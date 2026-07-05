Venezuela thiệt hại 6,7 tỷ USD do thảm họa động đất

Theo UNDP, tổng thiệt hại đối với nhà ở, doanh nghiệp và các tài sản khác do trận động đất kép ở Venezuela ước tính vào khoảng 6,7 tỷ USD.

(Ảnh: AP)

Theo thông tin cập nhật, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra cách đây hơn một tuần tại Venezuela đã tăng lên 2.645 người, số người bị thương là 12.666.

Thảm họa động đất xảy ra ở Venezuela vào ngày 24/6 đã gây ra nhiều đau khổ và thiệt hại về người, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu ở nước này. Theo đánh giá ban đầu dựa trên dữ liệu vệ tinh (RAPIDA) của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), ước tính sơ bộ thiệt hại vật chất trực tiếp do động đất lên tới 6,7 tỷ USD, tương đương khoảng 6% GDP của Venezuela. Bên cạnh tác động kinh tế rất lớn, người dân và cộng đồng ở nước này vẫn là bên chịu tổn thất nặng nề nhất.

(Ảnh: AP)

Các trận động đất có cường độ từ 7,2 đến 7,5, xảy ra gần bờ biển phía Bắc Venezuela và được cảm nhận ở các khu vực dân cư và kinh tế quan trọng - bao gồm Caracas và các bang La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy và Aragua. UNDP ước tính có 1,7 triệu công trình bị thiệt hại, hầu hết nằm ở các bang bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Phân tích cho thấy khoảng 8,6 triệu người ở miền Bắc Venezuela đã phải chịu ảnh hưởng của các trận động đất có cường độ trên trung bình, trong đó khoảng 2,1 triệu người chịu tác động nặng nề hơn. Đối với hàng triệu người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng, quá trình phục hồi chỉ mới bắt đầu khi họ phải vật lộn để xây dựng lại sau những mất mát nặng nề và sinh kế bấp bênh.

(Ảnh: AP)

Thiệt hại vật chất trực tiếp ước tính khoảng 6,7 tỷ USD, chủ yếu về nhà ở và tài sản kinh tế. Con số này không bao gồm thiệt hại về cơ sở hạ tầng, tình trạng gián đoạn kinh tế trên diện rộng và chi phí tái thiết dài hạn ở Venezuela. Ước tính về tổng tác động dự kiến sẽ thay đổi khi có thêm thông tin, và con số này thường được tính toán gấp từ 1,5 đến 3 lần thiệt hại trực tiếp.

Dữ liệu vệ tinh cũng cho thấy khả năng mất điện ở một số khu vực thuộc Carabobo, La Guaira, Caracas và Aragua.