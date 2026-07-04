Vì sao Thân vương William sẽ không gặp Vương tử Harry?

Đã có thời, chỉ cần nghe tin Vương tử Harry trở về Anh, câu hỏi đầu tiên mà công chúng đặt ra luôn là: Liệu anh có gặp anh trai mình, Thân vương William hay không?

Nhưng lần này, khi gia đình Sussex chuẩn bị trở lại Anh trong vài ngày tới, dường như nhiều người thậm chí không còn đặt câu hỏi ấy nữa. Bởi câu trả lời đã quá rõ ràng: Thân vương William và Vương tử Harry sẽ không gặp nhau.

Hai anh em gần như không còn liên lạc trực tiếp trong nhiều năm qua. Con của họ cũng không có mối quan hệ gần gũi, và những người hiểu rõ cả hai đều không tin rằng tình hình sẽ sớm thay đổi.

Khoảng cách kéo dài suốt nhiều năm

Sự rạn nứt giữa hai anh em Hoàng gia Anh đã gây ra không ít tiếc nuối, trở thành chủ đề được truyền thông nhắc đến suốt nhiều năm. Kể từ sau khi mối quan hệ đổ vỡ, William và Harry chỉ xuất hiện cùng nhau trong một số dịp đặc biệt như lễ tang, lễ đăng quang của Vua Charles III hay lễ khánh thành tượng tưởng niệm Công nương Diana vào năm 2021.

Tuần tới, cả hai sẽ cùng có mặt tại Anh và chỉ cách nhau khoảng 40 km, nhưng mỗi người sẽ theo đuổi lịch trình hoàn toàn khác biệt. Trong khi Thân vương và Vương phi xứ Wales tiếp tục các hoạt động thường nhật, khép lại tuần làm việc bằng trận polo từ thiện thường niên và chuyến tham dự Wimbledon, thì Vương tử Harry sẽ dành năm ngày thực hiện các hoạt động liên quan đến quỹ bảo trợ và công tác chuẩn bị cho Invictus Games.

Theo kế hoạch, Meghan cũng sẽ đồng hành cùng chồng trong hai sự kiện, nếu các vấn đề liên quan đến an ninh được giải quyết vào phút chót.

Nếu vài năm trước, mỗi chuyến trở về Anh của Harry đều khiến nội bộ Hoàng gia dậy sóng, thì hiện nay bầu không khí đã khác. Sau Hội nghị Sandringham năm 2020, bộ phim tài liệu trên Netflix, cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, cuốn hồi ký Spare cùng hàng loạt tiết lộ gây tranh cãi về Hoàng gia, nhiều người từng rất tức giận trước những gì gia đình Sussex công khai.

Tuy nhiên, hơn sáu năm đã trôi qua kể từ khi Harry và Meghan rời Hoàng gia, những người thân cận với Thân vương William cho biết gần như không còn ai thể hiện sự phẫn nộ như trước.

Khi được hỏi liệu William có gặp em trai hay không, phản ứng phổ biến nhất chỉ là một câu trả lời đầy mỉa mai: "Bạn nghĩ sao?". Theo nhiều nguồn tin, điều còn lại không phải là sự tức giận mà là sự chấp nhận rằng mối quan hệ ấy đã thay đổi và khó có thể trở về như trước.

William tập trung vào gia đình của mình

Bạn bè của Thân vương William từng chia sẻ rằng anh buộc phải lùi lại khỏi những mâu thuẫn kéo dài để tập trung cho gia đình nhỏ cũng như vai trò trong tương lai. Biến cố Vương phi Kate mắc ung thư và trải qua quá trình điều trị hóa trị được cho là đã mang đến cho gia đình Wales một góc nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống.

Theo những người thân cận, trải nghiệm này khiến William và Kate nhận ra tầm quan trọng của việc giảm bớt những áp lực không cần thiết từ bên ngoài để ưu tiên sức khỏe và sự bình yên của gia đình. Đó cũng được xem là một trong những lý do khiến William không còn muốn bị cuốn vào các tranh cãi liên quan đến em trai.

Vua Charles nhiều khả năng sẽ gặp con trai

Khác với Thân vương William, nhiều nguồn tin cho biết Vua Charles III có khả năng sẽ gặp Vương tử Harry trong chuyến trở về lần này. Nhà vua cũng được kỳ vọng sẽ có cơ hội gặp hai cháu là Hoàng tử Archie (7 tuổi) và Công chúa Lilibet (5 tuổi), dù hiện lịch trình cụ thể vẫn chưa được xác nhận. Các nguồn tin từ Cung điện Buckingham thừa nhận mối quan hệ giữa nhà vua và con trai vẫn còn "phức tạp", nhưng hai bên vẫn duy trì việc phối hợp trong khâu tổ chức chuyến đi.

Thậm chí, Hoàng gia Anh được cho là đã mời gia đình Sussex lưu trú tại một dinh thự Hoàng gia trong thời gian ở Anh.

Những người theo dõi Vương tử Harry từ thời điểm diễn ra Hội nghị Sandringham cho biết điều họ lo lắng nhất hiện nay không phải là cuộc gặp giữa các thành viên trong gia đình. Điều khiến nhiều người e ngại là khả năng xuất hiện thêm các cuộc phỏng vấn hoặc chia sẻ mới sau chuyến đi. Trước đây, viễn cảnh ấy từng khiến nội bộ Hoàng gia đặc biệt căng thẳng. Nhưng hiện tại, theo một nguồn tin, phản ứng phổ biến nhất chỉ còn là "cái lắc đầu ngán ngẩm".

Nhiều người hy vọng chuyến trở về Anh lần này sẽ diễn ra trong yên bình, không phát sinh thêm những tranh cãi mới. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, đó có thể là bước đầu tiên để xây dựng lại chút niềm tin còn sót lại giữa các bên. Tuy nhiên, không nhiều người tin điều đó đồng nghĩa với việc William và Harry sẽ sớm hàn gắn.

Trong cuốn hồi ký Spare , Vương tử Harry từng tiết lộ những tin nhắn riêng mà anh nhận được từ anh trai vào năm 2019, sau khi anh bật khóc trong một sự kiện của WellChild.

Harry viết rằng William từng nhắn: "Anh luôn yêu thương em. Anh luôn rất quan tâm đến em. Anh sẽ làm mọi điều có thể để giúp em. Đừng bao giờ nghĩ khác".

Những dòng tin nhắn ấy cho thấy hai anh em từng rất yêu thương nhau. Nhưng nhiều năm sau, vào ngày 10/7 tới, họ sẽ lại ở rất gần nhau về khoảng cách địa lý nhưng rất xa nhau trong cuộc sống. Trong khi Vương tử Harry tham dự các hoạt động quảng bá cho Invictus Games tại Birmingham, Thân vương William sẽ có mặt tại trận đấu polo từ thiện thường niên ở Windsor.

Một khung cảnh gợi nhớ quá khứ, nhưng cũng là lời nhắc rằng có những điều đã thay đổi và đến nay vẫn chưa thể trở lại như xưa.

*Theo Telegraph