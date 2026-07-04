"Giờ đây cờ Cape Verde ở khắp mọi nơi": World Cup 2026 đã thay đổi cuộc sống tại quốc đảo nhỏ bé như thế nào?

Lần đầu tiên góp mặt tại World Cup, Cape Verde không chỉ khiến những ông lớn của bóng đá thế giới phải chật vật mà còn đưa tên tuổi của quốc đảo hơn 500.000 dân đến với hàng tỷ người, tạo nên một trong những câu chuyện đẹp nhất giải đấu.

Kể từ khi đội tuyển Cape Verde chuẩn bị bước vào trận đấu với Argentina ở vòng 1/16 World Cup 2026, cả quốc đảo hơn nửa triệu dân đang sống trong bầu không khí chưa từng có. Từ những bãi biển, quảng trường đến các con phố, sắc cờ quốc gia xuất hiện khắp nơi, còn bóng đá trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất.

Hành trình kỳ diệu của đội tuyển có biệt danh "Cá mập xanh" không chỉ tạo nên một hiện tượng trên sân cỏ mà còn làm thay đổi cuộc sống thường nhật của người dân Cape Verde.

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"Ngày nào có World Cup cũng là ngày hội"

Festival da Gamboa là lễ hội âm nhạc lớn nhất trên đảo Santiago, được tổ chức từ đầu những năm 1990 tại một bãi biển ở thủ đô Praia. Nơi đây từng là sân khấu của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng với các dòng nhạc truyền thống như morna, funaná, coladeira, batuque và tabanca.

Thế nhưng tối 26/6, sau khi ban nhạc O Grupo Sumara kết thúc phần biểu diễn, sân khấu bất ngờ được biến thành một trong những điểm xem World Cup lớn nhất cả nước.

Hàng nghìn người hâm mộ cùng theo dõi trận đấu giữa Cape Verde và Saudi Arabia, trận cuối vòng bảng của đội tuyển. Sau 90 phút đầy căng thẳng, Cape Verde cầm hòa Saudi Arabia 0-0, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng knock-out World Cup.

Không khí ăn mừng kéo dài suốt nhiều giờ sau đó.

Ảnh: Reuters

Janice Miranda, người theo dõi trận đấu cùng hàng nghìn cổ động viên trên bãi biển, chia sẻ:

"Thật sự không thể tin nổi. Được chứng kiến rất nhiều người Cape Verde cùng các du khách ăn mừng cột mốc lịch sử này là trải nghiệm không thể nào quên. Hành trình của 'Cá mập xanh' tại World Cup thật phi thường. Chúng tôi vô cùng tự hào."

Theo nhà báo Joao Pina sống tại Praia, trận ra quân gặp Tây Ban Nha đã khiến cả đất nước gần như dừng mọi hoạt động.

"Chúng tôi được nghỉ nửa ngày để xem bóng đá. Nhưng thực tế có thể nói là chẳng ai làm việc hôm đó."

Từ trận hòa gây địa chấn trước Tây Ban Nha đến màn trình diễn ấn tượng trước Uruguay và Saudi Arabia, Cape Verde gần như sống trong không khí lễ hội suốt thời gian diễn ra World Cup.

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Anibele Lizardo, một giáo viên tại thành phố Mindelo trên đảo São Vicente, nói:

"Mỗi trận đấu đều là một bữa tiệc. Người ta nói chúng tôi chỉ có 1% cơ hội chiến thắng, nhưng chúng tôi không quan tâm đến những con số đó. Chúng tôi chỉ muốn ăn mừng."

Khắp thủ đô Praia và 9 hòn đảo có người sinh sống đều xuất hiện các khu vực xem bóng đá miễn phí dành cho người hâm mộ.

Từ bãi biển Gamboa, sân vận động Estádio da Várzea, nơi được xem là "thánh địa" của đội tuyển, cho đến quảng trường Alexandre Albuquerque, hàng nghìn người cùng tập trung cổ vũ mỗi khi đội tuyển thi đấu.

"Quốc kỳ giờ đây xuất hiện ở khắp mọi nơi"

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là sự hiện diện dày đặc của quốc kỳ Cape Verde.

Janice Miranda cho biết: "Trước World Cup, lá cờ chủ yếu chỉ xuất hiện tại Phủ Tổng thống hoặc trên một số tòa nhà công cộng. Nhưng giờ thì ai cũng tự hào treo cờ."

