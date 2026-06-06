Trung Quốc thả công trình nặng 25.000 tấn, cao tương đương tòa nhà chung cư 15 tầng xuống biển: Để làm gì?

Trạm biến áp ngoài khơi lớn nhất hành tinh vừa chính thức bắt đầu hải trình lịch sử của mình.

"Kỳ quan" kỹ thuật trên đại dương

Vào ngày 27 tháng 5 năm 2026, tại bến cảng thuộc Khu phát triển kinh tế và công nghệ Nam Thông (tỉnh Giang Tô, phía Đông Trung Quốc), một sự kiện thu hút sự chú ý lớn của giới công nghệ năng lượng toàn cầu đã diễn ra. Trạm biến áp chuyển đổi ngoài khơi Tam Hiệp Dương Giang Thanh Châu được mệnh danh là trạm biến áp ngoài khơi lớn nhất thế giới đã chính thức rời bến để bắt đầu hành trình tiến ra biển lớn. Công trình này thuộc Công ty Chế tạo Thiết bị nặng Chấn Hoa Nam Thông.

Theo lộ trình được công bố, "quái vật thép" này sẽ được vận chuyển bằng tàu bán chìm chuyên dụng để vượt qua hải trình dài 1.090 hải lý hướng về phía Nam. Điểm đến của nó là trang trại điện gió ngoài khơi Dương Giang Thanh Châu thuộc tỉnh Quảng Đông. Tại đây, cấu trúc khổng lồ này sẽ được định vị và kết nối chính xác vào hệ thống chân đế giàn không gian đã được lắp đặt sẵn vững chắc dưới lòng biển sâu.

Sự xuất hiện của trạm biến áp này nhanh chóng làm kinh ngạc giới chuyên môn bởi các thông số kỹ thuật vượt xa các tiêu chuẩn thông thường. Công trình sở hữu chiều dài 85,5 mét, chiều rộng 82,5 mét và chiều cao lên tới 44 mét. Với tổng trọng lượng đạt mức kỷ lục 25.000 tấn , diện tích bề mặt của trạm biến áp này tương đương với một sân bóng đá tiêu chuẩn, trong khi chiều cao của nó sừng sững ngang ngửa một tòa nhà chung cư 15 tầng.

Việc chế tạo và vận chuyển thành công một cấu trúc siêu trường siêu trọng như vậy đòi hỏi năng lực cơ khí chính xác và kỹ thuật hậu cần hàng hải ở trình độ cao nhất, điều mà hiện tại rất ít quốc gia trên thế giới có thể tự chủ hoàn toàn.

Bước đột phá từ công nghệ dòng điện một chiều linh hoạt

Không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt quy mô vật lý, trạm biến áp do Công ty Chế tạo Thiết bị nặng Chấn Hoa Nam Thông xây dựng còn là một biểu tượng công nghệ đỉnh cao. Đây chính là trạm biến áp chuyển đổi ngoài khơi sử dụng dòng điện một chiều linh hoạt cấp điện áp ±500 kilovolt, công suất 2.000 megawatt đầu tiên trên thế giới.

Trong ngành năng lượng, việc truyền tải điện năng từ các tuabin gió ngoài khơi về đất liền luôn là một thách thức lớn do hao hụt năng lượng đường dài và tính ổn định của dòng điện. Công nghệ dòng điện một chiều linh hoạt được tích hợp trong dự án này chính là chìa khóa giải quyết triệt để bài toán đó. Nó hoạt động như một "trái tim" kỹ thuật số thông minh, có khả năng gom dòng điện xoay chiều bất ổn từ các cánh đồng gió ngoài khơi, chuyển đổi và "đóng gói" chúng thành dòng điện một chiều ổn định hiệu suất cao trước khi truyền tải vào lưới điện quốc gia.

Sự kết hợp giữa cấp điện áp cao và công nghệ chuyển đổi linh hoạt giúp giảm thiểu tối đa tổn thất điện năng trên đường truyền xa hàng trăm km, đồng thời bảo vệ hệ thống lưới điện trên đất liền khỏi các cú sốc điện áp do sự thay đổi thất thường của sức gió đại dương. Việc làm chủ công nghệ này cho thấy bước nhảy vọt của Trung Quốc từ một nước học hỏi công nghệ trở thành thực thể thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật mới cho ngành năng lượng tái tạo toàn cầu.

Động lực xanh

Khi đi vào vận hành chính thức, hạ tầng năng lượng khổng lồ này được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động thay đổi mang tính chiến lược đối với cán cân năng lượng tại khu vực miền Nam Trung Quốc. Hệ thống sẽ tối ưu hóa việc thu gom và truyền tải nguồn năng lượng sạch từ đại dương, dự kiến cung cấp khoảng 6 tỷ kilowatt giờ (kWh) điện xanh mỗi năm.

Sản lượng 6 tỷ kWh điện sạch này không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng khổng lồ cho các siêu đô thị và tổ hợp công nghiệp công nghệ cao trong vùng, mà còn thay thế cho một lượng lớn than đá truyền thống, cắt giảm hàng triệu tấn khí thải carbon dioxide gây hiệu ứng nhà kính.

Dự án đóng vai trò là một mắt xích cốt lõi thúc đẩy tiến trình phát triển điện gió ngoài khơi quy mô lớn của Trung Quốc. Đồng thời, đây cũng là bước đi cụ thể, vững chắc nhằm hỗ trợ nước này hiện thực hóa chiến lược "carbon kép" đầy tham vọng: đạt đỉnh phát thải carbon trước năm 2030 và tiến tới trung hòa carbon vào năm 2060.

Hải trình dài hơn một ngàn hải lý của Trạm biến áp chuyển đổi ngoài khơi Tam Hiệp Dương Giang Thanh Châu không chỉ đơn thuần là việc di chuyển một thiết bị công nghiệp, mà là biểu tượng cho sự chuyển dịch mạnh mẽ của nền kinh tế xanh. Bằng việc hiện thực hóa một công trình mang tính "đầu tiên" và "lớn nhất" thế giới, Trung Quốc đang chứng minh rằng: ranh giới của công nghệ năng lượng không nằm ở những giới hạn vật lý, mà nằm ở năng lực sáng tạo và quyết tâm theo đuổi sự phát triển bền vững của con người.