Siêu xe, villa đã là những thứ nói nhiều đến nhàm: Vì sao sở hữu một vườn nho mới là biểu tượng của sự thượng lưu hơn cả?

Giá trị của nó chưa bao giờ chỉ nằm ở việc sở hữu đất đai hay doanh thu bán rượu.

Sự bão hòa của những biểu tượng vật chất lộ liễu

Trong nhiều thập kỷ, công thức chung để định nghĩa một người đàn ông thành đạt thường gói gọn trong những tài sản hữu hình dễ nhận biết. Một gara đầy những chiếc siêu xe thể thao gầm rú, một căn biệt thự xa hoa với tầm nhìn hướng biển tại các thủ phủ nghỉ dưỡng, hay những chiếc đồng hồ nạm kim cương lấp lánh trên cổ tay.

Những biểu tượng này từng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chúng là tuyên cáo với thế giới về vị thế tài chính của chủ nhân. Tuy nhiên, khi nền kinh tế toàn cầu phát triển với tốc độ chóng mặt, sự xuất hiện của tầng lớp giàu có mới nổi đã khiến những giá trị này dần trở nên phổ thông.

Giới siêu giàu thực sự, những nhà đầu tư thuộc nhóm cá nhân có tài sản ròng cực cao, đang âm thầm rời bỏ cuộc đua phô diễn cơ học này để hướng tới một hình thái xa xỉ hoàn toàn khác: sâu sắc hơn, kín đáo hơn và mang tính di sản cao hơn. Một trong những biểu hiện của xu hướng này chính là việc sở hữu các điền trang và vườn nho danh tiếng trên thế giới.

Sự chuyển dịch này không đơn thuần là sự thay đổi về sở thích xa xỉ, mà là một cuộc tiến hóa trong tư duy thẩm mỹ và quản trị tài sản. Đối với người đàn ông thượng lưu hiện đại, sự sang trọng không còn nằm ở những món đồ có thể dễ dàng đặt mua bằng tiền mặt thông qua các đại lý ủy quyền. Họ tìm kiếm sự khan hiếm mang tính tuyệt đối, những thứ mà sản lượng không thể tăng thêm theo nhu cầu của thị trường và giá trị cốt lõi được bảo chứng bởi thời gian, lịch sử cùng thổ nhưỡng.

Một chiếc siêu xe đời mới có thể bị thay thế bởi một phiên bản cải tiến mạnh mẽ hơn vào năm sau, một căn villa hiện đại có thể bị lu mờ bởi một công trình kiến trúc kỳ vĩ hơn ngay bên cạnh. Nhưng một điền trang trồng nho tại vùng Bordeaux của Pháp hay vùng Tuscany của Ý lại là một thực thể độc bản. Bạn không thể dùng tiền để đẩy nhanh tốc độ phát triển của một gốc nho cổ thụ, cũng không thể tái tạo lại hệ vi khí hậu và thành phần khoáng chất của một mảnh đất đã được canh tác qua hàng thế kỷ. Việc sở hữu vườn nho chính là lời khẳng định tối thượng về khả năng làm chủ thời gian, sự kiên nhẫn và tầm nhìn vượt trước thời đại.

Bài toán kinh tế và sức hút từ những danh mục tài sản thay thế

Nhìn từ góc độ tài chính thuần túy, việc giới siêu giàu đổ dòng vốn khổng lồ vào thị trường rượu vang và các điền trang không phải là một quyết định cảm tính mang tính chơi ngông.

Thực tế kinh tế cho thấy các nhà đầu tư thượng lưu đang tích cực dịch chuyển dòng tiền vào các tài sản thay thế như nghệ thuật đương đại và rượu vang cao cấp khi tỷ suất sinh lời của các kênh này liên tục tăng vọt.

Theo báo cáo từ công ty tư vấn bất động sản cao cấp Knight Frank, nghệ thuật và rượu vang đã trở thành những kênh đầu tư thay thế có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất. Trong khi chỉ số FTSE All Share của thị trường chứng khoán truyền thống chỉ ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn là 6,7%, thì giá trị của thị trường nghệ thuật đã tăng trung bình 21% và rượu vang cao cấp tăng 9% trong cùng một khoảng thời gian.

Sự bùng nổ nhu cầu đối với các tác phẩm nghệ thuật hiện đại và những chai vang được chế tác thủ công bậc thầy đang đẩy giá các tài sản này lên cao kỷ lục, mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho những người biết nắm bắt thời cơ.

