Phát hiện đội tàu khởi hành từ Trung Quốc, lênh đênh trên biển 4 tháng để thực hiện sứ mệnh đặc biệt

Nhóm thám hiểm sẽ tiến hành các hoạt động hợp tác với các nhà khoa học từ Nga, Đức và các quốc gia khác.

Sáng thứ Sáu (ngày 3/7/2026), đội tàu phá băng nghiên cứu khoa học của Trung Quốc đã chính thức nhổ neo từ thành phố cảng Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh), bắt đầu chuyến hải trình tiến về phía bắc. Đây là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của Chiến dịch thám hiểm khoa học Bắc Băng Dương lần thứ 16 của quốc gia này.

Biên đội tàu phá băng hiện đại và sứ mệnh 4 tháng tại vùng cực

Trong đợt xuất quân lần này, Trung Quốc triển khai đồng thời ba tàu phá băng nghiên cứu chủ lực bao gồm: Xuelong, Xuelong 2 và cực phẩm mới gia nhập – tàu Jidi. Theo kế hoạch được công bố, một tàu nghiên cứu đa năng khác mang tên Tansuo 3 cũng sẽ sớm lên đường để hội quân cùng biên đội trong thời gian tới.

Chiến dịch thám hiểm dự kiến kéo dài trong vòng 4 tháng. Trong suốt thời gian này, các nhà khoa học sẽ tiến hành các hoạt động khảo sát và giám sát toàn diện tại các vùng biển trọng điểm thuộc Bắc Băng Dương.

Phạm vi nghiên cứu của phái đoàn cực kỳ rộng lớn, bao gồm các phép đo đạc và phân tích chuyên sâu về băng biển, thủy văn, sinh học, sinh thái học và môi trường khí quyển. Việc duy trì các hoạt động khảo sát toàn diện mang tính liên tục được giới chuyên gia đánh giá là nền tảng cốt lõi để nhân loại tìm ra chìa khóa ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của vùng tài nguyên đặc thù này.

Giải mã những bí ẩn địa chất dưới đáy đại dương

Bên cạnh các mục tiêu đo đạc khí hậu thông thường, chiến dịch lần thứ 16 này còn đặt trọng tâm vào các bài toán địa chất mang tính tiên phong. Đội ngũ nghiên cứu sẽ tập trung vào việc làm rõ cơ chế bồi tụ của sống núi giữa đại dương Gakkel (Gakkel Mid-Ocean Ridge) và tiến trình tiến hóa động lực học của vỏ đại dương tại vùng cực.

Sống núi Gakkel vốn là một trong những ranh giới mảng kiến tạo có tốc độ tách giãn chậm nhất trên Trái Đất nhưng lại chứa đựng nhiều bí ẩn về cách thức hành tinh của chúng ta hình thành và tái tạo lớp vỏ vụn. Việc thâm nhập sâu vào các cấu trúc địa chất phức tạp này không chỉ giúp hoàn thiện bản đồ khoa học Trái Đất mà còn cung cấp các dữ liệu đầu vào quan trọng cho các mô hình dự báo địa chất toàn cầu.

Mục tiêu cốt lõi của chiến dịch là cung cấp cơ sở khoa học giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn và bảo vệ Bắc Băng Dương một cách hiệu quả hơn. Để hiện thực hóa điều đó, các nhà khoa học Trung Quốc sẽ triển khai các hoạt động phối hợp đồng thời với các chuyên gia đến từ Nga, Đức và một số quốc gia khác nhằm nâng cao năng lực quản trị toàn cầu đối với vùng cực.

Bước tiếp nối từ kỷ lục của chiến dịch tiền nhiệm

Chiến dịch lần thứ 16 được xây dựng vững chắc trên những thành tựu của chiến dịch lần thứ 15 trước đó (khởi động từ tháng 7/2025 và kết thúc vào tháng 10/2025). Ở thời điểm năm ngoái, với sự tham gia của 4 con tàu gồm Tuyết Long 2, Cực Địa, Thâm Hải 1 và Thám Tố 3, Trung Quốc đã thiết lập một kỷ lục mới về quy mô khảo sát khoa học lớn nhất từ trước đến nay của nước này tại vùng biển Bắc Cực.

Sự chuyển giao và tiếp nối liên tục giữa hai chiến dịch lớn trong vòng hai năm cho thấy mức độ đầu tư nghiêm túc và có hệ thống của quốc gia này đối với khoa học vùng cực. Khi lớp băng Bắc Cực tiếp tục mỏng đi với tốc độ đáng báo ngại, những dữ liệu thực địa thu thập từ biên đội tàu phá băng này sẽ là nguồn tài nguyên vô giá không chỉ cho riêng Trung Quốc mà còn cho toàn bộ các mô hình khí hậu của thế giới.

Chiến dịch thám hiểm Bắc Băng Dương lần thứ 16 của Trung Quốc không chỉ thuần túy là một hoạt động nghiên cứu kỹ thuật, mà còn là nỗ lực nhằm tìm kiếm lời giải cho bài toán khủng hoảng khí hậu đang hiện hữu. Khi những con tàu tiến sâu vào vùng băng giá, kết quả từ các nghiên cứu về hệ sinh thái và cấu trúc địa chất nơi đây kỳ vọng sẽ mở ra những góc nhìn mới, giúp nhân loại chủ động hơn trong việc bảo vệ hành tinh trước những biến động khó lường của tự nhiên.