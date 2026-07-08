Các nhà khoa học thực sự có 1 chiếc đồng hồ đếm ngược ngày tận thế và nó báo chỉ còn 85 giây trước thời điểm sự sống bị huỷ diệt...

Suốt gần 80 năm qua, chiếc đồng hồ này tồn tại như một lời nhắc nhở mối đe doạ thực sự mà nhân loại phải đối mặt.

Ra đời trong kỷ nguyên vũ khí hạt nhân

Vào buổi bình minh của kỷ nguyên hạt nhân, các nhà khoa học đã tạo ra Đồng hồ Ngày tận thế như một biểu tượng cho thấy nhân loại đang tiến gần đến mức nào tới việc hủy diệt thế giới. Đầu năm 2026, sau gần 8 thập, chiếc đồng hồ này đã được đặt ở mức 85 giây trước nửa đêm — mức gần nhất với nửa đêm từ trước đến nay, theo tổ chức Bulletin of the Atomic Scientists (Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử), đơn vị đã tạo ra chiếc đồng hồ này vào năm 1947.

Nửa đêm tượng trưng cho thời khắc mà con người sẽ khiến Trái đất không còn có thể sinh sống được nữa.

Năm ngoái, tổ chức Bulletin đã đặt đồng hồ ở mức 89 giây trước nửa đêm, cũng là mức gần nhất vào thời điểm đó mà thế giới từng chạm tới. Sau khi đặt đồng hồ ở mức 90 giây trước nửa đêm vào năm 2023 và 2024, các nhà khoa học đã thực hiện sự thay đổi cho năm 2025 do thiếu tiến bộ trong việc chống lại hoặc kiểm soát các thách thức toàn cầu bao gồm rủi ro hạt nhân, khủng hoảng khí hậu, các mối đe dọa sinh học và những tiến bộ trong "các công nghệ đột phá" như trí tuệ nhân tạo. Các nhà khoa học của Bulletin cũng viện dẫn sự lan truyền của thông tin sai lệch, tin giả và các thuyết âm mưu như những mối đe dọa hiện hữu khác đối với nhân loại.

"Nhân loại chưa đạt được đủ tiến bộ về các rủi ro đe dọa sự tồn vong của tất cả chúng ta," Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Bulletin, Alexandra Bell, giải thích về lý do của sự thay đổi năm nay. "Đồng hồ Ngày tận thế là một công cụ để truyền đạt việc chúng ta đang tiến gần như thế nào đến sự hủy diệt thế giới bằng chính những công nghệ do chúng ta tạo ra. Những rủi ro mà chúng ta đối mặt từ vũ khí hạt nhân, biến đổi khí hậu và công nghệ đột phá đều đang gia tăng. Mỗi giây đều quý giá và chúng ta đang cạn kiệt thời gian."

"Đó là một sự thật phũ phàng, nhưng đây là thực tại của chúng ta," bà Bell nói.

Năm ngoái, các nhà khoa học của Bulletin đã cảnh báo rằng các quốc gia cần thay đổi hướng đi, hướng tới sự hợp tác và hành động quốc tế đối với các rủi ro đe dọa sự tồn vong nghiêm trọng nhất, Tiến sĩ Daniel Holz, chủ tịch hội đồng khoa học và an ninh của Bulletin, cho biết.

"Thay vì chú ý đến cảnh báo này, các nước lớn lại trở nên hung hăng, đối đầu và mang đậm chủ nghĩa dân tộc hơn," ông Holz, đồng thời là giáo sư khoa vật lý, thiên văn học và vật lý thiên văn tại Đại học Chicago, cho biết thêm. "Các cuộc xung đột đã leo thang trong năm 2025 với nhiều hoạt động quân sự liên quan đến các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân…."

Ngoài ra, các nhà khoa học cho rằng những mối nguy hiểm nghiêm trọng vẫn tồn tại trong khoa học đời sống, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới nổi nhưng gây tranh cãi. Cộng đồng quốc tế không có kế hoạch phối hợp và thế giới vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những mối đe dọa sinh học có sức tàn phá tiềm tàng.

Sự phát triển và sử dụng nhanh chóng của các công cụ AI, cùng với việc thiếu hụt các quy định, đã khuếch đại tình trạng thông tin sai lệch và tin giả, tác động mạnh mẽ đến nỗ lực giải quyết tất cả các mối đe dọa này và làm trầm trọng thêm mọi thảm họa sắp xảy ra khác, ông Holz nhận định.

Đồng hồ Ngày tận thế là gì?

Một nhóm các nhà khoa học từng làm việc trong Dự án Manhattan, mật danh của chương trình phát triển bom nguyên tử trong Thế chiến II, đã thành lập Bulletin of the Atomic Scientists dưới dạng một tổ chức phi lợi nhuận vào năm 1945.

Mục đích ban đầu của tổ chức là đo lường các mối đe dọa hạt nhân, nhưng vào năm 2007, Bulletin đã quyết định đưa cả khủng hoảng khí hậu vào các tính toán của mình. Hàng năm trong suốt 79 năm qua, các nhà khoa học của Bulletin đã thay đổi thời gian của đồng hồ dựa trên mức độ mà họ tin rằng nhân loại đang tiến gần tới sự hủy diệt hoàn toàn.

Có những năm thời gian thay đổi, và có những năm thì không. Thời gian được thiết lập bởi các chuyên gia trong hội đồng khoa học và an ninh của Bulletin, với sự tham vấn của hội đồng bảo trợ — được Albert Einstein thành lập vào tháng 12 năm 1948, với J. Robert Oppenheimer là chủ tịch đầu tiên. Hội đồng hiện tại bao gồm 8 người đạt giải Nobel, nhiều người trong số đó thuộc lĩnh vực vật lý hoặc hóa học.

Đồng hồ Ngày tận thế có thật không?

Theo Bulletin, chiếc đồng hồ không được thiết kế để đo lường một cách tuyệt đối các mối đe dọa sự tồn vong, mà đúng hơn là để khơi mào các cuộc trò chuyện về những chủ đề khoa học khó nhằn và các cuộc khủng hoảng mà hành tinh đang phải đối mặt. Một số chuyên gia không tham gia vào việc quyết định giờ của đồng hồ đã đặt câu hỏi về tính hữu dụng của nó.

Đồng hồ Ngày tận thế chưa bao giờ chạm mốc nửa đêm, và cựu chủ tịch kiêm CEO của Bulletin, Rachel Bronson, người hiện đang giữ vai trò cố vấn cấp cao, từng chia sẻ bà hy vọng nó sẽ không bao giờ như vậy.

"Khi đồng hồ điểm nửa đêm, điều đó có nghĩa là đã xảy ra một hình thức giao tranh hạt nhân hoặc biến đổi khí hậu thảm khốc quét sạch nhân loại," bà nói. "Chúng ta không bao giờ thực sự muốn đi đến viễn cảnh đó, và chúng ta cũng sẽ chẳng còn sống để mà nhận biết được khi nó xảy ra."

Tham khảo: CNN﻿