Máy bay Boeing 737 mất tích ngoài khơi Pakistan, toàn bộ thành viên phi hành đoàn mất liên lạc

Một máy bay chở hàng Boeing 737 đăng ký tại Pakistan đã mất liên lạc với kiểm soát không lưu vào tối 8/7 khi đang trên hành trình từ Sharjah (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) đến Karachi. Trên máy bay có 5 thành viên phi hành đoàn.

Theo Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan (Pakistan Airports Authority - PAA), chiếc Boeing 737-400 do hãng K2 Airways khai thác đã báo cáo gặp sự cố liên quan đến hệ thống dẫn đường vào lúc 21h18 (giờ địa phương), khi đang bay về phía Karachi.

Kiểm soát không lưu đã cố gắng hướng dẫn máy bay tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, chỉ khoảng 3 phút sau, radar ghi nhận máy bay bắt đầu giảm độ cao nhanh bất thường và mọi liên lạc với phi hành đoàn bị cắt đứt. Thời điểm mất tín hiệu, máy bay đang ở vị trí cách Karachi khoảng 155 hải lý (287 km) về phía tây.

Dữ liệu ban đầu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy chiếc máy bay có thể đã rơi xuống vùng biển phía tây nam Karachi sau khi trải qua những biến động độ cao rất bất thường.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, trong những phút cuối cùng, máy bay lao xuống khoảng 1,5 km chỉ trong chưa đầy một phút, sau đó bất ngờ lấy lại gần 1,8 km độ cao trong khoảng 30 giây, trước khi rơi chúi từ độ cao khoảng 11,1 km.

Điểm dữ liệu cuối cùng ghi nhận máy bay còn ở độ cao khoảng 335 m so với mực nước biển. Máy bay đang hạ với tốc độ khoảng 409 km/h theo phương thẳng đứng, tương đương mức giảm khoảng 6,8 km mỗi phút - một tốc độ hạ độ cao được các chuyên gia đánh giá là cực kỳ bất thường.

Ông Anthony Brickhouse, chuyên gia tư vấn an toàn hàng không, nhận định: "Bất cứ khi nào xuất hiện những dữ liệu cực đoan như vậy, chúng đều thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để kết luận điều gì đã xảy ra khi chưa có thêm thông tin."

Ngay sau khi máy bay mất tích, nhà chức trách Pakistan đã triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn trên biển với sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng nhằm xác định vị trí chiếc máy bay.

Hãng K2 Airways cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Hàng không Dân dụng Pakistan cùng các cơ quan chính phủ để xử lý vụ việc.

"Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho sự an toàn của các đồng nghiệp trên chuyến bay," hãng hàng không cho biết trong thông báo đăng trên Facebook.

Tập đoàn Boeing hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc dòng Boeing 737-400, một phiên bản thuộc thế hệ cũ của gia đình Boeing 737 và ra đời trước hai thế hệ so với dòng 737 MAX từng vướng khủng hoảng an toàn bay. Máy bay sử dụng động cơ do CFM International, liên doanh giữa GE Aerospace và Safran (Pháp), sản xuất.

Theo dữ liệu của Flightradar24, máy bay được bàn giao cho hãng hàng không Nga Aeroflot dưới dạng máy bay chở khách vào năm 1999 trước khi được cải tạo thành máy bay chở hàng vào năm 2012.

Đây cũng là chiếc máy bay duy nhất trong đội bay của K2 Airways và chính thức khai thác cho hãng từ năm 2024. Trước chuyến bay gặp sự cố, máy bay đã không hoạt động kể từ ngày 28/6.

Nếu có thương vong được xác nhận, đây sẽ là vụ tai nạn hàng không gây chết người đầu tiên tại Pakistan kể từ năm 2020. Khi đó, một chiếc Airbus A320 của Pakistan International Airlines đã rơi trước đường băng sân bay Karachi, khiến 97 người thiệt mạng sau khi phi công mất tập trung trong quá trình tiếp cận hạ cánh.

Nguồn: Reuters