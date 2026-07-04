Sự việc xảy ra tại Thành Đô - Trung Quốc.

Nhiều người cho rằng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu có hòa thuận hay không phụ thuộc rất lớn vào cách người con trai đứng ra dung hòa. Thế nhưng, một mâu thuẫn tưởng như rất nhỏ trong một gia đình ở Thành Đô (Trung Quốc) lại kết thúc bằng việc người con trai ra tay đánh chính mẹ ruột, gây xôn xao dư luận.

Sự việc xảy ra khi bà Cô (51 tuổi) vừa đi chợ về. Nghe tiếng cháu nội vài tháng tuổi thức giấc, bà vội chạy vào phòng để bế cháu mà quên rửa tay.

Đúng lúc đó, con dâu đang pha sữa cho em bé. Thấy tay mẹ chồng vẫn còn dính đất sau khi đi chợ và nhặt rau, cô nhẹ nhàng nhắc bà rửa tay trước rồi hãy bế cháu vì trẻ còn quá nhỏ, sức đề kháng yếu.

Không ngờ, lời nhắc này lại khiến bà Cô nổi giận. Bà cho rằng con dâu cố tình chê mình bẩn, không tôn trọng mình. Từ một chuyện rất nhỏ, hai mẹ con lời qua tiếng lại, cuộc cãi vã nhanh chóng trở nên gay gắt.

Đúng lúc đó, người con trai tan làm trở về. Nghe tiếng cãi nhau, anh lập tức chạy vào can ngăn.

Thấy con trai xuất hiện, bà Cô càng bật khóc, liên tục trách móc con dâu, cho rằng mình bị xúc phạm. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, người con trai chỉ muốn mọi chuyện lắng xuống nên khuyên mẹ rằng việc rửa tay trước khi bế trẻ sơ sinh là điều bình thường, không đáng để tranh cãi.

Lời khuyên ấy càng khiến bà Cô tức giận. Bà mắng con là "có vợ quên mẹ", cho rằng mình nuôi con khôn lớn nhưng giờ con lại đứng về phía vợ. Không dừng lại ở đó, bà còn ném đồ đạc, lớn tiếng chửi bới và lôi cả gia đình thông gia vào cuộc.

Không giữ được bình tĩnh, người con trai bất ngờ tung một cú đấm vào mặt mẹ. Cú đánh khiến bà bị gãy sống mũi. Kết quả giám định xác định bà bị thương tích mức độ nhẹ cấp II theo quy định của Trung Quốc.

Nằm trên giường bệnh, vừa đau đớn vừa uất ức, bà Cô tìm đến truyền thông để kể lại câu chuyện, đồng thời tuyên bố sẽ khởi kiện con trai, yêu cầu xử lý hình sự và giải quyết cả vấn đề phân chia tài sản.

Ban đầu, nhiều người cho rằng dù người mẹ có hành xử không đúng thì việc người con trai đánh mẹ đến mức gãy sống mũi vẫn là điều khó có thể chấp nhận.

Thế nhưng, khi phóng viên tìm hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình, họ phát hiện mâu thuẫn giữa hai mẹ con thực chất đã tích tụ suốt nhiều năm.

Mâu thuẫn không bắt đầu từ chuyện rửa tay

Theo những người thân trong gia đình, bà Cô là người khá nóng tính, thích kiểm soát và thường xuyên dùng những lời lẽ nặng nề với người thân.

Người con trai kể rằng từ nhỏ anh đã thường xuyên bị mẹ mắng chửi. Mỗi lần anh ốm đau, bà từng buông lời cay nghiệt rằng anh là "đứa có số bệnh tật, khó sống lâu".

Đến giai đoạn chuẩn bị thi đại học, thay vì tạo điều kiện cho con ôn tập, bà vẫn thường xuyên gọi bạn bè đến nhà chơi mạt chược khiến anh không có không gian nghỉ ngơi.

Sau này, khi chuẩn bị kết hôn, vì thiếu một khoản tiền để đặt cọc mua nhà, anh từng ngỏ ý vay mẹ. Không những từ chối, bà còn mắng con là "đồ vô dụng" ngay trước mặt nhiều người.

Người con trai cho biết từ khi còn nhỏ, tiếng cãi vã trong gia đình gần như chưa bao giờ chấm dứt. Mẹ anh thường xuyên nổi nóng và có thể nhắc đi nhắc lại một chuyện trong nhiều ngày liền.

Sau quá trình hòa giải, hai mẹ con đồng ý nhượng bộ.

Người con trai bồi thường 15.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 54 triệu đồng) để chi trả chi phí điều trị và bù đắp tổn thất tinh thần. Đổi lại, bà Cô rút đơn kiện.

Dù vụ việc khép lại về mặt pháp lý, mối quan hệ giữa hai mẹ con không còn có thể hàn gắn.

Chỉ vài ngày sau khi hòa giải, người con trai đưa vợ, con và cả cha mình chuyển ra ngoài sinh sống, gần như cắt đứt liên lạc với mẹ.

Sáu năm sau vẫn là những người xa lạ

Sáu năm trôi qua, người con trai cùng vợ và con có cuộc sống riêng ổn định.

Trong khi đó, bà Cô vẫn sống một mình. Mỗi khi nhìn thấy những gia đình khác quây quần bên con cháu, bà không khỏi chạnh lòng vì mối quan hệ với con trai vẫn không thể hàn gắn.

Câu chuyện thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Có người cho rằng người con trai không thể biện minh cho hành vi bạo lực với chính mẹ ruột, bất kể nguyên nhân là gì. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng vụ việc là kết quả của những mâu thuẫn và tổn thương kéo dài nhiều năm trong gia đình, chứ không đơn thuần xuất phát từ việc "chưa rửa tay khi bế cháu".

Dù nhìn nhận theo góc độ nào, đây vẫn là một câu chuyện đáng tiếc khi những xung đột nhỏ không được giải quyết từ sớm, dần tích tụ thành mâu thuẫn lớn và cuối cùng khiến các thành viên trong gia đình trở thành những người xa lạ.

Nguồn: Tổng hợp