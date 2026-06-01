Nổ nhà máy vũ khí Hàn Quốc, 5 người thiệt mạng

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra tại một nhà máy của Hanwha Aerospace, tập đoàn quốc phòng hàng đầu Hàn Quốc, ngày 1/6.

Theo cơ quan cứu hỏa địa phương, vụ nổ được báo cáo vào khoảng 11h sáng tại cơ sở của Hanwha Aerospace ở thành phố Daejeon, cách thủ đô Seoul khoảng 150 km về phía nam.

Đại diện Sở Cứu hỏa Daejeon cho biết 5 người thiệt mạng, trong khi 2 người khác bị thương. Hai người sống sót, trong đó một người bị bỏng nặng, tự thoát khỏi khu vực xảy ra sự cố trước khi lực lượng cứu hộ có mặt.

Nổ nhà máy hàng không vũ trụ Hàn Quốc, 5 người thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)

Giới chức y tế cho biết việc nhận dạng các nạn nhân gặp nhiều khó khăn do thi thể bị hư hại nghiêm trọng sau vụ nổ.

Lực lượng chức năng xác nhận vụ nổ đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy, tuy nhiên nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra.

Một quan chức tham gia xử lý hiện trường cho biết công tác cứu hộ gặp trở ngại do cơ quan chức năng không thể tiếp cận sơ đồ chi tiết của nhà máy, bởi cơ sở này thuộc diện được bảo vệ theo các quy định an ninh quốc gia.

Hanwha Aerospace là một trong những nhà sản xuất quốc phòng lớn nhất Hàn Quốc, chuyên chế tạo vũ khí, hệ thống pháo binh và các linh kiện hàng không vũ trụ.

Cơ sở tại Daejeon tập trung vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, bao gồm công nghệ vũ khí tiên tiến, các hệ thống liên quan đến không gian, đồng thời sản xuất động cơ đẩy cỡ lớn và xử lý nhiên liệu tên lửa.

Đại diện Hanwha Aerospace cho biết mức độ thiệt hại và diễn biến cụ thể của vụ việc vẫn chưa được xác định đầy đủ. Đám cháy tại hiện trường cũng chưa được dập tắt hoàn toàn vào thời điểm công ty đưa ra thông báo.

Vụ nổ dường như xảy ra khi nước đang được sử dụng để làm sạch vật liệu nổ khỏi các dụng cụ chế tạo nhiên liệu đẩy tên lửa, một quan chức của Hanwha cho biết trong một cuộc họp báo của công ty.

"Chúng tôi cúi đầu xin lỗi trước các nạn nhân và gia đình của họ", Giám đốc điều hành Son Jae-il nói, cam kết sẽ hợp tác đầy đủ với các nhà chức trách để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Năm người thiệt mạng bao gồm hai công nhân thời vụ ở độ tuổi 20 và tất cả đều là nhân viên của Hanwha, công ty cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chỉ đạo huy động mọi nguồn lực cần thiết để ứng phó với sự cố, đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Hanwha Aerospace cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra vụ việc.