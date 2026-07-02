Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày tưởng nhớ các nạn nhân động đất

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên bố 7 ngày quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm họa động đất kép tại nước này.

(Ảnh: AP)

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez bày tỏ đau buồn sâu sắc trước thảm kịch. Đồng thời, bà Rodriguez khẳng định chính phủ Venezuela sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau thảm họa động đất.

Theo giới chức Venezuela, tính đến ngày 1/7, số nạn nhân thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp ở quốc gia này đã tăng lên 2.295 người. Một tuần sau thảm họa động đất kép, hàng chục nghìn người vẫn mất tích.

Vào ngày 1/7, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đã mờ dần sau một tuần kể từ khi hai trận động xảy ra. Phần lớn các tòa nhà bị sập ở thành phố La Guaira - nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất, ngay phía Bắc thủ đô Caracas - đã được đánh dấu bằng chữ 'D' (viết tắt của 'deceased' - người đã khuất). Đây là dấu hiệu cho thấy chúng đã được tìm kiếm và không có dấu hiệu của sự sống.

(Ảnh: AP)

Một bé trai 3 tuổi đã được tìm thấy còn sống hôm 30/6, 6 ngày sau trận động đất mạnh nhất ở Venezuela trong hơn 100 năm qua. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những nạn nhân bị mắc kẹt khó có thể sống sót quá 72 giờ sau một trận động đất.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez hôm 1/7 xác nhận rằng số người chết đã tăng lên 2.295 và hơn 11.000 người bị thương. Ông cho biết gần 13.000 người đã bị mất nhà cửa.

Liên hợp quốc ước tính có 50.000 người vẫn đang mất tích sau động đất.

Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ đã tàn phá đất nước Venezuela giàu dầu mỏ - quốc gia đã phải hứng chịu hàng thập kỷ khủng hoảng kinh tế, tàn phá cơ sở hạ tầng và dịch vụ y tế. Nước này hiện đang trải qua giai đoạn chuyển đổi 6 tháng sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Các đội cứu hộ quốc tế từ khắp nơi trên thế giới đã đến để hỗ trợ tìm kiếm những người sống sót.

(Ảnh: AP)

Khi cuộc sống thường nhật bị tàn phá, trọng tâm hiện đang chuyển sang việc sinh tồn. Nhiều người mất nhà cửa, trong khi thực phẩm, nước uống ngày càng khan hiếm, người sống sót sau thảm họa đang bị thiếu lương thực trầm trọng. Nỗi lo ngại về sự bùng phát dịch bệnh cũng đang gia tăng.

Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới - Christian Lindmeier - cho biết các dịch vụ y tế ở Venezuela đang chịu "áp lực cực lớn".

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã kêu gọi viện trợ khẩn cấp trị giá 50 triệu USD nhằm cung cấp hỗ trợ lương thực cho 500.000 người dân Venezuela trong 3 tháng tới, cùng các hoạt động hậu cần và thông tin liên lạc khẩn cấp. Hiện WFP có đủ lương thực tại Venezuela để hỗ trợ 10.000 hộ gia đình trong 2 tháng, đồng thời sẵn sàng điều chuyển thêm nguồn dự trữ từ Colombia khi cần thiết.

Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) cho biết họ cần 14,9 triệu USD để tăng cường viện trợ và cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cho 30.000 người trong 6 tháng. Theo đánh giá sơ bộ dữ liệu vệ tinh do NASA công bố, trận động đất có thể đã làm hư hại hoặc phá hủy 58.870 tòa nhà ở Venezuela.