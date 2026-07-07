Kinh hoàng cảnh tượng bão Maysak quần thảo Trung Quốc khiến nhiều người thiệt mạng, gần 50.000 người phải sơ tán

Bão Maysak đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, gây vỡ đập, ngập lụt nghiêm trọng và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán tại khu vực miền nam Trung Quốc, trong bối cảnh mưa lớn được dự báo sẽ còn kéo dài trong những ngày tới.

Bão Maysak quần thảo gây thiệt hại nặng nề

Bão Maysak đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, gây vỡ đập, ngập lụt nghiêm trọng và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán tại khu vực miền nam Trung Quốc, trong bối cảnh mưa lớn được dự báo sẽ còn kéo dài trong những ngày tới.

Hai nạn nhân thiệt mạng được ghi nhận tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Sau khi quét qua Việt Nam và tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc vào cuối tuần, bão Maysak đang suy yếu khi tiến sâu vào đất liền. Tuy nhiên, theo các nhà khí tượng, cơn bão sẽ tiếp tục trút lượng nước khổng lồ đã tích tụ khi di chuyển qua Biển Đông, khiến nguy cơ mưa lũ tiếp tục gia tăng.

Phó Thị trưởng Nam Ninh Wei Jiang cho biết đến ngày 7/7, khoảng 55.000 người tại thành phố đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Nước lũ dâng cao khiến ba hồ chứa bị tràn hoặc vỡ bờ, trong khi khoảng 48.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Ảnh: CNS Photo/Reuters

Trước tình hình mưa được đánh giá là "đặc biệt lớn", chính quyền đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lên cấp cao nhất, cảnh báo lượng mưa tiếp tục gia tăng có thể khiến tình hình xấu đi và gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Tại thành phố Quý Cảng (Guigang), cách Nam Ninh khoảng 270 km, nước lũ đã biến một tuyến đường lớn thành hồ nước mênh mông. Nhiều ô tô bị nhấn chìm, trong khi dòng nước màu nâu cuồn cuộn đổ từ sườn đồi xuống một công trường xây dựng.

Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc cho biết đến 12h30 cùng ngày, mực nước tại trạm thủy văn Quý Cảng đã dâng lên 42 m.

Xa hơn về phía nam, tại thành phố Phòng Thành Cảng (Fangchenggang), một đoạn video được xác minh ghi lại cảnh chiếc ô tô cỡ nhỏ bị nước lũ cuốn trôi trên đường phố. Mực nước dâng cao tới vô lăng của một xe khác, trong khi một người đàn ông chật vật giữ chiếc xe máy điện để không bị dòng nước cuốn đi.

Không chỉ miền nam, khu vực phía bắc Trung Quốc cũng đang hứng chịu thời tiết cực đoan. Mưa lớn đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, gồm 2 người tử vong trong trận lũ quét xảy ra tối 5/7 tại Nội Mông và 3 người khác thiệt mạng cùng ngày ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Bavi đang di chuyển trên Thái Bình Dương theo hướng về Đài Loan.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), bão Bavi tạo ra sức gió lên tới khoảng 290 km/h khi quét qua các đảo Guam, Tinian, Saipan và Rota trong ngày 6/7.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn cảnh báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết bão Bavi có thể mang theo gió mạnh và mưa lớn tới khu vực miền đông nước này từ ngày 9/7.

Nguồn: CNA

Các chuyên gia nhận định Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ ngày càng lớn từ các hiện tượng thời tiết cực đoan, vốn được nhiều nhà khí tượng học cho là có liên quan đến biến đổi khí hậu.

Theo các nhà phân tích, thiên tai liên quan đến thời tiết có thể gây thiệt hại lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm khi các đô thị bị ngập lụt, hoạt động công nghiệp đình trệ và mùa màng bị nhấn chìm hoặc cuốn trôi.

Bão Maysak đổ bộ vào tỉnh đảo Hải Nam hôm 4/7, trở thành cơn bão nhiệt đới đầu tiên đổ bộ Trung Quốc trong năm nay. Sau đó, bão đổ bộ lần thứ hai vào Việt Nam ngày 6/7 trước khi tiếp tục di chuyển sang Quảng Tây.

Tại thành phố biên giới Móng Cái của Việt Nam, truyền thông nhà nước cho biết bão đã làm nhiều cây xanh bật gốc và cuốn bay mái tôn của nhiều công trình trước khi tiến vào lãnh thổ Trung Quốc.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, mưa lớn sẽ tiếp tục bao trùm Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam cùng nhiều địa phương khác trong những ngày tới. Riêng ba khu vực này có tổng dân số hơn 150 triệu người, lớn hơn dân số của Nga.

