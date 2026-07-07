Bị vùi lấp 32 giờ trong trận động đất lịch sử, bé gái 12 tuổi sống sót thần kỳ nhờ "phao cứu sinh" không tưởng

Bé gái 12 tuổi mắc kẹt suốt 32 giờ dưới đống đổ nát sau trận động đất mạnh nhất Venezuela trong hơn một thế kỷ đã sống sót nhờ ăn tương cà và phô mai bào, trước khi được một tình nguyện viên phát hiện và giải cứu.

Một bé gái 12 tuổi đã sống sót kỳ diệu sau khi bị mắc kẹt suốt 32 giờ dưới đống đổ nát của một tòa chung cư trong trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela đầu tháng này. Để cầm cự trong lúc chờ lực lượng cứu hộ, em phải ăn tương cà và phô mai bào tìm thấy dưới đống đổ nát nhằm giữ bản thân luôn tỉnh táo.

Ngày 24/6, Venezuela hứng chịu trận động đất mạnh 7,2 độ, ngay sau đó là một trận động đất 7,5 độ. Theo BBC, đây được cho là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại quốc gia này trong hơn một thế kỷ.

Thời điểm rung chấn bắt đầu, chị Karina Blanco đang chuẩn bị giảng dạy một lớp thể dục, còn con gái 12 tuổi Fabiana ở nhà tại căn hộ tầng một thuộc thị trấn Caraballeda.

Ảnh: BBC

Nhận ra mức độ nghiêm trọng của thảm họa, Karina lập tức chạy về nhà.

"Tôi vừa chạy vừa hét lên: 'Con gái tôi! Con gái tôi!'", chị kể với BBC.

Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến người mẹ suy sụp: "Tôi nhìn thấy một tòa nhà, rồi khoảng trống nơi tòa nhà của mình từng đứng, sau đó là một tòa nhà khác."

Trong cơn tuyệt vọng, chị liên tục chạy khắp khu chung cư và gào khóc: "Con bé chết rồi. Con gái tôi chết rồi". Chị cho biết lúc đó hoàn toàn không biết phải làm gì.

Trong khi đó, Fabiana bị mắc kẹt dưới đống bê tông sau khi tòa nhà sập. Khi động đất xảy ra, em chạy vào bếp thì toàn bộ công trình đổ sập, khiến em bị vùi lấp giữa những mảng bê tông và gạch đá, trần nhà gần như chạm sát khuôn mặt.

"Em nhìn thấy mọi thứ rung lắc, đổ vỡ, rồi các bức tường nứt toác. Bức tường ngăn giữa căn hộ của em và nhà người bạn bị sập. Lúc đó em nghĩ mình sẽ chết, sẽ không ai cứu được mình", Fabiana nhớ lại.

Trong thời gian mắc kẹt, Fabiana vẫn có thể trò chuyện với một nữ điều dưỡng chăm sóc cho hàng xóm, người cũng bị vùi lấp. Sau khoảng 6 giờ, người phụ nữ được giải cứu và báo với các tình nguyện viên rằng Fabiana vẫn còn sống.

Thông tin này thắp lại hy vọng cho Karina, người cho biết trước đó chị đã "phó thác tất cả cho Chúa và cầu xin sức mạnh để bắt đầu cuộc sống mới mà không có con gái".

Ảnh: AFP

Người mẹ quay lại hiện trường, liên tục gọi tên con nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó, lính cứu hỏa cũng tìm cách gọi lớn nhưng vẫn không nghe thấy bất kỳ tín hiệu nào.

"Họ nói không còn cách nào khác và rời đi", Karina kể. "Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ con bé đã chết ngạt hoặc lên cơn đau tim."

Đúng lúc đó, một tình nguyện viên tên Viktor tiến đến hỏi thăm tình hình.

"Anh ấy là người hùng của tôi", Karina nói.

Viktor tiếp tục gọi lớn và lần này Fabiana đã nghe thấy. Đồng thời, anh cũng nghe được tiếng em đáp lại từ dưới đống đổ nát.

Sau khi báo tin cho Karina, người mẹ vỡ òa.

"Tôi quay sang mọi người và hét lên: 'Con gái tôi còn sống'."

Tuy nhiên, theo lời Karina, những lính cứu hỏa có mặt khi đó vẫn cho rằng không thể tiếp cận vị trí của Fabiana và tiếp tục rời đi.

Nhiều giờ sau, một nhóm cứu hộ khác đến hiện trường nhưng vẫn chưa thể đưa cô bé ra ngoài. Chỉ có Viktor ở lại, liên tục động viên Fabiana cố gắng cầm cự.

Bản thân Fabiana cũng tìm mọi cách để duy trì sự tỉnh táo.

"Không hiểu sao em vẫn luôn có hy vọng và niềm tin. Một chân của em bị gập ở tư thế rất đau nên em cố di chuyển vài tảng bê tông để duỗi chân ra. Trong lúc đó em bị trầy xước nhiều chỗ nhưng lại tìm thấy một chai tương cà và ít phô mai bào. Chính chúng đã giúp em giữ được tỉnh táo", em kể.

Đến ban đêm, dưới ánh đèn ô tô và xe máy, cùng sự hỗ trợ của nhiều người dân được Karina tha thiết cầu cứu, lực lượng cứu hộ dần khoét được một lỗ nhỏ xuyên qua đống đổ nát.

Khoảnh khắc Fabiana đưa khuôn mặt ra khỏi khe hở đã được ghi lại trong đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Sau khoảng 32 giờ kể từ khi trận động đất xảy ra, lỗ hổng đủ rộng để Fabiana chui ra ngoài.

"Khi bước ra, em nhìn thấy gia đình mình, nhìn thấy cả tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn. Mọi thứ giống như một bộ phim truyền hình chứ không phải sự thật", em chia sẻ.

Fabiana chỉ bị thương nhẹ, trong đó có một vết gãy ở bàn chân trái. Theo BBC, em là một trong ba người được cứu sống từ tòa chung cư có khoảng 50 cư dân.

Dù vậy, những ám ảnh tâm lý vẫn còn kéo dài.

"Ban đầu em rất sợ nằm xuống, đặc biệt là nằm ngửa, vì cứ nhớ lại khoảng thời gian bị mắc kẹt dưới đống đổ nát."

Hiện Fabiana đang sống cùng bà ngoại. Những bức ảnh do BBC đăng tải cho thấy cô bé đã nở nụ cười trở lại, trong vòng tay và nụ hôn của mẹ.

Theo Reuters, tính đến ngày 6/7, thảm họa động đất tại Venezuela đã khiến ít nhất 3.535 người thiệt mạng, 16.740 người bị thương và khoảng 18.000 người mất nhà cửa.

Nguồn: People