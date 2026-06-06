Cô dâu gặp người yêu cũ trước giờ cưới, chú rể "quay xe" đòi lại 720 triệu đồng sính lễ

Chỉ còn ít phút nữa hôn lễ sẽ diễn ra, nhưng một cuộc gặp bất ngờ giữa cô dâu và người yêu cũ đã khiến chú rể đưa ra quyết định gây sốc hủy cưới ngay tại chỗ và yêu cầu hoàn trả toàn bộ 720 triệu đồng sính lễ, cả hội trường "đứng hình".

Một cuộc gặp tưởng chừng vô hại ngay trước giờ cử hành hôn lễ lại trở thành nguyên nhân khiến đám cưới đổ vỡ trong chớp mắt. Sự việc xảy ra ở Trung Quốc.

Theo truyền thông địa phương, cặp đôi đã hoàn tất mọi công đoạn chuẩn bị cho hôn lễ. Để thể hiện sự nghiêm túc và trân trọng dành cho hôn nhân, chú rể trước đó đã trao sính lễ trị giá 200.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 720 triệu đồng).

Sự việc xảy ra vào ngày cưới khi chú rể đưa cô dâu đến tiệm trang điểm để chuẩn bị cho buổi lễ. Tại đây, cô dâu bất ngờ gặp lại bạn trai cũ. Chú rể cũng nhận ra người đàn ông này bởi anh biết họ từng có mối quan hệ kéo dài ba năm và thậm chí đã tính đến chuyện kết hôn trước khi chia tay vì lý do gia đình.

Ban đầu, chú rể cho rằng đây chỉ là cuộc gặp tình cờ nên không quá bận tâm. Tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ là sau vài câu chào hỏi, cô dâu đã nắm tay người yêu cũ và cùng bước vào bên trong tiệm.

Theo lời kể, cả hai tiếp tục đi vào khu vực phòng thay đồ rồi đóng cửa lại. Dù cảm thấy khó chịu, chú rể vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và chờ đợi, cho rằng họ chỉ muốn có một cuộc trò chuyện riêng để khép lại quá khứ.

Thế nhưng sau khoảng 10 phút, cánh cửa vẫn không mở. Không thể chấp nhận tình huống diễn ra ngay trước thời khắc trọng đại của đời mình, chú rể quyết định rời đi.

Anh lập tức đến gặp gia đình cô dâu để thông báo hủy hôn, đồng thời yêu cầu hoàn trả toàn bộ khoản sính lễ 200.000 Nhân Dân Tệ đã trao trước đó.

Khoảng nửa giờ sau, cô dâu và người yêu cũ mới bước ra khỏi phòng thay đồ. Khi ấy, cô phát hiện chú rể đã rời đi và không thể liên lạc được. Trở về nhà, cô mới biết hôn lễ đã chính thức bị hủy bỏ.

Mặc dù cô dâu giải thích rằng giữa cô và người yêu cũ không xảy ra bất cứ điều gì vượt quá giới hạn. Theo cô, cả hai chỉ muốn có một cuộc trò chuyện cuối cùng để nói lời tạm biệt trước khi mỗi người bước sang một chặng đường mới trong cuộc sống.

Tuy nhiên, lời giải thích này không đủ để thay đổi quyết định của chú rể. Anh từ chối liên lạc và chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng chú rể đã phản ứng quá quyết liệt bởi việc gặp lại và nói lời chia tay với người yêu cũ trước khi kết hôn không phải là điều hiếm gặp.

Ngược lại, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với chú rể. Theo họ, vấn đề không nằm ở cuộc gặp gỡ mà ở cách thức và thời điểm diễn ra. Việc cô dâu cùng người yêu cũ vào một không gian riêng tư ngay trước giờ cử hành hôn lễ, trong khi vị hôn phu phải chờ đợi bên ngoài, dễ khiến người trong cuộc cảm thấy bị tổn thương và mất niềm tin.

Dù nhìn nhận từ góc độ nào, câu chuyện vẫn cho thấy niềm tin và sự minh bạch là nền tảng quan trọng của hôn nhân. Chỉ một hành động gây hiểu lầm trong thời điểm nhạy cảm cũng có thể khiến một mối quan hệ tưởng chừng đã sẵn sàng bước sang trang mới khép lại trong tiếc nuối.

Đến nay, quyết định hủy hôn của chú rể vẫn chia dư luận thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Người cho rằng anh quá nóng vội, người lại cho rằng đó là phản ứng dễ hiểu khi niềm tin bị đặt trước dấu hỏi.

Còn bạn, nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, liệu bạn sẽ lựa chọn tha thứ hay dừng lại?