Đi theo hệ thống định vị GPS, chiếc ô tô chở 5 người lao xuống hố sâu 7m tại công trường lúc nửa đêm

Vụ tai nạn xảy ra tại Malaysia, khi một chiếc xe ô tô chở theo 5 người đi vào lúc nửa đêm và lao xuống hố sâu. Hình ảnh tại hiện trường khiến ai cũng sợ hãi.

Mới đây, một vụ tai nạn đáng sợ đã xảy ra tại Malaysia sau khi tài xế đi theo chỉ dẫn của hệ thống định vị toàn cầu GPS. Câu chuyện này một lần nữa cảnh báo các tài xế hãy thật thận trọng khi đi qua những cung đường lạ để tránh hậu quả.

Ô tô rơi xuống hố sâu lúc nửa đêm do tài xế đi theo GPS

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 11 rưỡi đêm ngày thứ Tư, 1/7 vừa qua tại km41, đường Kota Bharu–Kuala Krai, huyện Machang của Malaysia. Khi đó, một chiếc ô tô chở 5 công dân Trung Quốc đã lao xuống hố công trình sâu tới hơn 7m tại bang Kelantan sau khi chiếc xe họ đang đi lao vào một công trường thi công cống thoát nước. Hình ảnh chiếc xe bị lật ngửa dưới hố sâu toàn bùn đất khiến ai cũng phải sợ hãi và xót xa cho các nạn nhân bên trong.

Chiếc ô tô bị lật ngửa sau khi rơi xuống hố sâu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy chiếc Toyota Prius, do một công dân Trung Quốc 66 tuổi điều khiển, đang di chuyển từ Temangan (Machang) về hướng Tok Bali (Pasir Puteh) cùng với bốn công dân Trung Quốc khác trên xe. Cả người lái và tất cả hành khách đều bị thương. Được biết, tài xế đã dựa vào ứng dụng chỉ đường GPS trước khi xe đi vào khu vực thi công – nơi vẫn đang trong quá trình xây dựng và chưa mở cửa cho công chúng.

Sau đó, chiếc xe đã lao xuống hố đào tại công trường thi công cống. Cảnh sát nhận được tin báo khẩn cấp từ người dân vào khoảng 00:01 sáng, dẫn đến việc triển khai phản ứng nhanh chóng của lực lượng cứu hộ.

Cả 5 người trên xe đều bị thương nhưng chưa rõ mức độ nghiêm trọng.

Cả năm người trên xe – gồm ba nam và hai nữ ở độ tuổi từ 40 đến 66 – đều bị thương trong vụ việc. Họ đã được giải cứu khỏi hiện trường và đưa đến Bệnh viện Machang để tiếp tục điều trị; tuy nhiên, mức độ thương tích của họ chưa được công bố.

Theo thông báo chính thức từ ông Azuhar, vụ việc hiện đang được điều tra theo Khoản 43(1) của Đạo luật Giao thông Đường bộ năm 1987 của Malaysia về hành vi lái xe thiếu cẩn trọng và thiếu quan sát.

Cảnh sát nhắc nhở người tham gia giao thông cần luôn cảnh giác khi di chuyển, đặc biệt là vào ban đêm, bằng cách chú ý kỹ các biển báo, cọc tiêu và rào chắn an toàn tại các khu vực đang thi công hoặc sửa chữa đường. Họ cũng khuyến cáo tài xế không nên chỉ phụ thuộc vào các ứng dụng chỉ đường, vì thông tin về việc đóng đường tạm thời hay các công trình xây dựng có thể không luôn được cập nhật chính xác.

Các cơ quan chức năng cũng bày tỏ sự cảm kích đối với những người dân đã kịp thời báo tin cho lực lượng khẩn cấp, giúp đội cứu hộ có thể phản ứng nhanh chóng. Bất kỳ ai có thông tin hỗ trợ quá trình điều tra được khuyến khích liên hệ với cán bộ điều tra hoặc đồn cảnh sát gần nhất.

3 người tử vong do đi theo Google Maps

Trường hợp các tài xế gánh hậu quả nặng nề chỉ vì đi theo các hệ thống định vị đã từng xảy ra trước đây, ví dụ như tại Ấn Độ cách đây 2 năm.

Tai nạn xảy ra vào sáng 24/11/2024, khi một chiếc xe ô tô chở 3 người đàn ông đang trên đường đến dự đám cưới ở bang Uttar Pradesh thuộc miền bắc Ấn Độ. Xe của họ lao qua cây cầu chưa hoàn thiện và rơi xuống sông Ramganga từ độ cao 15m.

Được biết, nhóm người này xuất phát từ Gurugram để đến Bareilly dự đám cưới. Dựa theo chỉ đường của hệ thống Google Maps, chiếc xe tiến vào một đoạn cầu vượt chưa hoàn thiện (phần trước của cây cầu đã bị sập do lũ lụt từ đầu năm 2024). Xe của họ đã rơi thẳng xuống sông Ramganga lúc rạng sáng, khiến cả ba tử vong tại chỗ. Danh tính của 3 nạn nhân được xác định bao gồm anh Nitin (30 tuổi), Ajit (30 tuổi) và Amit (40 tuổi).

Chiếc xe rơi thẳng xuống sông do tài xế đi theo Google Maps.

Hindustan Times dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, tài xế đã đi theo chỉ dẫn của Google Maps và đi vào cây cầu này.

Theo hãng tin Press Trust of India, cảnh sát đã thẩm vấn quản lý của ứng dụng dẫn đường và những người liên quan thuộc Sở Công trình công cộng.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng và hỗ trợ để điều tra vụ việc”, một phát ngôn viên của Google cho biết.

Theo cảnh sát địa phương, một phần của cây cầu đã bị hư hỏng trong trận lũ lụt năm ngoái. Ngay sau đó, cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ tai nạn liên quan đến Google Maps và phía Google cũng xác nhận hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý.