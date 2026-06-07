Nguy cơ tái diễn thảm kịch Ebola 2014: WHO cảnh báo số ca mắc tăng vọt

WHO cảnh báo dịch Ebola tại Trung Phi đang lan rộng với tốc độ nhanh, số ca mắc đã tiến sát 500 trường hợp và có nguy cơ bùng phát.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây công bố số liệu cho thấy dịch Ebola tại khu vực Trung Phi đang tiếp tục bùng phát mạnh. Tổng số ca mắc tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã lên tới 471 trường hợp, trong khi số người tử vong là 84.

Theo báo cáo cập nhật hằng ngày của WHO được AFP dẫn lại, chỉ ba tuần sau khi tuyên bố bùng phát dịch, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 452 ca nhiễm Ebola, trong đó có 82 trường hợp tử vong. Tại quốc gia láng giềng Uganda, cơ quan chức năng báo cáo 19 ca mắc và 2 ca tử vong.

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Dữ liệu do hai chính phủ gửi tới WHO cho thấy số ca mắc đã tăng thêm 100 trường hợp chỉ trong một ngày, trong khi số người tử vong tăng thêm 20 người. Điều này cho thấy dịch bệnh vẫn đang ở giai đoạn lây lan nhanh và chưa có dấu hiệu được kiểm soát hoàn toàn.

WHO đã xếp đợt bùng phát lần này vào nhóm "Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế" và đang tiếp tục huy động nguồn lực toàn cầu để hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Một quan chức cấp cao của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết các mô hình dự báo hiện tại cho thấy kịch bản tương tự đại dịch Ebola tại Tây Phi năm 2014 hoàn toàn có thể tái diễn nếu thiếu các biện pháp y tế công cộng hiệu quả.

Đợt dịch năm 2014 được xem là nghiêm trọng nhất trong lịch sử Ebola, khiến hơn 28.000 người nhiễm bệnh và trên 11.000 người thiệt mạng. Ông Jason Asher, Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phân tích Dịch bệnh của CDC, thừa nhận trong một cuộc họp báo rằng: "Kịch bản ở quy mô như vậy hoàn toàn có thể xảy ra".

Ông nhấn mạnh diễn biến trong thời gian tới sẽ phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các quốc gia bị ảnh hưởng cũng như mức độ hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tốc độ lây lan hiện nay đang rất đáng lo ngại và cộng đồng quốc tế đang phải nỗ lực chạy đua với dịch bệnh.

Ông kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác để nhanh chóng cắt đứt chuỗi lây nhiễm tại các khu vực bùng phát dịch, đồng thời hỗ trợ các nước láng giềng nâng cao năng lực giám sát và ứng phó.

"Chúng ta phải ngăn chặn dịch bệnh ngay tại nơi bùng phát, hỗ trợ các quốc gia đang chống dịch và bảo đảm các nước lân cận sẵn sàng phát hiện, xử lý ngay khi xuất hiện ca bệnh", ông nói.

Người đứng đầu WHO nhấn mạnh rằng mặc dù Ebola là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao, thế giới hiện đã có đủ kiến thức và công cụ để kiểm soát dịch bệnh. Vấn đề quan trọng nhất là hành động đủ nhanh và huy động được nguồn lực cần thiết.

"Đây là một đợt bùng phát nghiêm trọng. Chúng ta biết cách ngăn chặn nó, nhưng cần phải hành động ngay lập tức và phối hợp chặt chẽ với nhau", ông Tedros khẳng định.

Nguồn: ETtoday