Mưa lũ, lốc xoáy khiến 8 người thiệt mạng tại Hồ Bắc

Trong khi đó, it nhất 8 người đã thiệt mạng và 1 người vẫn mất tích sau khi mưa lớn và lốc xoáy tấn công khu vực miền trung Trung Quốc, trong khi lực lượng cứu hộ ở miền nam nước này vẫn đang khẩn trương sơ tán người dân do nguy cơ lũ lụt tiếp diễn.

Các nhà khí tượng cảnh báo Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những thách thức "phức tạp" trong công tác phòng chống lũ lụt năm nay, khi mưa lớn, bão, ngập lụt và nhiều loại hình thiên tai địa chất xảy ra đồng thời tại nhiều khu vực trên cả nước.

Theo Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc, đêm 7/7, nhiều địa phương trong tỉnh đã hứng chịu mưa lớn kèm gió giật mạnh.

Ảnh: CNS Photo

Tại thành phố Hoàng Cương (Huanggang), nằm ở cực đông của tỉnh Hồ Bắc, 173 người bị thương và 269 người phải sơ tán đến khách sạn hoặc nhà người thân để đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương cho biết nhiều mái nhà, đường sá, cây cối và trang trại đã bị hư hại.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người dân phải gồng mình giữ cửa các cửa hàng trước sức gió dữ dội, trong khi ô, ghế và cành cây bị cuốn bay khắp đường phố.

Theo các nhà khí tượng, đây là cơn lốc xoáy đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Hồ Bắc trong nhiều năm.

Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc cho biết hơn 3.500 nhân viên cứu hộ đã được triển khai trên toàn tỉnh để hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhà khí tượng Wang Xiaoling cho biết trên Hubei Daily ngày 8/7 rằng lốc xoáy là hiện tượng rất hiếm gặp tại Hồ Bắc, với lần ghi nhận gần nhất vào năm 2021.

Theo bà Wang, cơn lốc lần này hình thành do hoàn lưu còn sót lại của bão Maysak kết hợp với mưa lớn tại địa phương và khối không khí lạnh từ phía đông bắc, tạo nên dòng đối lưu thẳng đứng rất mạnh.

Tốc độ gió của lốc xoáy đạt khoảng 40 m/s, tương đương khoảng 144 km/h. Bà cho biết sức hút cực mạnh của lốc có thể dễ dàng làm lật ô tô và khiến các mảnh vỡ bị cuốn đi trở thành những vật thể nguy hiểm.

Đến sáng 8/7, toàn tỉnh Hồ Bắc vẫn còn 117 cảnh báo mưa lớn và gió mạnh đang có hiệu lực. Chính quyền kêu gọi người dân chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp và đề phòng những loại hình thiên tai khác có thể xảy ra.

Lo ngại mùa mưa lũ với những diễn biến phức tạp

Trung Quốc chính thức bước vào mùa mưa lũ từ ngày 1/7.

Trong đánh giá trước đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc dự báo nhiều dải mưa sẽ xuất hiện tại miền nam, trong khi khu vực miền bắc đối mặt với nguy cơ lũ lụt cao hơn do các cơn bão mạnh có xu hướng di chuyển lên phía bắc và ảnh hưởng sâu vào đất liền.

Ông Liu Changjun, Giám đốc Viện Nghiên cứu Kiểm soát Lũ và Giảm nhẹ Thiên tai Hạn hán thuộc Viện Nghiên cứu Thủy lợi và Thủy điện Trung Quốc, nhận định nước này đang đối mặt với tình hình "phức tạp và nghiêm trọng" trong mùa mưa bão năm nay.

Theo ông, trong bối cảnh Trái Đất ấm lên và khả năng xuất hiện hiện tượng El Nino mạnh trên Thái Bình Dương, Trung Quốc đang phải hứng chịu nhiều hình thái thiên tai khí tượng chưa từng ghi nhận trước đây.

"Chúng ta cần thay đổi tư duy phòng chống thiên tai, từ dựa trên kinh nghiệm lịch sử sang chuẩn bị cho các kịch bản thời tiết cực đoan", ông nói.

Ông cũng cho rằng công tác phòng chống lũ không nên chỉ tập trung vào các con sông lớn và hồ chứa lớn mà cần mở rộng sang các sông vừa và nhỏ, hồ chứa quy mô nhỏ, các dòng suối vùng núi, hệ thống thoát nước đô thị, cũng như tăng cường năng lực cảnh báo sớm và sơ tán người dân ở cấp cơ sở.