Lốp xe phát nổ như bom, thanh niên 19 tuổi bị hất văng lên không trung: Camera ghi lại khoảnh khắc gây sốc

Camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến của một tai nạn xảy ra nhanh đến mức những người xung quanh không kịp phản ứng.

Chiếc lốp xe buýt bất ngờ phát nổ khi đang bơm hơi

Một vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại một cửa hàng sửa chữa lốp xe ven Quốc lộ 66 ở khu vực Koteshwar, huyện Udupi, bang Karnataka (Ấn Độ). Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo India Today và Times of India, nạn nhân được xác định là Abdul Rajid, 19 tuổi, nhân viên của cửa hàng sửa lốp. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh đang bơm hơi cho một chiếc lốp cỡ lớn của xe buýt thuộc trường Bearys Seaside Public School. Chiếc xe trước đó được đưa đến cửa hàng để vá do bị thủng lốp.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy công việc đang diễn ra bình thường thì chiếc lốp bất ngờ phát nổ với tiếng động lớn. Lực nén cực mạnh từ vụ nổ tạo ra một luồng xung kích khiến Abdul Rajid bị hất văng lên không trung chỉ trong tích tắc.

Camera ghi lại cảnh nam thanh niên bị hất văng khỏi mặt đất

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy nạn nhân bị hất lên cao khoảng 1,8 m trước khi va vào phần đuôi chiếc xe buýt và rơi xuống nền đất. Sức ép từ vụ nổ cũng khiến nhiều vật dụng xung quanh rung chuyển, trong khi những người có mặt tại hiện trường không khỏi bàng hoàng.

Lốp xe phát nổ như bom, thanh niên 19 tuổi bị hất văng lên không trung. (Nguồn: Youtube)

Ngay sau đó, các đồng nghiệp và người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa Abdul Rajid đến bệnh viện ở thành phố Mangaluru để cấp cứu. Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, nam thanh niên bị gãy xương cánh tay dạng hở nhưng tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Times of India cho biết vụ việc xảy ra hôm 21/12/2024. Cảnh sát địa phương chưa ghi nhận dấu hiệu phạm tội liên quan đến vụ tai nạn. Tuy nhiên, hình ảnh từ camera sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến nhiều người giật mình trước mức độ nguy hiểm của công việc sửa chữa lốp xe cỡ lớn.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ từ việc bơm lốp xe cỡ lớn

Theo các chuyên gia an toàn được truyền thông Ấn Độ dẫn lại, những chiếc lốp có kích thước lớn chứa lượng khí nén rất cao. Nếu lốp, vành bánh xe hoặc van gặp lỗi, hoặc quá trình bơm hơi không tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật , áp suất bên trong có thể tạo ra vụ nổ với sức công phá mạnh tương tự một quả bom khí nén.

Vụ việc tại bang Karnataka một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong ngành sửa chữa ô tô. Các chuyên gia khuyến cáo người lao động cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn, sử dụng thiết bị bảo hộ phù hợp và giữ khoảng cách cần thiết khi bơm hơi cho các loại lốp xe tải, xe buýt hoặc phương tiện cỡ lớn nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Theo India Today, Times of India, RW