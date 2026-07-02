Công nương Diana từng cố giữ một gia đình trọn vẹn chỉ vì điều này: Cuối cùng vẫn không thể ngăn khoảng cách giữa William và Harry

Một người mẹ có thể chấp nhận nhiều mất mát, nhưng luôn muốn các con lớn lên cùng nhau.

Nhiều năm sau khi Công nương Diana qua đời, những chia sẻ từ cựu quản gia Paul Burrell đã hé lộ thêm một góc nhìn ít người biết về quãng thời gian bà đối diện với cuộc hôn nhân đổ vỡ. Điều khiến Diana đau lòng nhất không chỉ là sự tan vỡ của chính mình, mà còn là nỗi lo hai con trai sẽ lớn lên trong những khoảng cách mà bà không thể hàn gắn. Nhìn vào mối quan hệ hiện tại giữa Thân vương William và Vương tử Harry, nhiều người càng hiểu hơn vì sao Diana từng cố níu giữ gia đình lâu đến vậy.

Điều Công nương Diana lo lắng nhất không phải là bản thân, mà là hai con trai

Lịch sử Hoàng gia Anh từng chứng kiến không ít biến cố, nhưng cuộc hôn nhân giữa Vua Charles III (khi đó là Thân vương Charles) và Công nương Diana vẫn luôn là một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất. Hai người tuyên bố ly thân vào năm 1992 và chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn năm 1996 sau nhiều năm mâu thuẫn.

Theo chia sẻ mới đây của Paul Burrell, người từng nhiều năm làm quản gia và phục vụ sát bên Công nương Diana, bà chưa bao giờ thực sự mong muốn cuộc hôn nhân ấy kết thúc. Không phải vì địa vị hay danh tiếng, mà bởi Diana tin rằng một gia đình nguyên vẹn sẽ là điều tốt đẹp nhất dành cho hai con trai.

Paul Burrell cho biết Diana từng rất khó khăn khi phải chấp nhận việc các con sẽ lớn lên trong hai môi trường khác nhau sau ly hôn. Bà hiểu rằng cuộc sống của William và Harry rồi sẽ không còn giống nhau nữa, và chính điều đó khiến bà lo sợ.

Trong mắt Diana, William và Harry chưa bao giờ khác nhau

Ngay từ khi còn nhỏ, Thân vương William luôn được định sẵn sẽ là người kế vị ngai vàng. Trong khi đó, Vương tử Harry không mang trên vai trọng trách ấy. Sự khác biệt về vai trò khiến nhiều người trong Hoàng gia vô thức dành cho William sự ưu tiên nhất định. Nhưng theo Paul Burrell, trong mắt Công nương Diana, hai con trai luôn bình đẳng.

Bà không muốn William được đối xử đặc biệt hơn chỉ vì là người thừa kế. Bà cũng không muốn Harry cảm thấy mình là "người đứng sau". Với Diana, cả hai đều chỉ đơn giản là những cậu con trai cần được yêu thương như nhau.

Có lẽ vì vậy mà trong nhiều bức ảnh còn lưu lại, người ta thường thấy Diana cùng William và Harry đi ăn nhanh, đến công viên giải trí, chơi trò chơi hay xuất hiện trong những hoạt động rất đời thường. Bà luôn cố gắng tạo cho hai con một tuổi thơ gần gũi nhất có thể, thay vì để các con chỉ sống trong khuôn khổ nghiêm ngặt của Hoàng gia.

Theo Paul Burrell, ưu tiên lớn nhất của Diana là nuôi dạy các con trong một gia đình đủ đầy. Đó cũng là lý do bà từng nhiều lần cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân, bởi bà tin rằng sự đổ vỡ sẽ kéo theo những hệ lụy lâu dài đối với William và Harry.

Điều Diana lo cuối cùng vẫn trở thành hiện thực

Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày Công nương Diana qua đời, nhưng nhìn vào mối quan hệ giữa Thân vương William và Vương tử Harry hiện tại, không ít người cảm thấy tiếc nuối.

Hai anh em từng được xem là cặp đôi gắn bó nhất trong Hoàng gia Anh. Sau khi mất mẹ, họ nhiều lần xuất hiện bên nhau, cùng đồng hành trong các hoạt động công chúng và luôn dành cho nhau sự ủng hộ.

Thế nhưng những năm gần đây, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Sau lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II năm 2022, truyền thông Anh cho biết William và Harry gần như không còn duy trì liên lạc thường xuyên. Mỗi người đều có cuộc sống, trách nhiệm và lựa chọn riêng.

Dù không thể khẳng định mọi rạn nứt đều bắt nguồn từ cuộc ly hôn của cha mẹ, nhưng những chia sẻ của Paul Burrell khiến nhiều người suy ngẫm. Điều Diana từng lo lắng nhất không phải là chuyện hai con có cuộc sống khác nhau, mà là sợ rằng một ngày nào đó, khoảng cách ấy sẽ lớn đến mức không còn dễ dàng bước về phía nhau.

Có những điều chỉ khi làm cha mẹ mới thực sự hiểu

Câu chuyện của Công nương Diana không chỉ là câu chuyện của Hoàng gia Anh.

Trong cuộc sống bình thường, rất nhiều bậc cha mẹ cũng từng đứng trước lựa chọn giữa việc tiếp tục một cuộc hôn nhân nhiều mâu thuẫn hay chấp nhận chia tay. Không có đáp án nào đúng tuyệt đối, bởi mỗi gia đình đều có hoàn cảnh riêng.

Nhưng điều mà Diana để lại khiến nhiều người đồng cảm chính là suy nghĩ rất đỗi giản dị của một người mẹ. Bà không cố níu giữ vì bản thân, mà bởi luôn mong các con có một tuổi thơ đủ đầy tình yêu thương.

Thực tế, điều quyết định hạnh phúc của một đứa trẻ không chỉ nằm ở việc cha mẹ còn sống cùng nhau hay không, mà còn ở cách người lớn cư xử sau những biến cố. Một gia đình có thể không còn nguyên vẹn, nhưng nếu cha mẹ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, vẫn cùng đồng hành vì con, những tổn thương có thể được xoa dịu theo thời gian.

Có lẽ cũng vì thế mà câu chuyện của Công nương Diana vẫn luôn nhận được sự đồng cảm sau gần ba thập kỷ. Điều người ta nhớ về bà không chỉ là biểu tượng thời trang hay "Công nương của trái tim", mà còn là hình ảnh một người mẹ luôn đặt hạnh phúc của các con lên trên những mất mát của chính mình.