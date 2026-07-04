Đột nhập vào nhà dân, 4 người đàn ông bị hàng xóm bắt tại trận

Nhóm người đàn ông đột nhập vào một nhà dân đã bị những người hàng xóm bắt giữ và dùng băng dính quấn quanh người.

Một vụ việc kỳ lạ ở Indonesia đã gây xôn xao trên mạng xã hội sau khi một nhóm hàng xóm bắt giữ được 4 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ cướp và trói họ bằng băng dính.

Theo những hình ảnh lan truyền rộng rãi trên các nền tảng kỹ thuật số, người dân đã bắt giữ được các nghi phạm trong khi chờ cảnh sát đến. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý nhất không chỉ là việc bắt giữ mà còn là cách thức khống chế họ.

Trong nỗ lực ngăn chặn những người này trốn thoát, hàng xóm đã dùng băng dính quấn kín người họ, đến mức khiến họ trông giống như các nhân vật trong loạt phim hoạt hình thiếu nhi Teletubbies.

4 nghi phạm bị người dân quấn băng dính quanh người. Ảnh: Metro Ecuador

Vụ việc đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Một số người dùng mạng xã hội khen ngợi sự phản ứng nhanh chóng của hàng xóm và khả năng bắt giữ các nghi phạm cho đến khi lực lượng chức năng đến.

Mặt khác, cũng có những lời chỉ trích về cách thức tiến hành bắt giữ, vì một số người cho rằng hành động này có thể vượt quá giới hạn về cách đối xử với người bị giam giữ, bất kể họ có bị cáo buộc liên quan đến tội phạm hay không.

Cho đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra tuyên bố chi tiết nào về thủ tục cũng như tình trạng pháp lý của những người có liên quan.