Đệ nhất công tử nước Mỹ Barron Trump khởi nghiệp, thành lập thương hiệu riêng

Barron Trump, con trai út của Tổng thống Donald Trump, vừa gia nhập thị trường kinh doanh đồ uống.

Barron Trump, con trai út của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa bước chân vào ngành kinh doanh đồ uống cùng với 4 đối tác kinh doanh. Thương hiệu này có tên là Sollos và dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào thời gian tới. Sollos Yerba Mate đã công bố sản phẩm đầu tiên của công ty trên LinkedIn thông qua một video.

Barron Trump gia nhập ngành kinh doanh đồ uống với sản phẩm mới

Sollos Yerba Mate đã công bố sản phẩm đầu tiên của họ, một loại trà yerba mate thảo mộc chứa caffeine có hương vị dứa và dừa, trên LinkedIn thông qua một video hé lộ quy trình sản xuất thức uống này. Sản phẩm được tung ra thị trường dưới dạng đóng gói 12 lon vào tháng 5 năm 2026.

Cái tên thương hiệu Sollos bắt nguồn từ từ Sol trong tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là mặt trời, và từ Los được viết ngược lại, biểu thị cho lúc hoàng hôn. Về cơ bản, các từ tiếng Tây Ban Nha này cố gắng thể hiện chu kỳ từ bình minh đến hoàng hôn. Một bài đăng khác trên LinkedIn cho biết Sollos nắm bắt trọn vẹn chu kỳ của mặt trời và thông điệp "Nó bắt đầu từ nơi nó kết thúc".

Đội ngũ Sollos Yerba Mate chia sẻ với The Independent rằng trong tương lai gần, Sollos sẽ chỉ có một công thức duy nhất. Họ không đặt mục tiêu tạo ra nhiều hương vị mà muốn tạo ra loại đồ uống hoàn hảo. Thay vì tung ra năm hương vị với hy vọng khách hàng sẽ thích một trong số đó, họ đã dành toàn bộ thời gian, năng lượng và nguồn lực để tập trung vào một công thức duy nhất cho đến khi nó trở nên hoàn hảo.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh cho thấy Sollos Yerba Mate đã huy động được 25 tỷ đồng (1 triệu USD) vốn thông qua phát hành riêng lẻ. Barron Trump, hiện là sinh viên năm hai tại Đại học New York, được liệt kê là một trong những giám đốc cùng với Spencer Bernstein, Rodolfo Castello, Stephen Hall và Valentino Gomez.

Đây là dự án đầu tiên của đệ nhất công tử nước Mỹ Barron Trump trong ngành hàng tiêu dùng. Trước đó, anh đã tham gia hoạt động và đầu tư trong các lĩnh vực như bất động sản.

Nguồn: Mandatory