Nổ bom nghi sót lại từ Thế chiến II ở Indonesia khiến 5 người thiệt mạng

Ngày 31/5, quả bom nghi còn sót lại từ Thế chiến II đã phát nổ dưới một ngôi nhà sàn ở một làng chài của Indonesia.

Vụ nổ ở khu vực Papua, khu vực phía Đông bất ổn của Indonesia đã khiến người dân địa phương hoảng sợ (Ảnh: Kompas TV/Facebook)

Vụ nổ bom nghi từ Thế chiến II ở Indonesia trên đã khiến 5 người thiệt mạng và gần 20 người bị thương. Vụ nổ diễn ra ở vùng Papua, khu vực phía Đông bất ổn của Indonesia, khiến người dân địa phương hoảng sợ với tiếng nổ "long trời lở đất".

Vụ việc diễn ra vào chiều 31/5 (theo giờ địa phương), kèm theo một quả cầu lửa và một cột khói dày đặc - theo đoạn video quay tại hiện trường vụ nổ bom được phát sóng trên kênh truyền hình Kompas TV. Chín ngôi nhà đã bị phá hủy trong vụ nổ.

"Nguồn gốc của vụ nổ đang được nghi ngờ là một quả bom hoặc đạn cối còn sót lại từ Thế chiến II phát nổ" - người phát ngôn cảnh sát Papua, Cahyo Sukarnito, nói.

Ba người được ghi nhận vẫn bị mất tích. Tuy nhiên, người phát ngôn cảnh sát Papua Cahyo cho biết một số bộ phận thi thể vẫn chưa được xác định. Ông thông tin thêm rằng ít nhất 19 người đã được điều trị vết thương nhẹ.

Người dân kiểm tra đống đổ nát của những ngôi nhà bị sập sau khi một quả bom nghi từ thời Thế chiến II phát nổ ngoài ý muốn tại huyện Biaf Numfor, Papua, ngày 31/5/2026 (Ảnh: JakartaGlobe)

"Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật sau khi việc tìm kiếm nạn nhân và điều tra về vụ nổ này hoàn tất" - ông Cahyo nói.

Năm 2025, 9 thường dân nằm trong số 13 người thiệt mạng tại tỉnh Tây Java của Indonesia sau khi một vụ nổ xảy ra. Theo đó, quân đội Indonesia đã cố gắng tiêu hủy đạn dược bằng cách kích nổ trong một cái hố.

Indonesia là một chiến trường lớn trong Thế chiến II khi quân Nhật chiếm đóng vùng đất này - khi đó là Đông Ấn, thuộc địa của Hà Lan, và lực lượng Đồng minh đã chiến đấu để giành lại quyền kiểm soát khu vực này.