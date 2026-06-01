Cô dâu suýt chết đuối ngay trong đám cưới, khách mời vẫn tưởng là "trò đùa"

Cả đám cưới mải cười và quay phim, không ai biết cô dâu đang đối mặt với khoảnh khắc sinh tử chỉ cách họ vài mét.

Một khoảnh khắc lãng mạn được kỳ vọng sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong ngày cưới đã bất ngờ suýt biến thành thảm kịch khi cô dâu gặp nguy hiểm dưới hồ bơi ngay trước sự chứng kiến của hàng chục khách mời.



Sự việc xảy ra tại thành phố Chattanooga, bang Tennessee, Mỹ, khi cô dâu Shelby Crawford, 30 tuổi, cùng chú rể Corey Crawford, 35 tuổi, quyết định kết thúc tiệc cưới bằng màn nhảy xuống hồ bơi trong nguyên bộ trang phục cưới. Ý tưởng táo bạo này nhằm tạo nên một dấu ấn đặc biệt cho ngày trọng đại của họ.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau khi tiếp nước, tình huống bất ngờ xảy ra. Chiếc váy cưới rộng và nhiều lớp vải của Shelby nhanh chóng nổi phồng lên, phủ kín đầu và khuôn mặt cô. Dù vẫn nổi trên mặt nước, lớp vải dày bám chặt khiến cô gặp khó khăn trong việc hít thở.

Màn kết lễ tưởng chừng lãng mạn đã bất ngờ biến thành khoảnh khắc sinh tử khi cô dâu suýt chết đuối ngay trước mặt hàng chục khách mời. Ảnh: Khaosod.

Cô dâu Shelby cho biết trước khi nhảy xuống hồ, cô đã dự định giữ phần chân váy sang một bên để tránh tình huống này. Thế nhưng, trong sự phấn khích của khoảnh khắc đặc biệt, cô đã quên mất kế hoạch đó.

Điều đáng nói là những người xung quanh không nhận ra cô đang gặp nguy hiểm. Nhiều khách mời vẫn tiếp tục quay video và cổ vũ, nghĩ rằng đây chỉ là một phần vui nhộn trong màn trình diễn của cặp đôi mới cưới. Bản thân Shelby cũng không thể kêu cứu hay thể hiện rõ dấu hiệu hoảng loạn.

May mắn thay, chú rể Corey đang ở rất gần. Nhận thấy điều bất thường, anh nhanh chóng kéo lớp váy ra khỏi mặt vợ, giúp cô lấy lại hơi thở kịp thời. Sự cố kết thúc mà không gây thương tích nào, nhưng khiến tất cả những người có mặt không khỏi bàng hoàng khi biết cô dâu thực sự đã ở trong tình huống nguy hiểm.

Sau đám cưới , cặp đôi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc này lên TikTok với thái độ hài hước và tự trêu đùa bản thân. Không ngờ, đoạn clip nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng, theo Khaosod.

Nhiều người cho rằng đây là lời nhắc nhở về những rủi ro tiềm ẩn khi thực hiện các ý tưởng độc đáo trong đám cưới, đặc biệt là khi liên quan đến nước và những bộ trang phục cồng kềnh. Với Shelby và Corey, đây chắc chắn sẽ là câu chuyện vừa hồi hộp vừa đáng nhớ mà họ sẽ còn kể lại trong nhiều năm tới.