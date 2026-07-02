VIDEO: Núi lửa phun trào cao 450 mét, tạo nên cảnh tượng không tưởng giữa ban ngày

Tro bụi đen và hơi nước phun ra từ ngọn núi lửa ở Philippines, đi kèm với ba đợt nổ mạnh tạo ra các cột khói bụi kéo dài trong 4 phút rưỡi.

Viện Địa chấn và Núi lửa Philippines (Phivolcs) cho biết một vụ phun trào phreatomagmatic (phun trào mạch magma - nước) nhỏ kéo dài hơn 4 phút đã xảy ra tại núi lửa Taal từ 7 giờ 13 phút đến 7 giờ 17 phút sáng thứ Ba (30/6). Sự kiện này tạo ra các cột khói bụi cao tới 450 mét phía trên miệng núi lửa.

Video núi lửa phun trào

Các vụ phun trào phreatomagmatic được hình thành do sự tương tác giữa magma và nước. Trước đó, bà Ma. Antonia Bornas, Trưởng bộ phận Giám sát Núi lửa và Dự báo Phun trào của Phivolcs, nhận định các hoạt động địa chất hoặc phun trào của núi lửa Taal là hiện tượng bình thường và thường xuyên lặp lại kể từ năm 2021.

Theo Phivolcs, các vụ phun trào nhỏ của núi lửa Taal diễn ra vài lần một ngày cũng được coi là biểu hiện bình thường. Núi lửa Taal nằm ở tỉnh Batangas hiện vẫn duy trì ở mức cảnh báo số 1, tức là tình trạng bất ổn ở mức độ thấp.

Tro bụi đen và hơi nước phun ra từ ngọn núi lửa ở Philippines, đi kèm với ba đợt nổ mạnh tạo ra các cột khói bụi kéo dài trong 4 phút rưỡi.

Các vụ phun trào do hơi nước đột ngột hoặc phun trào phreatomagmatic nhỏ, mưa tro nhẹ và sự tích tụ hoặc phát thải khí núi lửa có nguy cơ gây tử vong vẫn có thể xảy ra trong phạm vi đảo núi lửa Taal (TVI). Việc đi vào khu vực TVI, nơi được xác định là vùng nguy hiểm thường trực của núi lửa, cần phải bị nghiêm cấm.

Nguồn: CNN, PNA