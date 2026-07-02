Khoảnh khắc cặp đôi bị bắt ngay sau khi trèo lên đỉnh toà Empire State tại New York để cầu hôn: Danh tính gây bất ngờ, từng được đưa vào phim phát hành trên Netflix

Một cặp đôi mặc trang phục màu đen đã trèo lên đỉnh cột phát sóng của tòa nhà Empire State Building (New York, Mỹ). Sau khi hoàn thành màn leo trèo mạo hiểm để đính hôn, cặp đôi đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cặp đôi trèo lên đỉnh Empire State Building cầu hôn rồi bị bắt

Hai người được xác định là Angela Nikolau (33 tuổi) và Ivan Kuznetsov (32 tuổi). Sau vụ việc, cả hai bị khởi tố với nhiều cáo buộc, gồm trộm đột nhập, gây nguy hiểm do hành vi liều lĩnh, phá hoại tài sản, vi phạm quy định địa phương, tàng trữ dụng cụ dùng để đột nhập, can thiệp trái phép, xâm nhập trái phép và gây rối trật tự công cộng.

Tối 1/7 (giờ địa phương), Nikolau và Kuznetsov được áp giải ra khỏi đồn cảnh sát Midtown Precinct South thuộc Sở Cảnh sát New York (NYPD).

Hình ảnh của cặp đôi khiến nhiều người bất ngờ

Trước đó vài giờ, cặp đôi đã trèo lên vị trí cao nhất của cột phát sóng trên tòa nhà Empire State Building và giăng biểu ngữ kêu gọi hòa bình với dòng chữ: "Khi sức mạnh của tình yêu vượt qua tình yêu quyền lực, thế giới sẽ biết đến hòa bình", câu nói bắt nguồn từ chính trị gia người Anh thế kỷ 19 William Gladstone. Sau đó, cả hai trao nhau những nụ hôn trên đỉnh tháp.

Theo giới chức, lực lượng chức năng đã dành khá nhiều thời gian thuyết phục cặp đôi xuống dưới. Sau khi ở lại trên đỉnh tháp một lúc, hai người bắt đầu trèo xuống.

Trong lúc đang hạ xuống từ cột phát sóng cao khoảng 443 m, Ivan Kuznetsov bất ngờ quỳ xuống cầu hôn Angela Nikolau và lấy ra một chiếc nhẫn. Sau khi nhận lời, Nikolau tiếp tục trèo xuống trong khi vẫn đeo chiếc nhẫn đính hôn trên tay.

Cặp đôi cũng tự ghi lại toàn bộ hành trình bằng máy quay cá nhân và đăng tải lên mạng xã hội, bao gồm cả khoảnh khắc cầu hôn.

Những hình ảnh cầu hôn được cặp đôi dăng tải

Ít nhất hai thành viên của Đơn vị Dịch vụ Khẩn cấp (ESU) thuộc NYPD đã sử dụng dây an toàn để tiếp cận hai người giữa cột phát sóng và khống chế họ ngay trước 13 giờ. Sau đó, NYPD công bố đoạn video từ camera gắn trên người các sĩ quan ghi lại quá trình bắt giữ.

Theo NYPD, các thành viên ESU thực hiện nhiệm vụ từ bên trong kết cấu của cột phát sóng và sử dụng các thiết bị chuyên dụng để hướng dẫn cặp đôi xuống an toàn. Đáng chú ý, một trong những thành viên tham gia chiến dịch vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện của đơn vị vào đầu tuần.

Clip thời điểm hai người bị bắt giữ

Danh tính bất ngờ của cặp đôi

Theo các nguồn tin, Ivan Kuznetsov (32 tuổi) và Angelina Nikolau (33 tuổi) hiện sinh sống tại East Orange, bang New Jersey nhưng đều có quê quán tại Nga. Trên mạng xã hội, Ivan Kuznetsov sử dụng tên Ivan Beerkus.

