Chưa từng có trong lịch sử nhân loại, Elon Musk sắp có 1.100 tỷ USD, cao hơn GDP hầu hết quốc gia trên thế giới

Với số tiền của Elon Musk, một người tiêu 1 triệu USD mỗi giờ mỗi ngày thì vẫn phải mất hơn 1 thế kỷ mới dùng hết.

Elon Musk sắp trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới. Đây là khối tài sản cá nhân chưa từng thấy trong lịch sử thương mại của nhân loại.

Với vai trò CEO của Tesla, Elon Musk đã sở hữu 273 tỷ USD cổ phiếu và quyền chọn. Nhưng nếu đợt IPO của SpaceX diễn ra theo đúng kế hoạch vào tuần này (12/6), Musk có thể sở hữu thêm 841 tỷ USD nữa. Vì SpaceX dự kiến được định giá 1.770 tỷ USD sau IPO và Elon Musk sở hữu gần một nửa cổ phần.

Tổng cộng, Elon Musk sẽ kiếm được 1.100 tỷ USD chỉ từ hai công ty của mình.

Tuy nhiên, khối tài sản này là trên giấy tờ, không phải tiền mặt trong ngân hàng. Tất cả đều phụ thuộc việc các nhà đầu tư định giá các công ty của ông trong tương lai.

1.100 tỷ USD là một số tiền không tưởng đối với một người bình thường. Ngay cả khi một người tiêu 1 triệu USD (tương đương 26 tỷ VNĐ) mỗi giờ mỗi ngày, người đó vẫn cần hơn 1 thế kỷ để tiêu hết 1.100 tỷ USD.

GDP của Đài Loan (Trung Quốc) là 977 tỷ USD.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trên toàn thế giới, chỉ có 20 quốc gia và vùng lãnh thổ có nền kinh tế lớn hơn 1.100 tỷ USD. Điều đó có nghĩa là tài sản của Elon Musk sẽ lớn hơn hầu hết GDP của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong số đó, GDP Ireland (779 tỷ USD), Bỉ (776 tỷ USD), Thụy Điển (760 tỷ USD), Argentina (688 tỷ USD), Singapore (660 tỷ USD), quê hương Nam Phi của Musk (480 tỷ USD),.v.v..

Không đâu xa xôi, riêng Manhattan - quận trung tâm sầm uất và nổi tiếng nhất của Thành phố New York, nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn tài chính và doanh nghiệp quyền lực nước Mỹ - có GDP đạt hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2024 (năm gần nhất có số liệu). Như vậy, khối tài sản của Elon Musk vẫn cao hơn cả "trái tim" của nước Mỹ này.