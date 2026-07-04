Ba Vì vừa chính thức trở thành siêu bão, diễn biến rất phức tạp

Quỹ đạo của cơn bão đã dịch chuyển nhẹ về phía nam kể từ thứ Sáu (3/7).

Bão Ba Vì (Bavi) hiện đã đạt cấp độ 5, cấp siêu bão, và đang hướng về phía Guam cùng quần đảo Mariana với sức gió duy trì lên tới 257 km/giờ (tương đương 160 dặm/giờ) theo dự báo vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2026 (giờ địa phương).

Dữ liệu từ Trung tâm Cảnh báo Siêu bão Liên hợp cho thấy Bavi có thể đi qua giữa Tinian và Rota vào sáng sớm thứ Hai (6/7) với cường độ siêu bão cấp 5, trong khi gió lớn có thể bắt đầu xuất hiện từ ngày Chủ nhật (5/7).

Ảnh vệ tinh mắt bão ngày 4/7

Quỹ đạo của cơn bão đã dịch chuyển nhẹ về phía nam kể từ thứ Sáu, khiến nó tiến gần hơn đến Guam. Theo dự báo hiện tại, Guam nằm trong phạm vi có thể chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp bão nhiệt đới lên tới 117 km/giờ (73 dặm/giờ), nhưng chuyên gia dự báo thời tiết Paul Stanko từ Cơ quan Thời tiết Quốc gia tại Tiyan cảnh báo rằng vẫn có khả năng đảo này rơi vào vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Hiện tại, lệnh cảnh báo bão (Typhoon Watch) vẫn có hiệu lực đối với Guam, Rota, Tinian và Saipan. Ông Stanko nhấn mạnh rằng để tránh được cơn bão này, quỹ đạo của nó cần có sự thay đổi đột ngột hơn so với dự kiến, điều mà ông cho rằng khó xảy ra.

Vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy, tâm bão Bavi nằm cách Guam khoảng 772 km (480 dặm) về phía đông và đang di chuyển về phía tây với tốc độ 16 km/giờ (10 dặm/giờ). Các mô hình dự báo cho thấy bão sẽ có một cú ngoặt nhẹ về hướng tây-tây bắc, và thời điểm xảy ra cú ngoặt này sẽ quyết định mức độ ảnh hưởng đến các hòn đảo.

Về cường độ, hệ thống này được dự báo sẽ đạt đỉnh điểm với sức gió duy trì khoảng 280 km/giờ (175 dặm/giờ) trước khi đi qua khu vực Mariana. Khi đi qua, cường độ có thể giảm nhẹ xuống mức 265 km/giờ (165 dặm/giờ) nhưng vẫn ở mức thảm khốc. Sức gió mạnh cấp bão nhiệt đới dự kiến sẽ kéo dài đến sáng thứ Ba.

Cảnh báo lũ lụt cũng đã được ban hành cho toàn bộ khu vực. Lượng mưa dự kiến từ 127 mm đến 254 mm (5 đến 10 inch), thậm chí có nơi cao hơn, từ Chủ nhật đến thứ Ba.

Người dân ở Guam và Quần đảo Bắc Mariana đã chuẩn bị cho cơn "siêu bão" thứ hai đổ bộ vào các vùng lãnh thổ Thái Bình Dương của Mỹ kể từ tháng Tư, với sức gió tương đương bão cấp 5. Ảnh: AFP

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ khuyến cáo người dân nên hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi bão ập đến vào Chủ nhật. Các hộ gia đình và doanh nghiệp cần che chắn cửa sổ, cửa ra vào bằng cửa chớp hoặc ván ép, di chuyển đồ đạc ngoài trời vào trong nhà, và gia cố cửa nhà xe. Người dân được khuyên giữ bình tĩnh, cập nhật thông tin và tuân thủ các lệnh sơ tán nếu có. Những người sống trong nhà mái tôn, nhà container hoặc khu vực dễ ngập lụt nên sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn hoặc nhà người thân kiên cố hơn.

Nguồn: GuamPDN