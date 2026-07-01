WHO cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau thảm hoạ động đất tại Venezuela

WHO cho biết hệ thống y tế Venezuela đang chịu áp lực nghiêm trọng sau hai trận động đất liên tiếp, khi nhiều bệnh viện bị hư hại, thiếu nhân lực và hàng nghìn người sơ tán đối mặt nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30/6 cho biết hệ thống y tế của Venezuela đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng sau hai trận động đất mạnh xảy ra vào tuần trước, khiến nhiều cơ sở y tế bị hư hại và thiếu hụt nhân viên y tế.

Theo WHO, đến nay hơn 1.700 người đã thiệt mạng và khoảng 5.000 người bị thương sau hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra liên tiếp, khiến hàng trăm tòa nhà bị san phẳng hoặc hư hỏng.

Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, người phát ngôn WHO Christian Lindmeier cho biết ít nhất 3 cơ sở y tế bị hư hại nghiêm trọng, trong khi 6 cơ sở khác bị hư hỏng hoặc chỉ còn hoạt động một phần.

Ông cho biết WHO đã đánh giá tổng cộng 21 cơ sở y tế và nhận thấy những cơ sở còn lại vẫn duy trì hoạt động nhưng đều đang chịu áp lực rất lớn.

"Kết quả đánh giá ban đầu cho thấy việc cung cấp dịch vụ y tế và tiếp nhận bệnh nhân đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, với các bệnh viện quá tải và số ca phẫu thuật tồn đọng ngày càng tăng", ông Lindmeier nói.

WHO cũng cho biết nhiều nhân viên y tế chuyên về sản khoa tại bang La Guaira hiện vẫn mất tích sau thảm họa, tạo ra khoảng trống nghiêm trọng trong công tác chăm sóc sản phụ.

Bên cạnh áp lực đối với hệ thống y tế, WHO cảnh báo hàng nghìn người phải sơ tán sau động đất cũng đang đối mặt nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm như sốt vàng da và sốt xuất huyết Dengue. Theo tổ chức này, nguy cơ càng gia tăng trong bối cảnh tỷ lệ bao phủ tiêm chủng tại khu vực còn tương đối thấp.

Nguồn: Reuters