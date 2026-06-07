Học sinh 16 tuổi tạo máy bay giấy khổng lồ, lập kỷ lục thế giới khiến nhiều người kinh ngạc

Sải cánh hơn 6 mét, thân dài trên 5 mét và khả năng bay ổn định suốt 15 phút, chiếc máy bay giấy điều khiển từ xa do nhóm học sinh trung học Trung Quốc chế tạo vừa ghi tên mình vào Kỷ lục Guinness Thế giới.

Nhóm học sinh đến từ trường Trung học Zhili, Thâm Quyến, Trung Quốc vừa chính thức thiết lập kỷ lục Guinness thế giới với chiếc máy bay giấy điều khiển từ xa lớn nhất từ trước đến nay. Chiếc máy bay có sải cánh 6,06 mét và thân dài 5,06 mét - lớn hơn nhiều chiếc xe hơi cỡ trung - đã bay thành công trong khoảng 15 phút trước khi hạ cánh an toàn trong lần thử nghiệm đầu tháng này.

Nhóm học sinh Trường Trung học Zhili Thâm Quyến lập Kỷ lục Guinness với máy bay giấy điều khiển từ xa lớn nhất thế giới.

Dự án bắt nguồn từ tháng 10 năm ngoái, khi Zhu Junjie và nhóm của mình giành chức vô địch và phá kỷ lục quốc gia tại Cuộc thi Thiết kế Máy bay Quốc tế Trung Quốc. Thay vì dừng lại ở đó, nhóm bắt đầu nghiên cứu xem kỷ lục thế giới tiếp theo có thể nhắm đến là gì.

Sau khi xác nhận rằng chưa có ai đạt được kích thước 6 mét trong lĩnh vực máy bay giấy điều khiển từ xa, họ đặt mục tiêu mới và bắt tay vào thực hiện. Toàn bộ quá trình từ thiết kế đến thử nghiệm thành công kéo dài gần sáu tháng.

Nhìn từ bên ngoài, "máy bay giấy" nghe có vẻ đơn giản. Nhưng theo giáo viên hướng dẫn Zou Guoyun, ở kích thước cực lớn, mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều - mỗi điều chỉnh 1 độ trên bề mặt cánh hay dịch chuyển 1 cm của trọng tâm đều ảnh hưởng trực tiếp đến lực nâng và sự ổn định của toàn máy.

Nhóm chọn tấm KT board nhẹ làm vật liệu chính - lựa chọn hợp lý về trọng lượng nhưng lại dễ bị biến dạng khi diện tích tăng lên. Giải pháp của họ là đưa các thanh sợi carbon vào gia cố những vị trí chịu lực quan trọng, tìm ra điểm cân bằng giữa nhẹ và đủ cứng.

Về thiết kế, nhóm sớm nhận ra không thể đơn giản phóng to một mô hình 1 mét theo tỉ lệ 1:6 rồi kỳ vọng nó hoạt động. Họ trải qua ba thế hệ thiết kế khác nhau trước khi xác định được bố cục tối ưu với thân dài hơn 5 mét và sải cánh hơn 6 mét - bố cục giúp giảm độ khó điều khiển xuống mức có thể xử lý được.

Nhóm mong muốn dự án trở thành biểu tượng cho năng lực sáng tạo công nghệ của giới trẻ Trung Quốc.

Điều đáng chú ý là độ tuổi trung bình của nhóm cốt lõi chỉ vào khoảng 16. Zhu Junjie - trưởng nhóm thiết kế và cũng là người trực tiếp điều khiển máy bay trong lần thử nghiệm - chia sẻ động lực ban đầu khá giản dị: "Chúng tôi chỉ muốn dùng những nguyên tắc cơ bản nhất của máy bay giấy, kết hợp với công nghệ kỹ thuật, để tạo ra một mô hình cỡ lớn ổn định."

Kết quả cuối cùng vượt xa "ổn định" - một chiếc máy bay giấy khổng lồ cất cánh, bay 15 phút và hạ cánh an toàn, mang về kỷ lục Guinness cho một nhóm thiếu niên chưa tốt nghiệp trung học.