Để minh chứng cho sức nóng của thị trường này, hãy nhìn vào sự tăng trưởng phi mã của các danh mục cụ thể. Những nhà sưu tầm may mắn sở hữu một thùng rượu Chateau Palmer Margaux Troisieme Cru niên vụ 2001 đã chứng kiến giá trị khoản đầu tư của mình tăng vọt tới khoảng 40% chỉ trong vòng một năm.

Đối với phân khúc vang đầu tư, một sản phẩm như Chateau Margaux niên vụ 2012 đã tăng giá từ £2,600 (khoảng 83 triệu đồng) lên đến £3,600 (khoảng 115 triệu đồng) chỉ trong vòng hai năm và được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Các niên vụ gần đây của Chateau Lafite Rothschild cũng luôn nằm trong tầm ngắm của giới tài phiệt nhờ tiềm năng sinh lời cực kỳ ổn định.

Theo các chuyên gia từ sàn giao dịch Wine Owners, để có thể bước chân vào cuộc chơi này và kỳ vọng một mức lợi nhuận xứng đáng, nhà đầu tư cần bỏ ra số vốn tối thiểu là £10,000 (khoảng 320 triệu đồng) cho các loại vang thượng hạng, chưa kể đến các chi phí vận hành bắt buộc như lưu trữ rượu trong các kho tàng kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ và độ ẩm với mức phí từ £8 (khoảng 250.000 đồng) đến £15 (khoảng 480.000 đồng) cho mỗi thùng mỗi năm.

Tuy nhiên, việc đầu tư vào các sản phẩm phái sinh hoặc các chai rượu riêng lẻ thông qua môi giới hay các quỹ đầu tư vang vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro hệ thống. Các quỹ đầu tư rượu vang thường có hiệu suất trồi sụt thất thường, thậm chí có những giai đoạn nhà đầu tư phải chịu lỗ tới sáu năm trong vòng một thập kỷ, đi kèm với mức phí quản lý đắt đỏ khoảng 1,5% mỗi năm và phí hiệu suất lên tới 20% dựa trên lợi nhuận.

Nếu so sánh với việc đầu tư vào nghệ thuật, nơi một tác phẩm như bức tranh Salvator Mundi 500 năm tuổi của Leonardo da Vinci có thể được bán với giá kinh ngạc là 450 triệu USD (khoảng 11.250 tỷ đồng), thì rủi ro của thị trường nghệ thuật lại nằm ở tính thanh khoản và vấn nạn hàng giả. Viện Chuyên gia Mỹ thuật từng ước tính rằng có tới một nửa số tác phẩm nghệ thuật đang lưu thông trên thị trường là đồ giả hoặc bị làm sai lệch nguồn gốc. Chính vì những rào cản và rủi ro này, giới siêu giàu đã nhận ra rằng cách khôn ngoan nhất để tối ưu hóa dòng vốn và kiểm soát tuyệt đối rủi ro là không mua lại những sản phẩm đơn lẻ từ thị trường thứ cấp, mà là mua tận gốc nơi sản sinh ra chúng: sở hữu toàn bộ một vườn nho và điền trang sản xuất.

Làn sóng thâu tóm toàn cầu và cuộc chơi của các tài phiệt

Sự dịch chuyển từ việc sưu tầm những chai rượu quý sang sở hữu toàn bộ chuỗi sản xuất đã tạo nên một làn sóng thâu tóm điền trang quy mô lớn trên phạm vi toàn cầu. Đối với các nhà đầu tư bất động sản siêu giàu, đặc biệt là tầng lớp tài phiệt đến từ Trung Quốc và Hồng Kông, việc mua lại các vườn nho tại những vùng trồng trọt hàng đầu của Pháp là một chiến lược hoàn hảo để đa dạng hóa danh mục đầu tư toàn cầu và bảo vệ tài sản bằng các đơn vị định giá dựa trên đồng euro.

Theo các số liệu thống kê từ đơn vị tư vấn đầu tư chuyên biệt Vineyards-Bordeaux, một thành viên của hệ thống Christie’s International Real Estate, các nhà đầu tư châu Á đã mua lại khoảng 175 trang trại vang tại Bordeaux kể từ năm 2010. Trung bình mỗi năm có khoảng 25 đến 35 lâu đài rượu vang tại vùng này đổi chủ, với giá trị giao dịch dao động từ mức khởi điểm 1 triệu euro (khoảng 27 tỷ đồng) cho đến hàng chục triệu euro đối với những điền trang phân hạng cao cấp.