Angela Nikolau và Ivan Kuznetsov vốn nổi tiếng với những màn leo trèo mạo hiểm trên các công trình cao tầng khắp thế giới. Năm 2024, câu chuyện của họ từng được đưa vào bộ phim tài liệu Skywalkers: A Love Story, hiện phát hành trên Netflix.

Cặp đôi cũng từng xuất hiện trong một bộ phim tài liệu ghi lại hành trình chinh phục tòa tháp Merdeka 118 tại Malaysia, công trình cao 2.227 feet (khoảng 679 m).

Trong vụ việc lần này, hai người đã trèo lên tới đỉnh cột phát sóng của Empire State Building, nơi truyền tín hiệu phát thanh và truyền hình cho các đài địa phương.

Angelina Nikolau (33 tuổi) và Ivan Kuznetsov (32 tuổi)

Theo một nguồn tin am hiểu vụ việc chia sẻ với CBS News New York, việc leo lên cột phát sóng khi hệ thống vẫn đang hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ, trong đó có khả năng bị phơi nhiễm sóng vô tuyến. Để đảm bảo an toàn, ban quản lý Empire State Building đã phải tạm thời ngắt hoạt động của hệ thống ăng ten.

Trong khi vụ việc vẫn đang diễn ra, Angelina Nikolau đã liên tục đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội.

Các bức ảnh được chia sẻ ghi lại khoảnh khắc Ivan Kuznetsov quỳ gối cầu hôn bạn gái trên đỉnh cột phát sóng. Một bức ảnh khác cho thấy Angelina Nikolau giơ chiếc nhẫn đính hôn mới nhận được, phía sau là khung cảnh đường chân trời của thành phố New York.

Cảnh sát điều tra cách cặp đôi đột nhập, du khách chứng kiến vụ việc

Hiện NYPD đang xem xét hệ thống camera giám sát của Empire State Building. Cảnh sát tin rằng hai người đã đi qua một cửa bảo trì bị khóa tại tầng quan sát tầng 102 và có thể đã theo dõi hoạt động của nhân viên từ trước. Việc họ mở được cánh cửa này bằng cách nào đang là một trong những trọng tâm điều tra.

Julie Morris, một du khách có mặt tại tầng quan sát, cho biết bà nhìn thấy hai người bước vào khu vực dường như bị cấm.

"Tôi đang ở tầng quan sát cao nhất thì thấy hai người xuất hiện. Họ mở tấm lưới chắn. Tôi cứ nghĩ họ là nhân viên vì không ai ngăn họ lại", bà kể.

Màn leo trèo nguy hiểm khiến một phần du khách phải sơ tán khỏi tòa nhà.

"Tất cả chỉ được giữ bên trong. Họ cho chúng tôi ra ngoài khoảng hai phút. Tôi kịp quay vài đoạn video và chụp vài bức ảnh về hai người ở trên đó, nhưng sau đó cảnh sát lập tức yêu cầu mọi người quay trở lại bên trong", nhân chứng Grant Staub cho biết.

Trong khi đó, Laura Staub chia sẻ ban đầu bà cho rằng đây chỉ là một hành động kỳ quặc, nhưng sau đó cảm thấy không còn an toàn khi đứng tại đài quan sát. Một số du khách khác đang chờ lên tham quan cũng buộc phải hủy kế hoạch sau khi chứng kiến lực lượng cảnh sát phong tỏa khu vực.

Trong thông cáo, ban quản lý Empire State Building khẳng định không có thời điểm nào cư dân, khách thuê hay du khách gặp nguy hiểm. Đơn vị này cũng nhấn mạnh đài quan sát của tòa nhà từ lâu đã là địa điểm được nhiều người lựa chọn để thực hiện những màn cầu hôn đáng nhớ.

Đây không phải lần đầu tiên có người leo lên ăng ten hoặc các khu vực khác của Empire State Building mà không được phép. Tuy nhiên, năm 2023, diễn viên kiêm nhạc sĩ Jared Leto từng được ban quản lý cho phép leo lên khu vực chân cột ăng ten từ tầng 86 để quảng bá cho chuyến lưu diễn của mình.

Nguồn: CBS News, ABC News