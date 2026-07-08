Hành trình World Cup của Lionel Messi

Ngôi sao bóng đá này đã tham dự 6 kỳ World Cup và hai lần được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Có lý do để Lionel Messi được coi là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất trong thế hệ của mình.

Ngôi sao bóng đá người Argentina đã tham dự sáu kỳ World Cup và dẫn dắt đội bóng của mình đến chức vô địch vào năm 2022. Qua nhiều năm, anh đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng trong giải đấu toàn cầu này, bao gồm việc trở thành cầu thủ đầu tiên hai lần giành Quả bóng vàng World Cup.

Đội trưởng này đã trở lại đấu trường World Cup vào tháng 6 năm 2026, và mặc dù giải đấu vẫn đang diễn ra, anh đã làm nên lịch sử.

Dưới đây là nhìn lại từng kỳ World Cup mà Lionel Messi đã tham gia.

Năm 2006

Messi có màn ra mắt giải đấu cho Argentina tại World Cup 2006, được tổ chức tại Đức.

Năm đó, Messi đã giúp đội bóng của mình lọt vào tứ kết. Anh cũng ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup trong chiến thắng 6–0 của Argentina trước Serbia và Montenegro ở vòng bảng.

Năm 2010

Mặc dù Messi không ghi bàn nào tại World Cup 2010 ở Nam Phi, anh vẫn là một trong những cầu thủ có giá trị của Argentina.

Argentina tiếp tục tiến vào đến tứ kết, nhưng cuối cùng đã bị loại sau thất bại 4-0 trước Đức.

Năm 2014

Messi đã có một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất tại World Cup 2014 ở Brazil. Tại đây, anh ghi bốn bàn thắng và cùng đồng đội tiến thẳng vào trận chung kết, lần đầu tiên Argentina đi xa đến thế kể từ năm 1990.

Tuy nhiên, Đức một lần nữa lại là đối thủ khó nhằn khi chính họ đã loại Argentina với tỷ số 1-0. Dù Messi không giành được cúp vô địch năm đó, anh vẫn được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất và nhận Quả bóng vàng.

Năm 2018

Messi ghi một bàn thắng và có hai pha kiến tạo tại World Cup 2018 tổ chức ở Nga. Anh ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu của Argentina trước Nigeria, giúp đội bóng tiến sâu hơn.

Tuy nhiên, Argentina đã gặp khó khăn tại giải đấu năm đó. Họ lọt vào vòng 16 đội và bị loại bởi Pháp, đội sau đó đã giành ngôi vô địch.

Năm 2022

Năm 2022 là một năm lớn đối với Argentina. Họ đã giành chức vô địch World Cup tại Qatar và Messi một lần nữa được trao Quả bóng vàng.

Trong suốt giải đấu, ngôi sao bóng đá này đã ghi bảy bàn thắng, hai trong số đó được ghi trong trận chung kết gặp Pháp.

Năm 2026

Messi đã trở lại tại World Cup 2026, giải đấu được đồng tổ chức bởi 16 thành phố khác nhau tại Hoa Kỳ, Mexico và Canada.

Trước giải đấu, cầu thủ này đã chia sẻ với ESPN về việc trở lại World Cup sau chiến thắng năm 2022: "Argentina cần tận dụng thời điểm này."

"Việc vừa giành chức vô địch World Cup mang lại sự tự tin và nhẹ nhõm để chuẩn bị cho các giải đấu theo cách khác biệt," anh nói thêm.

Rạng sáng ngày 8/7 (giờ Việt Nam), anh đã tiếp tục cùng Argentina đã giành vé vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập. Cả thế giới vẫn đang dõi theo Messi để xem huyền thoại sẽ làm được gì tại World Cup năm nay.

Nguồn: People