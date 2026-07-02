Màn cầu hôn trên cột ăng ten toà nhà 102 tầng đang gây sốc toàn nước Mỹ: Danh tính cặp đôi "Netflix biết mặt, cảnh sát biết tên"

Đây chính là cặp đôi nổi tiếng trong một bộ phim Netflix. Hai người tỏ ra khá bình thản khi bị bắt và đã cập nhật về màn cầu hôn chấn động của mình lên MXH.

Hai người bị bắt vì leo lên Tòa nhà Empire State ở thành phố New York, nơi họ dường như đã đính hôn vào chiều thứ Tư (1/7), được xác định là Ivan Kuznetsov, 32 tuổi, và Angelina Nikolau, 33 tuổi.

Cặp đôi đang khiến cả nước Mỹ xôn xao

Danh tính bất ngờ của cặp đôi

Theo các nguồn tin, hai người hiện sống ở East Orange, bang New Jersey nhưng có nguồn gốc từ Nga. Trang mạng xã hội của Kuznetsov ghi tên anh là Ivan Beerkus.

Cả hai đều là những người nổi tiếng trên mạng xã hội với lượng người theo dõi khủng. Cụ thể, tài khoản Instagram của Angelina Nikolau có tới 1,4 triệu followers, đã tăng khoảng 100 ngàn người ngay sau màn trèo nóc Empire State đang gây sốc toàn nước Mỹ. Trong khi đó, Ivan cũng có gần 500 ngàn người theo dõi.

Cặp đôi nổi tiếng với việc thực hiện các màn mạo hiểm tương tự, leo lên các tòa nhà cao tầng mà không có dây thừng hay thiết bị an toàn nào khác. Họ từng xuất hiện trong một bộ phim tài liệu về việc leo lên Tháp Merdeka 118 của Malaysia, một tòa tháp cao 678,9 m.

Chỉ mới hai ngày trước, Nikolau đã đăng một video từ một tòa nhà chọc trời khác ở Manhattan, nói rằng cô đang ăn mừng sinh nhật của mình. Một bài đăng từ tháng 6 mô tả chi tiết việc họ gặp rắc rối vì hôn nhau trên đỉnh một ngọn tháp ở Trung Quốc. Các bài đăng khác bao gồm các sự cố tương tự ở Miami và Malaysia, nơi bài đăng nói rằng hai người đã đợi hơn 20 tiếng đồng hồ mà không có nhà vệ sinh, thức ăn hay nước uống để có thể vượt qua an ninh.

Angelina và Ivan đã thực hiện vô số lần những màn mạo hiểm không tưởng như thế này

Năm 2024, câu chuyện của họ từng được đưa vào bộ phim tài liệu Skywalkers: A Love Story , hiện phát hành trên Netflix.

Đây chính là cặp đôi trong một bộ phim Netflix phát hành.

Buổi ra mắt Skywalkers năm 2024

Cặp đôi đang gây sốc này đã nói về việc thực hiện các màn mạo hiểm mạo hiểm này như một hình thức nghệ thuật.

Cận cảnh khoảnh khắc cầu hôn

Ivan và Angelina đã cố gắng đi đến tận đỉnh tháp truyền sóng của Tòa nhà Empire State, nơi cung cấp tín hiệu phát thanh và truyền hình cho các đài địa phương.

Việc leo lên ngọn tháp khi nó đang được cấp điện và truyền sóng gây ra những mối nguy hiểm đặc biệt. Một nguồn tin thân cận với vụ việc chia sẻ với CBS News New York rằng có khả năng họ bị phơi nhiễm sóng vô tuyến và Tòa nhà Empire State đã phải tắt ăng-ten.

Cận cảnh khoảnh khắc cầu hôn trên nóc tòa nhà 102 tầng

Cô gái vừa được cầu hôn - Angelina đã đăng bài cập nhật về chuyến phiêu lưu của họ trên mạng xã hội ngay khi nó đang diễn ra.

Các hình ảnh bao gồm một bức ảnh cho thấy Ivan đang quỳ một gối để cầu hôn Angelina, và một bức khác Angelina giơ chiếc nhẫn của mình lên trong khi nhìn về phía nam qua đường chân trời của thành phố New York.

Hai người đã kịp update về màn cầu hôn trước khi bị bắt

Video do Sở Cảnh sát New York công bố cho thấy cặp đôi không hề chống cự khi bị bắt.

Hector Alvarez đã nhìn thấy họ bị dẫn ra khỏi khu vực bốc dỡ hàng của tòa nhà chọc trời trong tình trạng bị còng tay.

"Họ mặc toàn đồ đen và bước ra ngoài. Họ không nói gì cả. Họ không bị thương," Alvarez nói. "Tôi đoán họ biết rằng họ sẽ bị bắt."

Cũng theo các nguồn tin, hai người hiện phải đối mặt với cáo buộc tội trộm cắp, đe dọa liều lĩnh, phá hoại hình sự, vi phạm luật địa phương, tàng trữ công cụ trộm cắp, can thiệp hình sự, xâm nhập gia cư bất hợp pháp và gây rối trật tự công cộng.

Hiện hành vi mạo hiểm không tưởng và bất ngờ của cặp đôi nổi tiếng đang gây "náo loạn" mạng xã hội nước Mỹ. Thậm chí hàng loạt meme, video AI "nhại" lại màn leo trèo "không sợ trời đất là gì" này đang viral mọi nền tảng. Mọi người vẫn đang chờ đợi những thông báo mới từ cảnh sát và cả cặp đôi này.