của một chiếc xe hơi mới đã đạt mức kỷ lục 48.402 USD. Người Mỹ mua tổng cộng 16,3 triệu chiếc xe trong năm 2025, với tổng giá trị là 789 tỷ USD.
Dù đã là người giàu nhất thế giới, khối tài sản ròng của Elon Musk thậm chí bỏ xa các tỷ phú công nghệ khác. Khi cộng tài sản của 4 người còn lại trong top 5 là người sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin, người sáng lập Oracle Larry Ellison và người sáng lập Amazon Jeff Bezos, tổng tài sản vẫn là 1.090 tỷ USD, thấp hơn so với tài sản của Elon Musk.
Các câu lạc bộ thể thao là một trong những "món đồ" đắt đỏ mà các tỷ phú muốn sở hữu. Và 1.100 tỷ USD của Musk có thể mua được hầu hết mọi câu lạc bộ trên thế giới. Trên thực tế, tổng giá trị của 50 đội thể thao có giá trị nhất thế giới cộng lại chỉ bằng 1/3 số tiền Elon Musk có.
Theo CNN