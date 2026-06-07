7 câu chuyện trùng hợp kỳ lạ nhất lịch sử

Đây là những câu chuyện đã khiến nhân loại phải kinh ngạc trong suốt nhiều thế kỷ và đến nay vẫn không ai thực sự giải thích được.

Cuộc sống đôi khi mang đến những kịch bản khó tin hơn cả phim ảnh. Những sự kiện ngẫu nhiên nối tiếp nhau tạo nên những dấu hỏi lớn về định mệnh và sự sắp đặt của vũ trụ. Dưới đây là những câu chuyện đã khiến nhân loại phải kinh ngạc trong suốt nhiều thế kỷ và đến nay vẫn không ai thực sự giải thích được.

Mối liên kết kỳ bí giữa Tổng thống Mỹ Lincoln và Kennedy

Abraham Lincoln và John F. Kennedy là hai vị tổng thống Mỹ có nhiều điểm chung đến khó hiểu. Lincoln đắc cử vào năm 1860, trong khi Kennedy đắc cử vào năm 1960, cách nhau đúng 100 năm. Cả hai đều bị ám sát vào ngày thứ Sáu và đều bị bắn vào đầu khi đang ở cạnh vợ mình. Sau khi họ qua đời, người kế nhiệm của cả hai đều mang tên Johnson và đều là những người miền Nam.

Vụ chìm tàu Titanic và dự báo trước 14 năm

Năm 1898, nhà văn Morgan Robertson đã xuất bản cuốn tiểu thuyết Futility. Trong đó, ông kể về một con tàu viễn dương khổng lồ có tên Titan bị chìm ở Bắc Đại Tây Dương sau khi va phải tảng băng trôi vào một đêm tháng Tư. 14 năm sau, con tàu Titanic ngoài đời thực cũng gặp phải kịch bản y hệt. Tên gọi gần như trùng khớp, kích thước tương đương và sự thiếu hụt thuyền cứu sinh là những chi tiết khiến người đọc rùng mình khi so sánh với thảm kịch năm 1912.

Cái chết trùng hợp của hai anh em ruột

Năm 1975, tại Hamilton, Bermuda, một thanh niên 17 tuổi tên là Erskine Lawrence Ebbin đã thiệt mạng khi đang lái xe máy thì bị một chiếc taxi đâm phải. Điều đáng sợ là đúng một năm trước đó, cũng chính tại địa điểm này và với cùng một chiếc xe máy, anh trai của Ebbin đã tử nạn dưới tay cùng một tài xế taxi đang chở cùng một hành khách.

Lời nguyền của những kẻ xây dựng lăng mộ Tamerlane

Năm 1941, các nhà khảo cổ Liên Xô đã khai quật mộ của vị vua chinh phạt Tamerlane ở Uzbekistan. Trên quan tài của ông có khắc dòng chữ cảnh báo rằng bất cứ ai mở quan tài ra đều sẽ phải đối mặt với một kẻ xâm lược hung bạo hơn cả ông. Chỉ hai ngày sau đó, Hitler đã phát động chiến dịch Barbarossa xâm lược Liên Xô. Sự kiện này được cho là minh chứng cho lời nguyền lịch sử.

Người đàn ông bị sét đánh 7 lần

Roy Sullivan, một kiểm lâm viên ở Virginia, Mỹ, đã đi vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là người bị sét đánh nhiều lần nhất thế giới. Trong khoảng thời gian từ năm 1942 đến 1977, ông đã sống sót thần kỳ sau 7 lần bị sét đánh trực tiếp. Những lần sét đánh này đã gây ra vô số tổn thương cho cơ thể ông, nhưng kỳ lạ thay, ông vẫn luôn vượt qua được.

Nhân vật lịch sử bị ám ảnh bởi số 27

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đã qua đời ở tuổi 27, tạo nên câu lạc bộ 27 khét tiếng. Từ Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison cho đến Kurt Cobain và Amy Winehouse, họ đều ra đi khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Sự ra đi của họ ở cùng một độ tuổi trẻ trung như vậy đã tạo ra nhiều giả thuyết tâm linh và văn hóa kéo dài hàng thập kỷ.

Cuộc tương phùng định mệnh của cặp song sinh bị chia cắt

Hai anh em sinh đôi người Mỹ bị chia cắt ngay từ khi mới lọt lòng. 39 năm sau, họ tìm lại được nhau và phát hiện ra những điểm chung kinh ngạc. Cả hai sống cách nhau chỉ 40 dặm, đều được đặt tên là James bởi cha mẹ nuôi, cùng làm nghề cảnh sát, cùng có sở thích làm mộc, cùng lái một loại xe, cùng đặt tên chó cưng là Toy và thậm chí đều từng kết hôn với những người phụ nữ tên là Linda và sau đó là Betty. Họ còn đặt tên cho con trai của mình giống hệt nhau, như thể cuộc đời của họ là những bản sao chép song song của nhau, dù chỉ gặp lại sau 39 năm.