Theo cô, quốc kỳ Cape Verde hiện xuất hiện trên nhà dân, ô tô, xe máy và khắp các con phố.

"Bóng đá và Cape Verde là chủ đề trong mọi cuộc trò chuyện. Sau mỗi trận đấu, dù kết thúc lúc mấy giờ, mọi người cũng lái xe diễu hành trên đường để ăn mừng."

Ảnh: Reuters

Thành công của Cape Verde càng đặc biệt hơn khi quốc gia này không có một giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp.

Đội tuyển được xây dựng nhờ một liên đoàn bóng đá hoạt động hiệu quả, hệ thống phát triển cầu thủ giúp nhiều tài năng sang Bồ Đào Nha thi đấu và chính sách thu hút các cầu thủ gốc Cape Verde đang sinh sống ở nước ngoài.

Nhờ đó, từ một đội tuyển gần như vô danh, Cape Verde đã trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất trong lịch sử góp mặt ở vòng knock-out World Cup.

Anibele Lizardo cho rằng giá trị lớn nhất mà đội tuyển mang lại không chỉ nằm ở bóng đá:

"Trước đây chẳng mấy ai biết Cape Verde nằm ở đâu. Bây giờ mọi người sẽ tò mò tìm hiểu về đất nước chúng tôi, về văn hóa của chúng tôi và cách một quốc gia nhỏ bé có thể tạo nên những điều lớn lao."

Và thật vậy, Google ghi nhận các cụm từ như "Cape Verde nằm ở đâu?", "Phát âm Cape Verde như thế nào?" hay "Du lịch Cape Verde" đều trở thành Breakout Trends, tức lượng tìm kiếm tăng hơn 5.000% so với ba tháng trước khi World Cup khởi tranh.

Những con số ấy cho thấy điều mà không chiến dịch quảng bá nào dễ dàng làm được: chỉ sau vài trận đấu, một quốc gia nhỏ bé ngoài khơi Tây Phi đã khiến hàng triệu người trên khắp thế giới tò mò muốn biết họ là ai, đến từ đâu và có gì đặc biệt.

Giấc mơ mang tên Argentina

Sau khi vượt qua vòng bảng, Cape Verde bước vào cuộc đối đầu lịch sử với đương kim vô địch Argentina và siêu sao Lionel Messi.

Với thủ môn kỳ cựu Vozinha, đó là giấc mơ trở thành hiện thực. Trước trận đấu, anh từng chia sẻ: "Được đứng chung sân với Messi là một giấc mơ. Sau này tôi sẽ tự hào kể với các con rằng mình từng thi đấu với anh ấy."

Người dân Cape Verde cũng bước vào trận đấu với niềm tin mãnh liệt, bất chấp việc đối thủ là đội tuyển số một thế giới. Janice Miranda nói:

"Chúng tôi biết Argentina là đội tuyển mạnh nhất thế giới. Nhưng tôi thật sự tin Cape Verde có thể đánh bại họ và tiếp tục viết nên lịch sử."

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Và họ đã ở rất gần một kỳ tích. Trong trận đấu kéo dài 120 phút, Cape Verde khiến Argentina trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu World Cup. Đại diện châu Phi hai lần gỡ hòa, buộc nhà đương kim vô địch phải bước vào hiệp phụ trước khi chấp nhận thất bại sát nút 2-3.

Dù phải dừng bước ở vòng 1/16, Cape Verde rời World Cup trong tư thế ngẩng cao đầu. Ngay ở lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội bóng đến từ quốc đảo hơn nửa triệu dân đã lần lượt cầm hòa Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia, rồi khiến Argentina phải chật vật suốt 120 phút mới giành được tấm vé đi tiếp.

Hành trình của "Cá mập xanh" có thể đã khép lại, nhưng điều họ để lại lớn hơn nhiều một kết quả trên sân cỏ. Cape Verde không chỉ mang đến một trong những câu chuyện cổ tích đẹp nhất World Cup 2026, mà còn đưa tên tuổi của một quốc gia nhỏ bé đến với hàng tỷ người trên khắp thế giới. Lễ hội Gamboa đã kết thúc, World Cup của Cape Verde cũng khép lại, nhưng dấu ấn mà đội bóng này tạo nên sẽ còn được nhắc đến rất lâu sau tiếng còi mãn cuộc.

Nguồn: The Guardian