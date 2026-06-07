Mỹ nhân 74 tuổi vẫn đẹp nao lòng, mở quán bình dân cũng đông nghịt khách

Ở tuổi 74, một cụ bà đến từ Thượng Hải (Trung Quốc) bất ngờ trở thành hiện tượng mạng với hơn 2 triệu người theo dõi nhờ phong cách thời trang trẻ trung, lối sống kỷ luật và tinh thần sống đầy năng lượng.

Một cụ bà 74 tuổi tại Thượng Hải, Trung Quốc, đang gây sốt trên mạng xã hội nhờ mái tóc bạc nổi bật, gu thời trang rực rỡ cùng phong thái tự tin hiếm có.

Nhân vật chính là bà Yingzi. Hiện bà sở hữu hơn 2 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Những video ghi lại cảnh bà tạo dáng hoặc nhảy múa trên đường phố trong những đôi giày cao gót từng đạt hơn 100 triệu lượt xem ở thời điểm cao nhất.

Trên trang cá nhân, Yingzi thường xuyên chia sẻ bí quyết giúp bà duy trì vóc dáng và diện mạo trẻ trung dù đã bước sang tuổi thất thập.

Theo bà, điều quan trọng nhất là "kiên trì với phong cách của chính mình", lựa chọn những bộ trang phục được giới trẻ yêu thích và không ngại thử nghiệm nhiều hình ảnh khác nhau, từ phong cách nhóm nhạc nữ cho đến thời trang punk cá tính.

Bên cạnh đó, bà duy trì thói quen tập yoga một giờ mỗi sáng và ngừng ăn sau 17 giờ hằng ngày.

Yingzi cũng khuyên mọi người chỉ nên ăn đến khoảng 70% no. Trong bữa ăn, bà áp dụng trình tự gồm uống canh trước, sau đó ăn rau, thực phẩm giàu đạm và cuối cùng mới đến các món tinh bột.

Dù đã có con trai 45 tuổi, Yingzi cho biết bà gần như không phải nhập viện kể từ sau khi sinh con cho đến khi bị gãy xương vào năm 2024.

Ngay cả trong quá trình hồi phục, bà vẫn khiến các bác sĩ bất ngờ vì thể trạng tốt. Yingzi từ chối sử dụng khung tập đi và duy trì việc đi bộ một giờ mỗi tối để hỗ trợ quá trình phục hồi.

Niềm yêu thích cái đẹp đã theo bà từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, Yingzi chưa từng là người mẫu hay diễn viên chuyên nghiệp.

Trong những năm đầu sự nghiệp, bà được cho là từng làm hiệu trưởng một trường mầm non và được đồng nghiệp yêu mến vì sự hào phóng, thường chia sẻ một phần thu nhập của mình với những người xung quanh.

Khoảng thập niên 1980, Yingzi cùng chồng và con trai chuyển tới Nhật Bản sinh sống.

Tại đây, bà làm việc trong một nhà hàng địa phương. Nhờ tính cách thân thiện và sự chăm chỉ, bà nhanh chóng được nhiều thực khách yêu mến. Nhà hàng ngày càng đông khách, một phần vì nhiều người tò mò muốn gặp "người phụ nữ Trung Quốc xinh đẹp" làm việc tại đây.

Sau khi trau dồi kỹ năng nấu nướng, Yingzi mở nhà hàng Trung Quốc của riêng mình. Ngoại hình nổi bật giúp bà được giới thiệu trên một tạp chí nổi tiếng của Nhật Bản.

Khi trở về Trung Quốc, Yingzi xây dựng khối tài sản riêng thông qua đầu tư bất động sản. Sau đó, bà đã quyên góp nhiều triệu nhân dân tệ cho các hoạt động từ thiện.

Năm 70 tuổi, Yingzi gia nhập nhóm "bà ngoại thời trang" tại Bắc Kinh, một cộng đồng thời trang có độ tuổi trung bình trên 65. Các thành viên thường tổ chức trình diễn thời trang đường phố và phát trực tiếp để lan tỏa thông điệp về sự tự tin, chia sẻ bí quyết sống khỏe, chống lão hóa và phản đối bạo lực gia đình.

Không lâu sau đó, bà thực hiện được ước mơ ấp ủ từ lâu khi sải bước trên sàn diễn thời trang tại Shanghai Disneyland.

Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc đại lục, Yingzi cho rằng tuổi tác không phải rào cản mà là một lợi thế. Bà nói mình hy vọng có thể "giữ được vẻ đẹp cho đến năm 120 tuổi".

Phong cách của Yingzi cũng thu hút sự chú ý ở nước ngoài. Trong những chuyến đi châu Âu, nhiều người qua đường đã chủ động xin chụp ảnh cùng bà và dành lời khen cho gu thời trang ấn tượng.

Giống như những thành viên khác trong nhóm thời trang người cao tuổi, Yingzi mong muốn thay đổi định kiến về hình ảnh "các cô dì Trung Quốc", đồng thời chứng minh rằng những người bà, người mẹ lớn tuổi vẫn có thể sống thanh lịch, tự tin và đầy sức sống.