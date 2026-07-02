Sốc: Cặp đôi không biết bằng cách nào leo lên được đỉnh toà Empire State tại New York để cầu hôn nhau, sau đó bị cảnh sát bắt

Hai người đã leo lên tận đỉnh tòa nhà Empire State ở thành phố New York, giăng một tấm biểu ngữ, và sau đó dường như đã đính hôn. Hai người này sau đó đã bị bắt giữ.

Hai người đã leo lên tận đỉnh tòa nhà Empire State ở thành phố New York, giăng một tấm biểu ngữ, và sau đó dường như đã đính hôn vào chiều thứ Tư (1/7). Hai người này sau đó đã bị bắt giữ.

Sở Cảnh sát New York (NYPD) xác định danh tính của họ là Ivan Kuznetsov, 32 tuổi, và Angelina Nikolau, 33 tuổi, mặc dù trang mạng xã hội của Kuznetsov tự giới thiệu anh là Ivan Beerkus. Họ sống ở East Orange, bang New Jersey, và từng có lịch sử thực hiện các hành vi mạo hiểm tương tự, leo lên các tòa nhà cao tầng mà không có dây thừng hay các thiết bị an toàn khác.

Các nguồn tin cho biết họ phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc, bao gồm đột nhập, gây nguy hiểm liều lĩnh, phá hoại tài sản công cộng, vi phạm luật pháp địa phương, sở hữu công cụ đột nhập, can thiệp trái phép, xâm nhập bất hợp pháp và gây rối trật tự công cộng.

Cuộc leo trèo gây sốc toàn cầu

Đó là một lời cầu hôn đã thu hút sự chú ý của toàn thành phố.

Sự việc bắt đầu vào khoảng giữa trưa thứ Tư (1/7), khi một người đàn ông và một người phụ nữ mang khẩu trang được nhìn thấy đã lên đến tận đỉnh tòa nhà Empire State và giăng một tấm biểu ngữ lớn màu đen có chữ màu trắng. Họ không có thiết bị an toàn nào có thể nhìn thấy được, và bám vào ngọn tháp bằng các đầu ngón tay của mình.

Cặp đôi cầu hôn trên "nóc thành phố"

"When the power of love beats the love of power the world knows peace," tấm biểu ngữ viết. Câu trích dẫn này thường được cho là của Jimi Hendrix.

Thông tin sơ bộ cho thấy hai người này đã đi vào qua một cửa sập ở tầng 103 vốn được sử dụng để bảo trì tháp nước, các nguồn tin thực thi pháp luật nói với CBS News.

Tầng 103 không mở cửa cho công chúng, mặc dù tầng 102 thì có. Câu hỏi hiện tại là làm thế nào họ đi được từ tầng 102 lên tầng 103, điều đã cho phép họ leo lên tận đỉnh tháp truyền thanh và truyền hình của các đài địa phương.

Một thời gian ngắn sau khi lên đến đỉnh và treo biểu ngữ, một trong hai người bắt đầu đi xuống, nhưng sau đó lại quay trở lại đỉnh. Họ cũng đang đăng bài lên mạng xã hội khi ở trên đỉnh tòa nhà.

"Tôi cứ nghĩ là họ được phép lên đó"

Khi vụ việc mới bắt đầu, những người khác vẫn được nhìn thấy đang đi lại trên đài quan sát của tòa nhà ở phía dưới như bình thường.

"Họ mở cổng và đi lên đỉnh. Vì vậy có người đã hỏi, các anh có được phép lên đỉnh không? Và anh ấy nói, người bảo vệ nói, không, không ai được phép lên đỉnh cả. Nhưng vì tôi đã thấy họ đi lên, tôi cứ nghĩ là họ được phép lên đó," nhân chứng Julie Morris cho biết.

Morris nói rằng họ không đeo khẩu trang khi bắt đầu leo lên.

"Tại sao lại có người muốn cầu hôn trên đỉnh một tòa nhà chứ?" khách du lịch Martin Mulgrew nói.

Gia đình Mulgrew nằm trong số những khách du lịch có mặt trên đài quan sát.

"Chúng tôi đang nhìn lên, tận hưởng tầm nhìn một lần nữa, và họ đang vẫy tay xuống, chỉ đứng đó và nhìn qua lan can," Maeve Mulgrew nói. "Rồi sau đó đi xuống để bị bắt sao? Họ chắc hẳn phải rất yêu nhau."

