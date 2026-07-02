Xót xa cảnh quan tài xếp hàng dài ở Venezuela sau động đất kép, cả đất nước gồng mình chống chọi với thảm họa

"Tôi cảm thấy tội lỗi khi ăn, bởi vì mỗi khi ăn tôi lại nghĩ có ai đó không có gì để ăn," Aysmar Lopez, một phụ nữ trẻ mang những bữa ăn tự nấu đến một số trại cứu trợ, chia sẻ.

Số người chết vì hai trận động đất liên tiếp tại Venezuela đã tăng lên 2.295 người, một quan chức cho biết vào thứ Tư (1/7) khi tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez tuyên bố 7 ngày để tang các nạn nhân. Một tuần sau thảm họa thiên nhiên, hàng chục nghìn người vẫn đang mất tích.

Những đứa trẻ mất nhà cửa trong các trận động đất đang nghỉ ngơi trên một đống quần áo quyên góp trên một con đường ở La Guaira, Venezuela, ngày 29 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Reuters/Gaby Oraa

Hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đã phai nhạt vào thứ Tư khi Venezuela đánh dấu một tuần kể từ khi hai trận động đất liên tiếp khiến gần 2.300 người thiệt mạng, trong khi nhiều người sống sót sau thảm họa đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.

Khi số người chết tăng lên, tổng thống lâm thời của Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên bố 7 ngày để tang, nói rằng "tâm hồn đất nước bị xé nát bởi những mất mát về người."

Đoạn phim quay ngày 29 tháng 6 cho thấy một cảng ở La Guaira đã được biến thành nhà xác tạm thời với rất nhiều quan tài được xếp cạnh nhau.

Video ở cảng biển La Guaira

Hàng chục nghìn người vẫn chưa được tìm thấy.

Phần lớn các tòa nhà bị sập tại thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là La Guaira, ngay phía bắc Caracas, đã được đánh dấu bằng chữ 'D' nghĩa là 'đã tử vong' – một dấu hiệu cho thấy chúng đã được tìm kiếm và không cho thấy dấu hiệu của sự sống.

"Thời gian không bị lãng phí ở một nơi không có kỳ vọng tìm thấy người còn sống," Javier Rodes, điều phối viên của một đội cứu hộ Tây Ban Nha có chú chó nghiệp vụ Nala đã tìm kiếm trong vô vọng qua các đống đổ nát để tìm dấu vết sự sống, cho biết.

Đã có những phép màu sống sót, chẳng hạn như một cậu bé ba tuổi được tìm thấy còn sống vào thứ Ba (30/6), sáu ngày sau trận động đất mạnh nhất ở Venezuela trong hơn một thế kỷ.

Nhưng các chuyên gia cho biết các nạn nhân bị mắc kẹt khó có thể sống sót quá 72 giờ sau một trận động đất.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết vào thứ Tư (1/7) rằng số người chết đã tăng lên 2.295 người, và hơn 11.000 người bị thương.

Ông cho biết gần 13.000 người đã rơi vào cảnh vô gia cư. Liên Hợp Quốc ước tính có 50.000 người đang mất tích.

Cuộc chiến giành lương thực

Hai trận động đất mạnh, đo được 7,2 và 7,5 độ, đã phá hủy toàn bộ các khu dân cư ở quốc gia giàu dầu mỏ Venezuela, nơi đã trải qua nhiều thập kỷ khủng hoảng kinh tế làm tàn phá cơ sở hạ tầng và dịch vụ y tế.

Đất nước này đang trong giai đoạn chuyển giao mong manh sáu tháng sau khi Hoa Kỳ lật đổ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro.

Với cuộc sống hàng ngày bị hủy hoại, trọng tâm hiện đang chuyển sang việc sinh tồn. Nhiều người vô gia cư và thực phẩm cùng nước uống đang trở nên khó tìm.

"Họ phát nhu yếu phẩm ở đây, nhưng đôi khi người ta gần như giết nhau vì thức ăn... Nó giống như một trận chọi gà vậy," Daniela Armas, 18 tuổi, một người bán hàng ở La Guaira, nói sau khi chờ đợi để nhận thức ăn tại một trại cứu trợ khẩn cấp.

Ảnh: Reuters

Tình trạng trộm cắp và hôi của đã diễn ra trên diện rộng và vào thứ Tư, 4 sĩ quan cảnh sát đã bị bắt sau khi bị người dân bắt quả tang đang lấy trộm các tài sản có giá trị từ đống đổ nát, theo bộ tư pháp.

"Tình hình khá nguy kịch," Lia Poggio, trưởng phái đoàn tại Venezuela của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), cho biết.

Các hàng dài chờ nhận viện trợ đang ngày một dài hơn, với nhiều người phải sống nhờ vào lòng tốt của các tình nguyện viên và sự quyên góp từ những người đồng hương.

"Tôi cảm thấy tội lỗi khi ăn, bởi vì mỗi khi ăn tôi lại nghĩ có ai đó không có gì để ăn," Aysmar Lopez, một phụ nữ trẻ mang những bữa ăn tự nấu đến một số trại cứu trợ, chia sẻ.

Chương trình Lương thực Thế giới đã kêu gọi quyên góp 50 triệu USD (khoảng 1.270 tỷ VNĐ) để nuôi sống khoảng 500.000 người trong ba tháng tại Venezuela.

Nguy cơ dịch bệnh

Nỗi lo ngại về sự bùng phát dịch bệnh cũng đang gia tăng.

Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới Christian Lindmeier cho biết các dịch vụ y tế ở Venezuela đang chịu "áp lực cực lớn."

"Hiện có nguy cơ gia tăng bùng phát các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin" như sởi và bạch hầu, do tỷ lệ tiêm chủng trước động đất ở mức thấp, ông nói.

Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết họ cần 14,9 triệu USD (khoảng 378 tỷ VNĐ) để tăng cường viện trợ và nơi ở tạm thời cho 30.000 người trong vòng sáu tháng.

Các trận động đất có khả năng đã làm hư hại hoặc phá hủy 58.870 tòa nhà, theo một đánh giá sơ bộ về dữ liệu vệ tinh do NASA công bố.

Cả người sống lẫn người chết đều phải "xếp hàng"

Tại một tòa nhà ở La Guaira đã được đánh dấu chữ 'D' cho thấy không có dấu hiệu sự sống, Helen Guedez và anh trai vẫn tìm kiếm không mệt mỏi trong đống đổ nát của một tòa nhà từng là nơi sang trọng có tầm nhìn ra biển.

Cô vẫn giữ hy vọng tìm thấy cha, em gái và bà của mình còn sống, nhưng biết rằng cơ hội là rất mong manh.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm vì chúng tôi muốn tìm lại thi thể của người thân và chôn cất họ một cách đàng hoàng," cô nói.

Nguồn: France24