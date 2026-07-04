Đưa 23 khối bê tông rỗng cao bằng toà nhà 11 tầng xuống đáy biển, công trình 1,5 tỷ USD dưới độ sâu 50 mét đã thành hình

Một công trình "chặn nước" đang được đẩy mạnh xây dựng và đạt cột mốc quan trọng.

Italy đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đê chắn sóng mới tại cảng Genoa, một trong những công trình hàng hải phức tạp nhất châu Âu hiện nay. Tính đến đầu tháng 6/2026, công trình đã vượt mốc 1 km chiều dài sau khi lắp đặt thành công 23 khối bê tông khổng lồ dưới đáy biển.

Dự án do tập đoàn Webuild dẫn đầu liên danh thi công, nhằm tái cấu trúc hệ thống bảo vệ cảng Genoa trên biển Ligurian, đồng thời chuẩn bị hạ tầng để tiếp nhận thế hệ tàu container cỡ lớn dài tới 400 mét. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1,3 tỷ euro (1,5 tỷ USD), được xem là một trong những công trình hạ tầng hàng hải lớn nhất Italy hiện nay.

Trọng tâm của dự án là 35 megacaisson - các khối bê tông cốt thép rỗng có kích thước cực lớn. Mỗi khối có thể cao tới 33 mét, dài hơn 67 mét và rộng 30 mét, tương đương tòa nhà 11 tầng nằm ngang.

Các cấu kiện này được chế tạo sẵn tại bãi đóng tàu, sau đó vận chuyển ra biển bằng tàu chuyên dụng. Khi đến vị trí thi công, chúng được hạ xuống độ sâu khoảng 50 mét dưới mực nước biển, mức được đánh giá là chưa từng có đối với các công trình đê chắn sóng ngoài khơi tại châu Âu.

Sau khi đặt đúng vị trí trên nền đáy biển đã xử lý, các khoang rỗng bên trong sẽ được bơm nước và lấp đá nhằm tăng trọng lượng và đảm bảo độ ổn định lâu dài. Các khối này được đặt nối tiếp nhau, tạo thành “bức tường” ngầm bảo vệ cảng.

Phía trên, công trình sẽ được hoàn thiện thêm kết cấu giảm sóng, giúp hạn chế tác động của sóng lớn và cải thiện điều kiện vận hành tàu thuyền.

Việc lắp đặt các khối bê tông khổng lồ này đòi hỏi thiết bị chuyên dụng hiếm có. Trong đó, nổi bật là sà lan bán chìm Tronds Barge 33, có khả năng tự hạ thấp và nâng lên nhờ hệ thống bơm nước điều khiển.

Cơ chế này cho phép sà lan “chìm” một phần để đỡ và định vị các cấu kiện nặng hàng nghìn tấn trước khi hạ xuống đáy biển. Đây là bước quan trọng trong môi trường thi công ngoài khơi, nơi sóng, dòng chảy và độ sâu đều ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác.

Trước khi lắp đặt các khối bê tông, đáy biển phải trải qua quá trình xử lý phức tạp. Theo đơn vị thi công, hơn 2,3 triệu tấn sỏi đã được rải xuống đáy biển, cùng với khoảng 49.000 cọc đá ngầm, tổng chiều dài gần 560.000 mét, nhằm gia cố nền móng.

Ngoài ra, hàng triệu tấn đá cũng được sử dụng để tạo lớp nền ổn định, trong đó có vật liệu tái sử dụng từ việc tháo dỡ đê chắn sóng cũ.

Dự án bắt đầu gây chú ý từ tháng 11/2025, khi khối megacaisson đầu tiên được lắp đặt. Đến cuối tháng 4/2026, công trình đạt 880 mét với 20 khối bê tông đã hoàn thành.

Chỉ hơn một tháng sau, đến ngày 9/6/2026, việc lắp đặt khối thứ 23 đã giúp chiều dài đê chắn sóng vượt mốc 1 km. Khi hoàn thành toàn bộ, tuyến đê sẽ dài khoảng 6,2 km, tạo thành tuyến bảo vệ mới nằm xa bờ hơn so với hệ thống hiện tại.

Dự án được triển khai theo nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung xây dựng cửa vào phía đông với luồng tàu rộng hơn 300 mét, mở rộng khu vực quay đầu tàu và cải tạo luồng Sampierdarena. Giai đoạn sau sẽ hoàn thiện phần gần sân bay và tháo dỡ hệ thống đê cũ.

Một trong những mục tiêu quan trọng của công trình là nâng cấp năng lực tiếp nhận tàu siêu lớn.

Theo thiết kế, cảng Genoa sau khi hoàn thành sẽ có thể đón các tàu container dài hơn 400 mét, rộng khoảng 60 mét, kích thước thuộc nhóm lớn nhất hiện nay. Đồng thời, cảng cũng phục vụ các tàu du lịch quốc tế cỡ lớn.

Việc mở rộng này gắn liền với vai trò của Genoa trong mạng lưới vận tải châu Âu, đặc biệt là hành lang Rhine-Alpine thuộc hệ thống TEN-T, tuyến kết nối quan trọng giữa Địa Trung Hải và Bắc Âu.

Ngoài yếu tố kinh tế, công trình còn giúp tăng cường khả năng bảo vệ cảng. Khi tuyến đê mới được đặt xa bờ, sóng lớn sẽ bị giảm đáng kể trước khi vào khu vực cảng, từ đó nâng cao an toàn cho hoạt động hàng hải.

Theo Webuild, dự án đê chắn sóng Genoa là một trong những công trình hàng hải phức tạp nhất châu Âu hiện nay.

Độ khó không chỉ nằm ở kích thước các cấu kiện, mà còn ở độ sâu thi công, điều kiện biển mở và yêu cầu phối hợp giữa nhiều khâu: sản xuất, vận chuyển, lắp đặt và gia cố nền móng.

Công trình huy động hàng nghìn kỹ sư, kỹ thuật viên, thợ lặn và chuyên gia vận hành thiết bị ngoài khơi. Tất cả phải làm việc đồng bộ để đảm bảo từng khối bê tông được đặt chính xác trong điều kiện môi trường luôn biến động.