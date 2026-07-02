Hết châu Âu lại đến Mỹ khốn khổ vì nắng nóng kỷ lục: Hình ảnh người dân mệt mỏi ở khắp nơi

Gần một nửa dân số Mỹ đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục đổ bộ vùng Đông Bắc.

Châu Âu đã phải hứng chịu hai đợt nắng nóng kỷ lục gây chết người chỉ trong vài tuần, và đợt thứ ba sắp đến vào tuần tới. Giờ đây, Hoa Kỳ cũng đang trải qua đợt nắng nóng nguy hiểm của riêng mình, đặc biệt là ở miền Đông, nơi nhiệt độ và độ ẩm đang tăng vọt.

Dự báo cảnh báo nắng nóng cực đoan kéo dài nhiều ngày đã được ghi nhận tại New York, Boston và Philadelphia vào thứ Tư (1/7), khi thời tiết oi bức dịch chuyển về phía đông ngay trước thềm các hoạt động kỷ niệm Ngày Độc lập 4/7 tại khu vực vốn luôn tự hào là trung tâm lịch sử của nền độc lập Hoa Kỳ.

Nhiệt độ tại vùng Đông Bắc được dự báo lên tới gần 100 độ F (khoảng 37,8 độ C). Philadelphia và Boston có thể vượt mốc 100 độ F (khoảng 37,8 độ C) vào thứ Năm (2/7). Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ cho biết, khi kết hợp với độ ẩm cao, chỉ số nhiệt cảm nhận thực tế sẽ còn tăng cao hơn nữa vào một số thời điểm.

Phía đông nước Mỹ đang chịu nhiệt độ nắng nóng kỷ lục

Một vòm nhiệt - hệ thống áp cao ngự trị trên một khu vực giữ lại khí nóng và độ ẩm - đang bao trùm nhiều nơi tại Mỹ, từ vùng Trung Tây đến Bờ Đông. Hiện tượng này sẽ gây ra không ít sự khó chịu ngay giữa các sự kiện diễu hành kỷ niệm 250 năm, lễ diễu hành của các đoàn tàu chiến, các buổi hòa nhạc ngoài trời, và tại Boston là buổi đọc Tuyên ngôn Độc lập trước công chúng từ một ban công lịch sử vào thứ Bảy tới.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani đã khuyên người dân nên ở trong nhà để giữ mát và tránh "nhiệt độ khắc nghiệt."

Mamdani chia sẻ: “Việc nhiệt độ chạm ngưỡng ba chữ số trong suốt nhiều ngày tới là một mối lo ngại rất lớn, bởi chúng ta quá thường xuyên đánh giá thấp cái nóng.”

Tại Hamptonburgh, New York, hệ thống điều hòa không khí đã bị hỏng trên một chiếc xe buýt chở các học viên thuộc Chương trình Huấn luyện Sĩ quan Dự bị Trẻ (Junior ROTC), dẫn đến nhiều trường hợp gặp các vấn đề sức khỏe do nắng nóng. Chính quyền quận Orange cho biết một số học viên đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra phòng ngừa.

Bê tông và sắt thép làm trầm trọng thêm thời tiết nắng nóng

Độ ẩm không phải là điều hiếm gặp ở vùng Đông Bắc. Tuy nhiên, Tiến sĩ Alexander Azan thuộc Trung tâm Y tế NYU Langone Health ở New York cho biết nhiệt độ không khí cao kết hợp với độ ẩm là một sự kết hợp nguy hiểm.

Azan phân tích: “Cơ thể của người dân nơi đây chưa có mức độ thích nghi cần thiết để phản ứng phù hợp với cái nóng. Do đó, tình trạng căng thẳng do nhiệt dưới dạng kiệt sức vì nóng, và trong các trường hợp nghiêm trọng hơn là sốc nhiệt, có thể xảy ra ở mức nhiệt độ thấp hơn nhiều so với những người sống ở miền Nam.”

Hình ảnh trẻ nhỏ chơi với vòi nước để giải nhiệt. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Du khách đến Đài tưởng niệm Washington xếp hàng chờ dưới bóng râm do nắng nóng gay gắt ở Washington, DC, Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ảnh: Reuters

Một du khách dùng quạt để giải nhiệt trong khi xếp hàng chờ mua vé tham dự hội chợ trên Quảng trường Quốc gia, hôm thứ Ba, ngày 30 tháng 6. Ảnh: Mark Schiefelbein/AP

Một người đàn ông lau đầu bằng khăn mặt khi đang ngồi dưới bóng râm ở New York, thứ Hai, ngày 29 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Seth Wenig/AP

Các chuyên gia nhận định rằng các thành phố lớn là nơi đối mặt với rủi ro cao hơn cả.

Vijay Limaye, một nhà khoa học khí hậu tại Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên, cho biết: “Sự tập trung của bê tông, nhựa đường, sắt thép, tất cả những vật liệu đó đều góp phần giữ nhiệt. Con số hiển thị trên điện thoại của bạn có thể không phản ánh đúng thực tế nhiệt độ môi trường mà bạn đang bước ra ngoài.”

Chính quyền thành phố New York cho biết hơn 200 đội ngũ gồm nhân viên chính phủ và tình nguyện viên sẽ kiểm tra tình hình của những người vô gia cư và khuyến khích họ vào trong nhà. Hàng trăm trung tâm làm mát sẽ được mở cửa, từ sảnh trung tâm hội nghị Javits Center cho đến các xe lưu động và các điểm ngoài trời trang bị quạt phun sương.

Tại Washington, D.C., nơi nhiệt độ lên tới 95 độ F (tương đương 35 độ C), những đứa trẻ khát nước liên tục đón nhận các chai nước mát từ Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ khi đang xếp hàng chờ đi vòng quay mặt trời tại công viên National Mall.

Trong khi đó, ở vùng Trung Tây, những rủi ro do nắng nóng vẫn tiếp diễn. Taylor Harnist, chủ một doanh nghiệp lắp đặt và sửa chữa điều hòa tại Cincinnati, cho biết ông đang cố gắng giữ cho nhân viên của mình thoải mái bằng cách cho nghỉ ngơi, uống nước và các loại nước điện giải.

Harnist chia sẻ: “Nếu phải làm việc trên tầng áp mái vào thời điểm nắng nóng như thế này, chúng tôi vẫn làm nhưng thực sự rất vắt kiệt sức lực. Trời nóng đến mức các tầng áp mái có thể lên tới nhiệt độ 145 độ F (khoảng 62,8 độ C).”

Jeff Schlegelmilch, phó giáo sư tại Trường Khí hậu thuộc Đại học Columbia, nhận định nắng nóng là một trong những hiện tượng dễ dàng nhất để quy cho biến đổi khí hậu.

Ông cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng liên tục của những mùa hè kéo dài hơn, nhiệt độ cao hơn, nắng nóng đến sớm hơn, sự bốc hơi ẩm nhiều hơn, độ ẩm cao hơn - đó chính là những tác động như vậy.”

Nguồn: AP