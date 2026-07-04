Ngư dân câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 220 kg, dài 2,5 mét

Sau 2 giờ vật lộn, người đàn ông đã câu được con cá ngừ nặng 220 kg và dài 2,5 mét ngoài khơi bờ biển Santa Teresa di Gallura.

Ngoài khơi đảo Santa Teresa di Gallura, Ý, một chiếc thuyền đánh cá của Sardinia đã trở về với một mẻ cá thực sự đáng kinh ngạc. Đó là một con cá ngừ khổng lồ nặng tới 220 kg và dài hơn 2,5 mét. Con cá này đã cắn câu của Mattia Giovannini, 38 tuổi, người đã điều hành hiệp hội thể thao nghiệp dư "A pesca col matto" từ lâu. Vốn đến từ Cesena nhưng đã sống ở Sardinia hơn hai thập kỷ, Giovannini luôn yêu thích câu cá nghiệp dư và đã biến nó thành nghề nghiệp của mình.

"Tôi đang đi câu cá cùng 2 vị khách, một người cha và con trai đang đi nghỉ ở Gallura, họ đã đặt tour câu cá với hiệp hội nghiệp dư của tôi", Giovannini nói với tờ ANSA.

"Chúng tôi đang câu bằng mồi sống thì con cá ngừ này giật mạnh khiến máy câu của chúng tôi tuột dây 3 lần. Chúng tôi phải vật lộn một lúc mới bắt được nó. Tôi linh cảm đó là một con cá lớn, nhưng tôi không bao giờ nghĩ nó lại to đến thế. Tôi gần như chắc chắn đó là một trong những con cá ngừ vây xanh lớn nhất từng được bắt ở vùng biển này", Giovannini cho biết thêm.

Con cá ngừ khổng lồ nặng 220kg. Nguồn ảnh: Zerounotv

Thông qua hiệp hội thể thao của mình, Giovannini đưa du khách và những người đam mê trải nghiệm cảm giác hồi hộp của một chuyến đi câu cá, đồng thời tôn trọng biển cả và hệ sinh thái của nó.

"Biển cả tươi đẹp này của chúng ta, nơi tôi yêu mến đến nỗi quyết định lập gia đình ở Santa Teresa và biến niềm đam mê câu cá thành kế sinh nhai, cần được bảo tồn chính vì nó có thể cung cấp cho chúng ta những con cá như con cá vừa bắt được", ngư dân giải thích.

Thông qua hiệp hội của mình, ông đưa hàng chục người ra khơi mỗi năm, ngay cả trong những tháng mùa đông và con cá lần này đã mang đến một trải nghiệm độc đáo cho cặp cha con trên thuyền cùng ông.

"Câu được một con cá ngừ nặng 40 hoặc 50 kg đã là điều tuyệt vời và thú vị, nhưng được tận mắt chứng kiến những con cá khổng lồ như vậy thì đó là điều bạn sẽ kể lại suốt đời", người đàn ông 38 tuổi đến từ Romagna kết luận.