Nhìn lại lịch sử thị trường, bước ngoặt lớn xảy ra khi một nhà đầu tư chiến lược mua lại Lâu đài Château de Viaud tại vùng Lalande-de-Pomerol khoảng một thập kỷ trước. Thương vụ này diễn ra ngay tại thời điểm giá đất vườn nho trên mỗi hécta đang sụt giảm nghiêm trọng do sự cạnh tranh khốc liệt từ các loại vang Thế giới mới với chiến lược tiếp thị năng động và hương vị dễ tiếp cận.

Sự xuất hiện của dòng vốn thượng lưu châu Á trùng hợp với thời điểm niên vụ Bordeaux 2009 được truyền thông quốc tế ca ngợi hết lời, đã ngay lập tức đảo chiều thị trường và biến các điền trang thành mục tiêu săn lùng ráo riết. Hàng loạt thương vụ đình đám sau đó đã được thiết lập, như việc tập đoàn Profitsun của Hồng Kông (Trung Quốc) mua lại Château Fauchey vào năm 2017, doanh nhân Edwin Cheung thâu tóm Château du Mylord, hay một nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông và viễn thông mua lại lâu đài cổ Château de Cadillac-en-Fronsada.

Động cơ phía sau các thương vụ này thường được chia thành ba nhóm tư duy rõ rệt của những người đàn ông quyền lực. Nhóm thứ nhất là những nhà tài phiệt đã có sẵn hệ sinh thái trong ngành khách sạn, ẩm thực và đồ uống cao cấp, họ muốn sở hữu điền trang để kiểm soát hoàn toàn chuỗi cung ứng sản phẩm độc quyền cho chuỗi kinh doanh của mình. Nhóm thứ hai là những người nhạy bén với thời cuộc, nhận ra rằng thị trường nội địa tại quốc gia mình đang có sự bùng nổ mạnh mẽ về nhu cầu tiêu thụ rượu vang phân khúc xa xỉ. Nhóm thứ ba, và cũng là nhóm mang đậm phong cách sống thượng lưu nhất, là những người thực sự say mê văn hóa rượu vang, yêu thích lối sống quý tộc quý phái và muốn trú ẩn tài sản vào những danh mục có giá trị bền vững lâu dài.

Không dừng lại ở Pháp, làn sóng này đã lan rộng sang nước Úc, nơi ước tính có tới 10% số nhà máy và vườn nho tại Thung lũng Barossa huyền thoại đã thuộc quyền sở hữu của giới tài phiệt quốc tế, lan rộng sang các vùng danh tiếng khác như McLaren Vale, Clare Valley, Riverland, hay Mornington Peninsula.

Từ kinh doanh thương mại đến đặc quyền cá nhân hóa tối thượng

Một điểm thú vị trong xu hướng sở hữu vườn nho hiện nay của người đàn ông giàu có hiện đại là sự thay đổi về quy mô và mục đích sử dụng. Họ không còn mặn mà với việc vận hành những nhà máy công nghiệp sản xuất hàng triệu chai rượu với áp lực doanh số và phân phối đại trà.

Sự thượng lưu đích thực giờ đây chuyển hướng sang xu hướng tư nhân hóa trải nghiệm.

Tại Thung lũng Napa của Mỹ hay các vùng đất mới nổi ở Vương quốc Anh, giới siêu giàu đang ưu tiên tìm kiếm những bất động sản nhà ở cao cấp được bao bọc bởi một vườn nho tư nhân có diện tích nhỏ gọn, vừa đủ để phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ cá nhân và gia đình.

Mô hình này được gọi là custom crush, một giải pháp tinh tế giúp chủ nhân tận hưởng toàn bộ những đặc quyền của một nhà sản xuất rượu vang mà không phải đối mặt với những phiền toái về mặt pháp lý, thủ tục hành chính phức tạp hay chi phí vận hành bộ máy sản xuất quy mô lớn.

Theo mô hình này, người chủ sở hữu đất đai và những gốc nho chất lượng cao ngay trong khuôn viên biệt thự của mình. Toàn bộ quy trình kỹ thuật từ chăm sóc cây, theo dõi thổ nhưỡng, thu hoạch cho đến ép nước, lên men, ủ trong thùng gỗ sồi và đóng chai sẽ được thuê ngoài hoàn toàn bởi các chuyên gia và nhà máy chuyên nghiệp trong vùng. Kết quả cuối cùng là một hầm rượu tư nhân chứa đầy những chai vang mang nhãn hiệu riêng của chính gia đình họ, với hương vị được tinh chỉnh chính xác theo gu thẩm mỹ cá nhân của chủ nhân.

