Thân vương William không dự đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce, nhưng lại khiến người hâm mộ bất ngờ với màn xuất hiện đặc biệt

Travis Kelce dường như chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.

Dù Thân vương William được cho là sẽ không tham dự đám cưới hoành tráng của Taylor Swift và Travis Kelce tại Madison Square Garden (New York), mối quan hệ thân thiết giữa anh và cặp đôi nổi tiếng này vẫn khiến nhiều người chú ý.

Ngày 3/7, Travis Kelce cùng anh trai Jason Kelce bất ngờ tiết lộ rằng Thân vương xứ Wales sẽ xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt trong podcast nổi tiếng New Heights của hai anh em.

Trong đoạn giới thiệu được chia sẻ trên mạng xã hội, Jason Kelce hào hứng nói: "Hôm nay, vị khách của chúng ta là vị Thân vương cao 1,91m đến từ London, nước Anh".

Anh tiếp tục giới thiệu đầy hài hước: "Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Anh, Phó bảo trợ Hoàng gia của Liên đoàn Bóng bầu dục xứ Wales, Công tước xứ Cambridge, Công tước xứ Cornwall, Lãnh chúa Quần đảo, Đại Quản gia Scotland, Bá tước xứ Chester và Thân vương xứ Wales. Xin mọi người hãy chào đón Đức Ngài Thân vương William".

Travis Kelce tỏ ra vô cùng phấn khích trước màn giới thiệu đặc biệt này. Trong khi đó, Thân vương William vẫn giữ phong cách khiêm tốn quen thuộc. Anh cười và đáp lại: "Phần giới thiệu này thật sự quá hoành tráng. Tuyệt vời".

Jason Kelce lập tức giải thích: "Chúng tôi phải làm thật lớn dành cho ngài. Nhất định phải thật hoành tráng".

Điều đáng chú ý là tập podcast này dự kiến được phát hành đúng vào ngày diễn ra lễ cưới của Travis Kelce với nữ ca sĩ Taylor Swift, người nổi tiếng với bản hit Red . Trước đó, nhiều người hâm mộ Hoàng gia Anh từng tò mò liệu Thân vương William và Vương phi Kate có góp mặt trong hôn lễ của Taylor Swift hay không.

Mối quan hệ giữa gia đình Thân vương William và Taylor Swift từng thu hút sự quan tâm khi vào sinh nhật lần thứ 42 của anh năm 2024, William đã cùng hai con là Hoàng tử George và Công chúa Charlotte đến xem buổi biểu diễn Eras Tour của nữ ca sĩ tại London. Sau đêm diễn, Taylor Swift và Travis Kelce còn chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình Thân vương William, tạo nên những khoảnh khắc gây sốt trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo thông tin được People đăng tải ngày 30/6, Thân vương William và Vương phi Kate sẽ không sang Mỹ để tham dự lễ cưới của Taylor Swift và Travis Kelce.

Thay vào đó, người hâm mộ sẽ được gặp Thân vương William thông qua tập podcast New Heights phát sóng đúng ngày diễn ra hôn lễ, như một màn xuất hiện đặc biệt dành cho khán giả.

*Theo MC