Nhặt được chiếc lon nhôm chứa đầy tiền vàng và trang sức, 2 người đàn ông đổi đời sau một đêm

Hai người leo núi tại CH Czech bất ngờ phát hiện một kho báu gồm hàng trăm đồng tiền vàng, trang sức và hiện vật quý giá.

Hai người đàn ông tại CH Czech đã nhận khoản tiền thưởng lên tới 11,7 triệu koruna Czech (khoảng 14 tỷ đồng) sau khi tình cờ phát hiện một kho báu khổng lồ trong lúc đi bộ đường dài trên đồi Zvičina gần biên giới Ba Lan.

Theo truyền thông quốc tế, phát hiện này được giới chức đánh giá là một trong những kho báu khảo cổ giá trị nhất từng được tìm thấy tại CH Czech, thậm chí là toàn bộ khu vực Trung Âu.

Kho báu được phát hiện vào tháng 2 năm ngoái khi hai người đàn ông đang đi bộ trên đồi Zvičina. Tại đây, họ tìm thấy một chiếc hộp chứa số lượng lớn hiện vật quý hiếm và sau đó đã bàn giao toàn bộ cho Bảo tàng Đông Bohemia.

Giới chức bảo tàng ca ngợi đây là "một trong những kho báu vĩ đại nhất của CH Czech, hay chính xác hơn là của toàn bộ khu vực Trung Âu".

Nhận khoản thưởng kỷ lục nhờ quy định đặc biệt

Theo luật pháp Czech, người phát hiện cổ vật hoặc hiện vật có giá trị lịch sử thường được nhận khoản thưởng tương đương 10% giá trị tài sản. Tuy nhiên, với các trường hợp liên quan trực tiếp đến vàng, người phát hiện có thể được nhận số tiền tương đương 100% giá trị hiện vật.

Một quan chức địa phương cho biết vì vụ việc lần này liên quan đến lượng lớn vàng nên khoản thưởng được tính theo toàn bộ giá trị tài sản.

Nhờ đó, hai người phát hiện kho báu đã được trao tổng cộng 11,7 triệu koruna Czech, tương đương khoảng 480.500 euro (khoảng 14 tỷ đồng Việt Nam).

Con số này vượt xa kỷ lục trước đó tại Czech. Năm 2015, một người từng phát hiện kho tiền xu bạc từ thế kỷ 10 chỉ nhận được khoảng 2 triệu koruna Czech, tương đương hơn 2 tỷ đồng tiền thưởng.

Giám đốc Bảo tàng Đông Bohemia, ông Petr Grulich, cho biết phần lớn các hiện vật được giao nộp cho bảo tàng trước đây chỉ mang lại mức thưởng vài chục nghìn koruna.

"Tôi chưa từng chứng kiến trường hợp nào như thế này trong suốt thời gian làm giám đốc bảo tàng", ông nói.

Hiện bảo tàng đang lên kế hoạch tổ chức triển lãm công khai để giới thiệu kho báu đặc biệt này với công chúng.

Kho báu gồm gần 600 đồng tiền vàng và hàng chục món trang sức

Ông Miroslav Novak, Trưởng bộ phận Khảo cổ học của Bảo tàng Đông Bohemia, cho biết hai người leo núi ban đầu phát hiện một lon nhôm được giấu trong bức tường đá trên sườn đồi.

Bên trong có 598 đồng tiền vàng được bọc bằng vải đen và sắp xếp cẩn thận.

Không xa vị trí đó, họ tiếp tục tìm thấy một hộp kim loại khác chứa nhiều đồ vật bằng vàng như hộp đựng thuốc lá hít, vòng tay, lược và chìa khóa nhỏ.

Tổng khối lượng vàng được xác định ít nhất 5 kg. Chỉ riêng số tiền vàng đã nặng khoảng 3,4 kg.

Các chuyên gia ước tính giá trị của 598 đồng tiền vàng vào khoảng 340.000 USD (khoảng hơn 8 tỷ đồng). Nếu số trang sức và hiện vật còn lại đều được làm từ vàng nguyên chất, tổng giá trị kho báu có thể tăng thêm khoảng 340.000 USD (khoảng hơn 8 tỷ đồng) nữa.

Điều khiến giới khảo cổ đặc biệt chú ý là niên đại của các đồng tiền. Đồng tiền mới nhất được đúc vào năm 1921, cho thấy kho báu nhiều khả năng được cất giấu trong thế kỷ 20, thay vì từ thời cổ đại hay trung cổ như phần lớn các phát hiện khảo cổ khác.

Bí ẩn về chủ nhân thực sự của kho báu

Nguồn gốc và chủ nhân của kho báu hiện vẫn là một dấu hỏi lớn.

Các nhà sử học đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Một khả năng là số tài sản này thuộc về những cư dân người Đức không thể quay trở lại quê hương sau chiến tranh. Giả thuyết khác cho rằng đây có thể là tài sản của các gia đình Do Thái hoặc những người di cư đã phải bỏ lại trong giai đoạn biến động của thế kỷ 20.

Trước khi bị Đức Quốc xã chiếm đóng năm 1938, khu vực Bohemia và Moravia có khoảng 120.000 người Do Thái sinh sống. Trong Thế chiến II, nhiều người Do Thái cùng các cộng đồng khác bị cưỡng bức di dời, trục xuất hoặc đưa tới các trại tập trung. Sau chiến tranh, khoảng 3 triệu người Đức cũng bị buộc phải rời khỏi khu vực này.

Nguồn gốc của các đồng tiền vàng càng khiến câu chuyện trở nên bí ẩn hơn. Khoảng một nửa số tiền có xuất xứ từ Pháp, Bỉ và các quốc gia Tây Âu. Số còn lại đến từ Nga, khu vực Balkan, Đế chế Ottoman và châu Phi.

Một số đồng tiền từ Balkan thậm chí còn được đục lỗ, dấu hiệu cho thấy chúng từng được sử dụng làm vật trang trí trên trang phục truyền thống hoặc trong các lễ cưới.

Theo các chuyên gia, sự đa dạng về nguồn gốc của số tiền vàng cho thấy kho báu nhiều khả năng thuộc về một cá nhân hoặc một nhóm người có mối liên hệ xuyên quốc gia, thay vì chỉ gắn với một cộng đồng địa phương duy nhất.

Nguồn: ETToday