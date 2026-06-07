Phát hiện máy xúc Trung Quốc nặng 700 tấn, mỗi lần “hạ tay” lấy được 60 tấn đất đá, đang liên tục đào bới, làm việc 18 tiếng không nghỉ

Cỗ máy xúc siêu nặng của Trung Quốc đang làm nhiệm vụ quan trọng.

Một gầu xúc có thể nhấc đi khoảng 60 tấn vật liệu trong một lần "hạ tay". Toàn bộ thân máy nặng xấp xỉ 700 tấn, tương đương hàng trăm chiếc ôtô con cộng lại. Với XE7000, Trung Quốc không chỉ ra mắt một cỗ máy khai mỏ khổng lồ, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành chế tạo thiết bị siêu nặng.

Theo các nguồn công khai của XCMG và truyền thông ngành cơ giới xây dựng Trung Quốc, XE7000 dài khoảng 23,5 m, nặng khoảng 700 tấn và sử dụng hai động cơ, mỗi động cơ công suất khoảng 1.700 mã lực, tức tổng công suất vào khoảng 3.400 mã lực.

Đây là mẫu máy xúc thủy lực cỡ lớn nhất từng được sản xuất tại Trung Quốc, được thiết kế riêng cho các mỏ lộ thiên quy mô lớn, nơi thiết bị phải làm việc cường độ cao trong thời gian dài và chịu tải rất nặng.

XCMG giới thiệu mẫu máy này từ tháng 4/2018 tại Từ Châu. Theo truyền thông chuyên ngành Trung Quốc, cột mốc đó giúp nước này trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới có năng lực nghiên cứu và chế tạo máy xúc thủy lực từ 700 tấn trở lên, sau Đức, Nhật Bản và Mỹ.

Sức mạnh của chiếc máy không nằm ở vẻ ngoài đồ sộ, mà ở năng lực bốc xúc. XCMG cho biết XE7000 có lực đào tối đa khoảng 230 tấn, còn dung tích gầu ở các cấu hình lớn có thể đạt tới 50 m3. Trong một trường hợp vận hành thực tế tại mỏ than lộ thiên ở Nội Mông, XCMG cho biết chiếc máy có thể xúc khoảng 60 tấn than mỗi gầu. Với năng suất đó, thiết bị có thể xử lý hàng chục nghìn tấn vật liệu trong một ca làm việc, trở thành một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi khai thác mỏ hiện đại.

Từ năm 2019, XE7000 đã được đưa vào vận hành tại mỏ than lộ thiên Hắc Đại Câu ở Nội Mông, một trong những mỏ lộ thiên lớn nhất châu Á. Hiệp hội Công nghiệp Máy xây dựng Trung Quốc cho biết chiếc máy này thường làm việc hơn 18 giờ mỗi ngày, năng suất bốc xúc đạt trên 1.500 m3/giờ, trong khi tỷ lệ sẵn sàng hoạt động vượt 90%. Những con số đó cho thấy XE7000 không chỉ là sản phẩm để trưng bày năng lực công nghệ, mà đã bước vào khai thác thực tế trong môi trường khắc nghiệt nhất của ngành mỏ.

Về công nghệ, XE7000 được XCMG tích hợp nhiều hệ thống hỗ trợ nhằm tăng an toàn và giảm thời gian dừng máy. Thiết bị có hệ thống quan sát toàn cảnh 360 độ, cho phép người vận hành theo dõi toàn bộ khu vực xung quanh, cùng các chức năng như chẩn đoán lỗi, bôi trơn tập trung và chữa cháy tự động.

Trong môi trường khai khoáng, nơi bụi dày, rung chấn lớn và nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu, những hệ thống này có ý nghĩa rất lớn. Hãng cũng nhấn mạnh khả năng điều phối đồng bộ giữa hai động cơ và hệ thống thủy lực, giúp cỗ máy vừa đủ khỏe để bốc xúc khối lượng vật liệu khổng lồ, vừa duy trì độ ổn định trong vận hành dài giờ.

Kích thước của XE7000 lớn đến mức phần thân máy gần giống một khối công trình di động. Cabin được thiết kế rộng, không gian bên trong cho phép kỹ thuật viên tiếp cận các cụm động cơ, két dầu, hệ thống thủy lực và trung tâm điều khiển để kiểm tra, bảo dưỡng.

Với những cỗ máy cỡ này, đó không phải chi tiết phụ, mà là yêu cầu bắt buộc. Máy xúc siêu lớn đòi hỏi bảo dưỡng thường xuyên, theo dõi sát các xi lanh thủy lực, ống dầu áp lực cao và cụm truyền động. Chỉ cần thời gian dừng máy kéo dài, chi phí phát sinh cho cả mỏ có thể rất lớn.

Theo XCMG và truyền thông ngành, để phát triển mẫu máy này, công ty đã đăng ký hơn 60 bằng sáng chế độc lập và đầu tư xây dựng năng lực sản xuất riêng cho thiết bị mỏ siêu trọng. Đây được coi là một cột mốc với ngành chế tạo thiết bị nặng Trung Quốc, nhất là ở những phân khúc trước đây do các nhà sản xuất lâu đời của Mỹ, Nhật hay châu Âu chi phối.