Hãy tưởng tượng một kịch bản đỉnh cao của nghệ thuật ngoại giao và xây dựng mối quan hệ trong giới tinh hoa. Khi một đối tác kinh doanh tầm cỡ hoặc một vị khách quý được mời đến dùng bữa tối tại tư dinh của bạn, thay vì khui một chai rượu vang đắt tiền nhưng bất kỳ ai cũng có thể mua được tại các nhà hàng năm sao, bạn trân trọng mời họ thưởng thức một ly vang được làm từ chính những chùm nho thu hoạch trên mảnh đất họ đang đứng. Nhãn chai mang gia huy hoặc tên riêng của bạn, minh chứng cho một quy trình sản xuất khép kín được giám sát bởi những chuyên gia hàng đầu. Đó là một tuyên ngôn không lời về quyền lực, sự tinh tế và một phong cách sống đã đạt đến cảnh giới tối thượng, nơi tiền bạc chỉ là công cụ để phục vụ cho những trải nghiệm độc bản không thể đong đếm. Nó biến những cuộc hội đàm kinh doanh hay những thương vụ bạc tỷ trở nên mềm mại, riêng tư và có tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều trong một không gian đậm chất văn hóa.

Triết lý di sản và định nghĩa mới về sự xa xỉ

Sở hữu một vườn nho, xét cho cùng, là một bài toán dài hạn về sự kế thừa và là một bộ môn nghệ thuật đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc về triết lý nhân sinh. Đối với người thành đạt đã trải qua đủ những thăng trầm trên thương trường, một điền trang trù phú không chỉ là một tài sản nằm trong danh mục đầu tư, mà là một thực thể sống cần sự chăm sóc, kiên trì và tôn trọng tuyệt đối đối với các quy luật của tự nhiên.

Trồng nho là một công việc nông nghiệp cao cấp chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thời tiết và khí hậu. Những năm thiên tai, hạn hán kéo dài hay những trận lũ lụt bất thường có thể phá hủy cả một mùa vụ, đòi hỏi người chủ phải có một tâm thế bình thản, một bản lĩnh vững vàng và sự kiên nhẫn để chờ đợi những niên vụ tiếp theo. Sự khắc nghiệt này phản chiếu chính hành trình lập nghiệp và giữ vững cơ đồ của những nhà lãnh đạo kiệt xuất.

Ngành trồng nho tại các quốc gia như Anh đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng kinh ngạc, diện tích canh tác đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2000 để đáp ứng nhu cầu nội địa và quốc tế, với những mùa vụ đạt sản lượng kỷ lục lên tới 15,6 triệu chai nhờ điều kiện thời tiết lý tưởng. Điều này cho thấy giá trị của đất đai và nông nghiệp bền vững đang ngày càng được khẳng định.

Khi một người giàu có quyết định đầu tư vào một vườn nho, họ đang chọn cách gắn kết cuộc đời mình với đất đai, bảo tồn các giống cây quý hiếm và áp dụng các kỹ thuật canh tác thuận tự nhiên để giữ gìn sự nguyên sơ cho hệ sinh thái. Đây là một hành động mang tính trách nhiệm xã hội cao cả, vượt lên trên tư duy khai thác tài nguyên ngắn hạn của những mô hình kinh doanh thông thường.

Khi những chiếc siêu xe cũ đi và lỗi mốt, khi những căn biệt thự hiện đại dần xuống cấp theo thời gian và chịu sự tác động của các xu hướng kiến trúc mới, thì những gốc nho trong điền trang vẫn âm thầm cắm sâu rễ vào lòng đất, hút trọn những tinh túy của thổ nhưỡng để cho ra đời những giọt vang ngày một đậm đà, sâu lắng hơn.

Việc chuyển giao một điền trang trù phú, một thương hiệu rượu vang gia đình cho thế hệ con cháu nối nghiệp mang một ý nghĩa tinh thần vô giá. Đó không chỉ là việc trao lại một khối tài sản có giá trị kinh tế lớn, mà là sự truyền đời một hệ giá trị cốt lõi: tư duy dài hạn, lòng kiên nhẫn, sự trân trọng những giá trị lao động thủ công tinh xảo và phong thái sống ung dung, tự tại trước những biến động của dòng đời. Đó chính là lý do vì sao trong thế giới của những người thượng lưu đích thực, việc sở hữu một vườn nho luôn là biểu tượng tối thượng của sự đẳng cấp, một di sản cá nhân trường tồn vĩnh cửu với thời gian.