Đài quan sát sau đó đã bị phong tỏa để giải tán đám đông.

Lời cầu hôn

Một chiếc trực thăng của lực lượng NYPD đã đến hiện trường. Vào lúc 12 giờ 35 phút chiều, cả hai bắt đầu đi xuống từ đỉnh tháp.

Thật kinh ngạc, khi họ xuống tới một trong những bục thấp hơn trên tháp, người đàn ông đã quỳ một gối xuống và dường như đã cầu hôn người phụ nữ. Sau đó hai người ôm nhau, người phụ nữ tháo khẩu trang ra và họ hôn nhau.

Một bài đăng trên mạng xã hội dường như mô tả lời cầu hôn và diễn biến sau đó từ góc nhìn của Nikolau.

Phóng viên Lisa Rozner của đài CBS News New York đưa tin con phố phía dưới đã bị phong tỏa khi lực lượng NYPD ứng phó với hiện trường, bao gồm cả Đơn vị Dịch vụ Khẩn cấp tinh nhuệ của họ. Lực lượng NYPD đã công bố video từ camera gắn trên người cảnh sát về khoảnh khắc các sĩ quan bắt giữ họ ở trên đỉnh tòa nhà.

Các nhân viên lực lượng NYPD đã đội mũ bảo hiểm bảo hộ và sử dụng các thiết bị an toàn khác khi họ tiếp cận hai người. Một trong những thành viên của Đơn vị Dịch vụ Khẩn cấp vừa mới tốt nghiệp vào tuần trước, phía NYPD cho biết.

Cả hai bị bắt giữ ngay trước 1 giờ chiều. Không có báo cáo nào về thương tích.

"Tất nhiên, an ninh ở đây rất tuyệt vời, nhưng đó là một mối lo ngại lớn đối với một người làm việc tại đây," Jessica Kaplan, một người làm việc trong tòa nhà mang tính biểu tượng này, chia sẻ.

Tòa nhà Empire State lên tiếng về vụ việc trái phép

"Vụ việc trái phép tại tòa nhà đã được giải quyết với sự phối hợp mang tính xây dựng và hiệu quả của lực lượng NYPD. Không có thời điểm nào mối nguy hiểm đe dọa đến những người thuê nhà, khách tham quan và khách sử dụng Đài quan sát tòa nhà Empire State," người phát ngôn của tòa nhà Empire State cho biết.

Họ nói thêm, "Cần nhấn mạnh rằng Đài quan sát tòa nhà Empire State, nằm trên đỉnh Tòa nhà Nổi tiếng Nhất Thế giới ở trung tâm thành phố New York, thực sự mang đến một cách thiết thực cho những lời cầu hôn đáng nhớ nhất."

Do khả năng bị phơi nhiễm sóng vô tuyến, ban quản lý tòa nhà Empire State đã tắt ăng-ten, một nguồn tin thân cận với vụ việc nói với CBS News New York.

"Những người này hơi điên rồ. Việc leo lên leo xuống tòa tháp đó, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng thế này, rất tốn sức. Rất dễ mắc sai lầm. Có vẻ như họ không đeo bất kỳ dây đai an toàn nào. Có rất nhiều sóng vô tuyến RF, có rất nhiều năng lượng điện trên tòa tháp đó," cựu kỹ sư trưởng phát sóng của đài CBS News New York, John Cleary, nhận định.

"Có tiềm ẩn nguy hiểm ở trên đó. Đó là việc mà chúng tôi được đào tạo để làm. Chúng tôi phải tham gia các lớp học về việc này... nó không giống như bạn leo núi đá. Đây là một tháp truyền tải đang hoạt động. Có rất nhiều mối nguy hiểm ở trên đó."

Đây không phải là lần đầu tiên có người leo lên tòa tháp này. Vào năm 2023, nam diễn viên kiêm ca sĩ Jared Leto đã leo lên đó để kỷ niệm việc khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2024 của ban nhạc 30 Seconds to Mars. Anh ấy đã làm vậy khi có sự cho phép.

Tòa nhà mang tính biểu tượng này là một trong 10 tòa nhà cao nhất ở Hoa Kỳ.

Nguồn: CBS News