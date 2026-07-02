Thảm kịch World Cup: 1,4 triệu người đổ xuống đường ăn mừng Mexico tiến vào vòng 16 đội, 4 người tử vong vì giẫm đạp

3 nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trên các con phố.

Ngày 2/7, Chính quyền y tế Mexico thông báo số người tử vong trong các cuộc ăn mừng quy mô lớn tại trung tâm Thành phố Mexico đã tăng lên 4 người, sau khi đội tuyển quốc gia giành chiến thắng lịch sử 2-0 trước Ecuador để giành suất vào vòng 16 đội World Cup. Đây là lần đầu tiên sau 40 năm đội tuyển Mexico giành chiến thắng trong một trận đấu loại trực tiếp tại giải đấu này.

Ước tính có khoảng 1,4 triệu người hâm mộ bóng đá đã đổ ra đường phố thủ đô để ăn mừng chiến thắng tại Sân vận động Azteca lịch sử. Con số khổng lồ này đã gây ra tình trạng quá tải nghiêm trọng trên khắp Thành phố Mexico, nơi có hơn 23 triệu dân sinh sống và là thành phố lớn thứ bảy trên thế giới theo số liệu từ Statista.

Cảnh tượng người Mexico ăn mừng sau chiến thắng Ecuador. Ảnh: Getty

Cơ quan Y tế Thành phố Mexico (MCHD) cho biết ba nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trên các con phố gần tượng đài Thiên thần Độc lập mang tính biểu tượng “El Ángel”, nơi đám đông tụ tập đông đặc nhất dọc theo đại lộ Paseo de la Reforma dài 5 km. Các nạn nhân bao gồm một người đàn ông 44 tuổi, một phụ nữ 19 tuổi và một người phụ nữ 48 tuổi được tìm thấy trên phố Berna thuộc khu phố Juárez.

Dù các nhân viên y tế đã lập tức thực hiện các biện pháp hồi sức tim phổi (CPR) nâng cao và chuyển họ đến bệnh viện, cả ba đều được tuyên bố tử vong sau đó với nguyên nhân được xác định là do “ngạt thở”. Nhà chức trách hiện chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về danh tính cũng như hoàn cảnh cụ thể dẫn đến các ca tử vong này.

Sau đó, Thư ký Y tế Thành phố Mexico, bà Nadine Gasman, xác nhận thêm trường hợp tử vong thứ tư trong một cuộc họp báo. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã được lực lượng cứu hộ khẩn cấp điều trị sau khi lên cơn động kinh, co giật và xuất huyết tiêu hóa. Người này đã qua đời ngay sau đó tại bệnh viện do ngừng tim và suy hô hấp.

Ảnh: Reuters

Trước tình hình hỗn loạn, Thị trưởng Thành phố Mexico, bà Clara Brugada Molina, cùng Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bạn bè của các nạn nhân và cam kết sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết trong thời gian khó khăn này.

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Thị trưởng Brugada cho biết tất cả các quy trình ứng phó y tế đã được kích hoạt ngay khi nhận được tin báo, đồng thời kêu gọi người dân ngừng đổ về khu vực trung tâm để giảm bớt áp lực đám đông. Thay vào đó, bà khuyến khích mọi người di chuyển sang khu vực phía đông thành phố để tham gia một buổi hòa nhạc cumbia. Bà Brugada nhấn mạnh lời kêu gọi công chúng luôn ăn mừng với “tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và lòng thấu cảm.”

Đêm ăn mừng đã khiến toàn bộ hệ thống hạ tầng của Thành phố Mexico rơi vào trạng thái tê liệt. Nhiều ban nhạc tự phát liên tục mọc lên ở các góc phố, các xe chở pháo bông nhích từng chút một qua những lối đi chật cứng không còn một khoảng trống. Những chai rượu được chuyền tay nhau liên tục giữa những nhóm thanh niên cổ vũ khi hàng trăm người khác vẫn cố gắng chen lấn để tiến vào trung tâm, tạo ra những đợt sóng người xô đẩy dữ dội khiến nhiều người buộc phải quay đầu rút lui.

Hiện tại, đội tuyển Mexico đã chính thức lọt vào vòng 16 đội của giải đấu, nơi họ sẽ đối đầu với đội tuyển Anh hoặc Cộng hòa Dân chủ Congo.

Nguồn: People, AP