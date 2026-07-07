Chủ nhà dặn tuyệt đối đừng vào một căn phòng, nữ lao công lén mở cửa rồi cả gia đình phải vội vã bỏ trốn

Chủ nhà dặn căn phòng không cần dọn khiến nữ lao công tò mò.

Lời dặn khiến nữ lao công sinh nghi

Người chủ nhà đặc biệt dặn nữ lao công không cần vệ sinh một căn phòng riêng. Theo bài đăng trên Sohu ngày 6/7, một vụ trộm tài sản xảy ra tại thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của dư luận. Đáng nói, nghi phạm trong vụ việc là một nữ lao công được chủ nhà thuê đến dọn dẹp nhà cửa.

Theo thông tin từ cơ quan công an quận Hoàng Cô, thành phố Thẩm Dương, sự việc bắt đầu khi ông Vương thuê hai lao công là mẹ con bà Lưu đến nhà dọn dẹp. Trước khi rời khỏi nhà, ông Vương đặc biệt dặn hai người chỉ cần làm sạch các khu vực sinh hoạt chung, tuyệt đối không cần vệ sinh một căn phòng riêng trong nhà.

Tưởng chừng đây chỉ là một lời dặn bình thường của chủ nhà, nhưng chi tiết này lại khiến bà Lưu nảy sinh nghi ngờ. Người phụ nữ cho rằng bên trong căn phòng riêng có thể đang cất giữ tài sản giá trị.

Lợi dụng lúc chủ nhà vắng mặt, bà Lưu đã lén mở cửa đi vào căn phòng này để lục soát. Tại đây, bà phát hiện một số trang sức vàng. Không kìm được lòng tham, nữ lao công đã lấy đi toàn bộ số vàng có tổng trọng lượng khoảng 50 gram.

Sau khi hoàn thành công việc, hai mẹ con nhanh chóng rời khỏi nhà ông Vương như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi trở về nhà, ông Vương phát hiện số trang sức vàng của mình đã biến mất. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, ông lập tức trình báo sự việc với cơ quan công an. Ông cho biết mình đã thuê mẹ con bà Lưu đến dọn dẹp nhà cửa và không ngờ họ lại lợi dụng sự tin tưởng của gia đình để thực hiện hành vi trộm cắp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Cảnh sát trích xuất camera an ninh trong khu dân cư và phát hiện hình ảnh hai nghi phạm đeo khẩu trang rời khỏi hiện trường sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp.

Cả gia đình vội vã bỏ trốn

Theo Sina, cơ quan chức năng xác định hai người liên quan trực tiếp là bà Lưu và con trai họ Lâm. Sau khi rời khỏi nhà ông Vương, hai người đã lái xe rời khỏi Thẩm Dương ngay trong đêm.

Hành trình bỏ trốn của họ kéo dài qua nhiều địa phương như Dinh Khẩu, Cẩm Châu rồi đến Trường Xuân.

Không chỉ bỏ trốn, gia đình bà Lưu còn tìm cách che giấu tang vật. Theo lời khai sau đó, sau khi lấy trộm số vàng, con trai bà Lưu lo sợ trang sức có thể bị nhận diện nên đã mang toàn bộ số vàng đi nung chảy thành hai thỏi vàng nhỏ.

Chưa dừng lại ở đó, con dâu của bà Lưu tiếp tục mang hai thỏi vàng này đến một cửa hàng kim hoàn ở Trường Xuân để chế tác thành hai chiếc vòng tay. Mục đích của việc này là nhằm thay đổi hình dạng ban đầu của số tài sản bị đánh cắp, gây khó khăn cho quá trình điều tra và truy tìm tang vật.

Tuy nhiên, mọi tính toán của gia đình này nhanh chóng bị cảnh sát phát hiện. Sau khi khoanh vùng nơi ẩn náu, lực lượng chức năng đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ thành công cả ba người liên quan, gồm bà Lưu, con trai Lâm và con dâu.

Ban đầu, bà Lưu phủ nhận cáo buộc trộm cắp. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thu thập được từ camera giám sát, lời khai của các bên liên quan và quá trình điều tra của cảnh sát, người phụ nữ này cuối cùng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của bà Lưu xuất phát từ lòng tham bộc phát. Chỉ vì nghe chủ nhà dặn không cần vào một căn phòng riêng, người này đã tự suy đoán bên trong có tài sản giá trị rồi quyết định lén vào kiểm tra và lấy trộm vàng.

Nhờ quá trình điều tra khẩn trương, toàn bộ số vàng bị lấy cắp đã được lực lượng chức năng thu hồi. Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với các gia đình khi thuê người lạ đến làm việc trong nhà , đặc biệt là với những khu vực cất giữ tài sản có giá trị.

Hiện bà Lưu bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trong khi đó, con trai và con dâu của bà bị điều tra với cáo buộc che giấu, tiêu thụ và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Sohu, Sina, 163